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مصابيح LED
منتجات LED المحسّنة

اكتشف ترقيات LED التي نقدمها


تقدّم مجموعات مصابيح LED من Philips الجديدة والرائعة أداءً على مستوى صانعي المعدات الأصلية في مجال السيارات والمركبات

منتجات سيارات ومركبات عالية الجودة
LED

    هل تريد أداء لمبات يدوم طويلاً؟ هل تحلم بسيارة أنيقة المظهر من دون المساومة على معايير السلامة؟

     

    إذا كانت إجابتك "نعم"، فلدينا الحل المثالي لك!
    تضع Philips معيارًا جديدًا للمبات LED المعدّلة. فهي توفِّر ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى ‏250% (مقارنة بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين) وضوءًا أكثر بياضًا لأداء مثالي.

    ما هي مصابيح LED المحسّنة؟


    إنها تقنية إضاءة تستبدل مصابيح الهالوجين الأمامية الموجودة في سيارتك لتعزيز أداء اللمبات وجودة الإضاءة وفترة الاستهلاك. فلنكتشف المزايا التي تقدّمها لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips!

     

    يمكنك التواصل مع أي من موزّعينا وكراجاتنا وباعة التجزئة المعتمدين اليوم للحصول على لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips المناسبة لسيارتك!

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    النقاط الفريدة التي تميّز Ultinon Pro9000 LED

    *تمثِّل صورة لمبة LED طراز Ultinon Pro9000

    **تم تضمين CANbus لإصلاح الأضواء من Philips مباشرة في اللمبات التي نقدّمها من الجيل التالي (Ultinon Pro5000 وUltinon Pro9000) لمنع الوميض. ما من حاجة إلى ملحقات إضافية! في بعض الحالات النادرة، قد تظهر الحاجة إلى CANbus إضافي لإزالة تأثير الوميض بالكامل. تجدر الإشارة إلى أن محوّل CANbus منفصل ما زال ضروريًا لمنع خطأ غير دقيق في لوحة القيادة.

    فوائد الترقية إلى مصابيح LED الأمامية من Philips


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    Superior visibility icon
    رؤية فائقة
    رؤية فائقة

    ضوء أكثر سطوعًا حتى +250%*


    تقدّم لمبات المصابيح الأمامية الجديدة Ultinon Pro9000 من Philips الرؤية الاستثنائية التي تحتاج إليها أثناء القيادة. فهي تزوّدك بضوء متّسق وأكثر سطوعًا على الطريق لغاية 250%* مقارنة بالحد الأدنى القانوني للمبات الهالوجين. ويتيح لك نطاقها المثالي رؤية إشارات السير بشكل أوضح.

     

    الرؤية لمسافة أبعد، التفاعل بشكل أسرع!
    *مقارنةً بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين.
    Cool white light style icon
    أسلوب الضوء الأبيض البارد
    حرارة اللون تصل إلى 5800 كيلفن

    حرارة اللون تصل إلى 5800 كيلفن

     

    استمتع بالتوازن ما بين الميزات العملية والأداء العالي. تتميّز لمبات المصابيح الأمامية LED من Philips بحرارة لون تصل إلى 5800 كلفن؛ وقد أثبتت فعاليتها بين صانعي المعدّات الأصلية في زيادة راحة العين أثناء القيادة في الليل. يقلل ذلك من التعب وخطر إجهاد العين، للاستمتاع بتجربة قيادة أكثر أمانًا ومتعة في الظلام.
    Superior lifetime icon
    فترة استهلاك طويلة

    حتى 5000 ساعة

    رسم متحرك لـ AirBoost
    رسم متحرك لـ AirCool

    *AirBoost:‏ HL [≈H4]‎، و[‎≈H7]، و[‎≈H11]، و[HB3/4]، و‎[HIR2] FL [≈H8/H11/H16]‎‏

    *AirCool‏: HL [≈H1]‎، و[‎≈H3]
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    لماذا يجب مصابيح LED المحسّنة من Philips؟

    عرض مجموعات مصابيح LED الأمامية التي نقدّمها
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    مصابيح
    هالوجين قياسية
    Ultinon Essential LED
    Ultinon Essential LED
    حزمة Ultinon Pro5000 LED
    Ultinon Pro5000 LED
    حزمة Ultinon Pro9000 LED
    Ultinon Pro9000 LED
    السطوع
    قياسية
    سطوع إضافي
    لغاية 160%*
    لغاية 250%*
    لون الضوء
    لغاية 3200 كلفن
    لغاية 6500 كلفن
    حتى 5800 كيلفن
    حتى 5800 كيلفن
    فترة الاستهلاك
    لغاية 600 ساعة
    لغاية 1500 ساعة
    لغاية 3,000 ساعة
    حتى 5000 ساعة
    الضمان
    سنتان
    ضمان لمدة سنتين + ضمان ممدد لسنة واحدة**
    ضمان لمدة سنتين + ضمان ممدد لمدة 3 سنوات**
    متوفرة في
    [≈H1]،‏ [≈H3]،‏ [≈H4]،‏ [≈H7]،‏ [≈H11]‏، [≈H8/H11/H16]،‏ [≈HIR2]،‏[≈HB3/HB4]
    [≈H1]،‏ [≈H3]،‏ ‏ [≈H4]،‏ [≈H7]،‏ [≈H11]‏، [≈H8/H11/H16]،‏ [≈HIR2]،‏[≈HB3/HB4]
    [≈H1]،‏ [≈H3]،‏ ‏ [≈H4]،‏ [≈H7]،‏ [≈H11]‏، [≈H8/H11/H16]،‏ [≈HIR2]،‏[≈HB3/HB4]
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    ECE R37
    تقع على عاتقك مسؤولية ضمان أن استخدام أضواء LED المعدّلة يتطابق ويمتثل للمتطلبات القانونية المحلية المطّبقة والمرعية الإجراء

    لا يُسمح باستخدام المصابيح على الطرقات العامة.

    *مقارنة بالمعيار القانوني الأدنى للمبات الهالوجين. لغاية 200% وأكثر لنوعَي المصابيح Ultinon Pro9000 HL ‏[H1]، و[H3].

    ** للحصول على ضمان ممدّد (لسنة/3 سنوات إضافية) للمبات المصابيح الأمامية من Philips، يرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع لنا لتسجيلها.
    Ultinon Pro9000 LED قياسية
    *صورة لأغراض التوضيح فقط.

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