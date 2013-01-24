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مجموعات الهدايا ومستلزمات الأطفال في المراحل الأولى

المستلزمات اليومية لك ولطفلك

جاهزة؟ تحضّري. توقفي قليلاً! حياة الأهل مليئة بالقرارات التي يجب اتخاذها. لهذا السبب اخترنا هذه المستلزمات لمساعدتك على الانطلاق في هذه الرحلة، ولمنحك وقت إضافي للاستمتاع باللحظات المميزة.

مستلزمات الرضاعة الطبيعية

مستلزمات الرضاعة الطبيعية: شافطة حليب الأم، رضّاعة، كوب التخزين من Philips Avent
استكشاف مجموعة الرضاعة الطبيعية

مستلزمات الإطعام بواسطة الرضّاعة

هذا المنتج لم يعد متاحا

مستلزمات الإطعام بواسطة الرضّاعة: رضّاعات، جهاز تعقيم بالبخار من Philps Avent
استكشاف مجموعات الإطعام بواسطة الرضّاعة
مجموعات الهدايا ومستلزمات الأطفال في المراحل الأولى، للأطفال منذ الولادة حتى 6 أشهر: رضّاعات وشافطات حليب الأم من Philips Avent

اكتشاف كل المجموعات للأطفال منذ الولادة حتى 6 أشهر

إنه كوب يجب التمسّك به

قمنا بتصميم مجموعة الرضّاعات ليكون من السهل المزج بين الجزء العلوي والسفلي.

شافطة حليب الأم اليدوية من Philips Avent متوافقة

الجوائز

جائزة النقطة الحمراء للعام 2016
جائزة تصميم المنتج iF للعام 2015
جائزة التصميم label observeur design للعام 2015
2015: جائزة التصميم الصناعي الجيد
جائزة التصميم الجيد
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