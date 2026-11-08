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أقفال الأبواب (28)

1 - 12 من 28 نتيجة
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أقفال الأبواب

  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series

Philips 8000 series
القفل الذكي العامل بالدفع والسحب

DDL801LAFKB/00
  • التعامل مع البوابة*
  • إلغاء القفل عن بُعد
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • مفتاح الفتح السريع من الداخل
  • حاصل على اعتماد IP65
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL702CAABW/97
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
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جديد

  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series

Philips 6000 Series
قفل ذكي للأبواب بعتلة

DDL615LMJKB/00
  • يعمل مع تطبيق Home Access*
  • رمز PIN للتحكم بالوصول من دون اتصال بالإنترنت
  • التحقق المزدوج
  • فتح القفل بسهولة بواسطة بصمة الإصبع
  • متوافق مع النُقرات طراز 5572
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جديد

  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series

Philips 7000 Series
قفل ذكي مدمج للتعرف على أوردة راحة اليد

DDL710MEFAKW/00
  • التعرف على أوردة راحة اليد
  • التعرّف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • التقاط الصور عند رصد الحركة
عرض المنتج
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
القفل الذكي للباب بالعتلة

DDL610LKAKB/00
  • التعامل مع البوابة*
  • فتح قفل الوصول عن بُعد
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • منع اختراق المنزل عن طريق ثقب الباب
  • حاصل على اعتماد IP65
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL709NCAFCW/00
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • فتح قفل الباب بالتعرّف على الوجه 3D
  • شاشة IPS حجم 4 بوصات
  • اتصال Wi-Fi في الوقت الحقيقي
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بأوردة راحة اليد

DDL720FCAKW/00
  • التعرف على أوردة راحة اليد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL720CCAKW/00
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
عرض المنتج
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
القفل الذكي للباب بالعتلة

DDL610LKCKB/00
  • التعامل مع البوابة*
  • فتح قفل الوصول عن بُعد
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • منع اختراق المنزل عن طريق ثقب الباب
  • حاصل على اعتماد IP65
عرض المنتج

جديد

  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
قفل معلّب ذكي

DDL505Z00KB/00
  • معتمد بمعيار IP55*
  • تحمل فائق للحرارة حتى 70 درجة مئوية
  • يعمل مع تطبيق Home Access*
  • قفل تلقائي
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جديد

  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series

Philips 7000 Series
قفل ذكي مدمج للتعرف على أوردة راحة اليد

DDL710MEFCKW/00
  • التعرف على أوردة راحة اليد
  • التعرّف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • التقاط الصور عند رصد الحركة
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL720CCABW/00
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.