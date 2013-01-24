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تمامًا مثل الأهل الجدد، تتميّز أجهزة التعقيم التي نقدمها بقابلية التكيّف. استخدميها لتنظيف الرضّاعات، فضلاً عن اللهّايات وشافطات حليب الأم وحلقات التسنين. أليست عملية؟"
تعرّفي على مجموعة أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها التي تعتني بطفلك وتحميه مثلك تمامًا. تقضي أجهزة التعقيم الكهربائية وتلك التي تُستخدم في المايكروويف على 99,9% من الجراثيم ولا تتطلّب مساحة كبيرة في المطبخ. عندما يحين وقت تناول وجبات الطعام، استخدمي أجهزة تسخين الرضّاعات لإذابة الجليد وسّخني الحليب بلطف ليصل إلى درجة الحرارة المثالية. صحة وعافية!
1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.