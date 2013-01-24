

تنتج Philips أفضل المنتجات والخدمات في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية وفي سوق قطع غيار السيارات. لذلك، نحن خيار أهم شركات تصنيع السيارات حول العالم.

لطالما كانت لمبات مصابيح LED الأمامية من Philips في الصدارة، فهي توفِّر أداءً عاليًا بفضل رقاقات TopContact LED العالية الجودة والحصرية من Lumileds. توفِّر رقاقات LED الفريدة هذه من صانعي المعدّات الأصلية تناسقًا ضوئيًا محسّنًا وتتميز بلون الإضاءة المثالي لتزويدك برؤية أوضح.