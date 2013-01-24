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الفرق واضح

تتميّز فرشاة الأسنان Sonicare من Philips بتقنية فريدة توزّع السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، للحصول على أسنان أكثر نظافة ولثة أكثر صحة وابتسامة أكثر بياضًا.

فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips

  • DiamondClean
     

    DiamondClean

    • لتبييض الأسنان أكثر بمرتين مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • 5 أوضاع: تنظيف وعناية باللثة وتنظيف شديد ولثة حساسة وتبييض
    • نظام شحن مزدوج: كوب زجاجي للشحن وحقيبة سفر/شاحن USB
    • رأس الفرشاة DiamondClean لأفضل عملية تبييض للأسنان من Sonicare

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  • HealthyWhite
     

    HealthyWhite

    •إزالة أفضل للبلاك للمساعدة في تقليل مخاطر التسوّس
    • الوضع واحد: تنظيف

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  • Sonicare For Kids
     

    Sonicare For Kids

    • ملصقات مسلية قابلة للتبديل لإضافة لمسة شخصية
    • وضعا تشغيل للأطفال
    • مقبض ثابت وملصقات لتخصيص فرشاة الأسنان
    • تصميم مريح لتمكين الأهل والأطفال من تنظيف الأسنان معًا أو كل بمفرده

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*سعر التجزئة المقترح
**لا تسري المواصفات المعروضة على كل المنتجات في كل مجموعة.

المزيد فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips

نحن الأفضل بطرق مختلفة

 

بفضل تقنية موجات الصوت وحركة التنظيف الحيوية والمتطورة التي نقدمها، نحن لا نقدم وعودًا فارغة، بل نوفر لك نتائج ملموسة. للشعور بالنظافة الملموسة، يمكنك الوثوق بتقنية موجات الصوت التي يُوصي بها أطباء الأسنان في الدرجة الأولى.

Philips Toothbrushes - features
ما يصل إلى 62000 تمريرة فرشاة في الدقيقة.
Philips Toothbrushes - features
إزالة ما يصل إلى 7 أضعاف كمية البلاك بين الأسنان** وبشكل عام.***
Philips Toothbrushes - features
أفضل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بأفضل الفراشي من Oral-B*
Philips Toothbrushes - features
فرشاة الأسنان بتقنية موجات الصوت الأولى التي يوصي بها أطباء الأسنان بشدة في كل أنحاء العالم.

*مقارنة عملية إزالة البلاك بواسطة Sonicare FlexCare Platinum وOral-B Professional Care 5000 المزوّدة بـ SmartGuide بعد استخدام واحد لكل فرشاة.
**FlexCare Platinum مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.
***DiamondClean مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

 

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استخدم تقنية فرشاة Sonicare من Philips الحائزة براءة اختراع للتمتّع بابتسامة مشرقة

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