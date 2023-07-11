أدوات تشذيب متكاملة
أناقة شاملة من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين
تسريحات متعددة
ما يصل إلى 23 أداة وملحقًا لحلاقة الوجه والرأس والجسم
واقٍ للتشذيب الدقيق
خطوات ضبط دقيقة تصل إلى 5 أضعاف المعتاد
إمكانية ضبط الطول على خطوات بدقة تصل إلى 0.2 ملم من 1 إلى 3 ملم للحصول على التشذيب بالطول المثالي.
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تشغيل يصل إلى 6 ساعات
بطارية ليثيوم أيون قوية تعمل لمدة 15 أسبوعًا مع خيار شحن سريع في غضون 5 دقائق، لعمر أطول وأداء استثنائي.
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يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
مقاومة المياه لضمان الاستخدام المريح في أثناء الاستحمام وسهولة التنظيف
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مؤشر مستوى البطارية
مؤشر شحن يخبرك دائمًا بمعدل الشحن لتجنب نفاد البطارية في أي وقت.
أداء يدوم طويلاً لنتائج دقيقة
تحافظ الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ على حدتها منذ اليوم الأول من دون الحاجة إلى التشحيم، لأداء يدوم طويلاً.
أداة تشذيب اللحى التي تتكيف مع احتياجاتك
تفحص تقنية BeardSense كثافة اللحية 125 مرة في الثانية وتزيد قوتها تلقائيًا عند الحاجة إلى التعامل مع اللحى الكثيفة أو الشعثاء أو الطويلة.
راحة لا مثيل لها وتحكم استثنائي
تصميم مريح ومميز مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع لمسات من المطاط لضمان قبضة مثالية
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