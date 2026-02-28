ابقَ على اتصال بمنزلك من أي مكان

يرسل القفل الذكي إشعارًا فوريًا إلى التطبيق الخاص بك عندما يقرع الزائر جرس الباب. ومن خلال نقرة واحدة، يمكنك المشاركة في اتصال داخلي باتجاهَين في الوقت الآني ورؤية الوضع في الخارج عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط القفل تلقائيًا صورةً أو يُسجّل مقطع فيديو عندما يُقرع جرس الباب، ما يسمح لك بالتحقق دائمًا من المعلومات الخاصة بالزائر عبر سجلّات الوصول، حتى في حال انقطاع الاتصال.