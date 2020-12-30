إن s-bag® هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن استخدام كيس s-bag® الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux (Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag® فقط.
فترة استهلاك أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية
يدوم كيس s-bag® Classic Long Performance لمدة أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية. إذ تضمن المواد الاصطناعية التي يتألف منها الكيس والسعة الإضافية بنسبة 15% تدفق هواء مثالي للحفاظ على قوة الشفط لمكنستك لمدة أطول.
ينقّي 99% من جزئيات الغبار
تنقّي المواد الاصطناعية التي يتألف منها كيس المكنسة الكهربائية هذا ما يصل إلى 99% من الغبار والجزئيات. وهو ينقي الهواء بفعالية أكبر مقارنة بالكيس الورقي العادي ويساعدك في التخلص من الجزئيات المنقولة بالهواء مثل المواد المسببة للحساسية.
يعتمد معيار TÜV للحصول على نتائج موثوقة
تم اختبار كيس s-bag® Classic Long Performance من Philips بشكل منفصل وهو معتمد من TÜV Rheinland Group.
نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار
يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag® من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.
مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد
يتألف كيس s-bag® Classic Long Performance من مواد اصطناعية صلبة جدًا وهو مصنوع في السويد.
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
المادة الأساسية
اصطناعية، 4 طبقات
نوع المنتج
أكياس المكنسة الكهربائية
الشهادات
معتمد من TÜV
سعة كيس الغبار
3 لترات
أكياس غبار مضمَّنة
4 أكياس غبار
متوافق مع
السلسلة 2000، PowerGO - FC8240 - FC8246، FC8293 - FC8296، FC8250، FC8253، FC8289؛ السلسلة 3000، جهاز التهيئة الصغير - FC8366 - FC8367، FC8370 - FC8379، FC8383 - FC8389، XD30xx، XD31xx
السلسلة 6000، LED - XD6122، XD6142؛ السلسلة 7000، جهاز التهيئة الصامت - FC8780، FC8781، FC8782، FC8783، FC8784، FC8785، FC8786، FC8787، FC8789؛ السلسلة 8000، جهاز التهيئة (LED) - XD8121، XD8122، XD8142، XD8152، XD8022، XD8042، XD8052
السلسلة 5000، جهاز التهيئة النشط - XD51xx، FC8563، FC8574 - FC8579، FC8584 - FC8589؛ جهاز التهيئة - FC8680 - FC8682، FC9150 - FC9179؛ جهاز التهيئة الخبير - FC8720 - FC8728؛ جهاز التهيئة الاحترافي - FC9180 - FC9199؛ جهاز التهيئة المتميّز - FC8921 - FC8925، FC8941 - FC8957