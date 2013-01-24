مع 50 عاما من تقاليد القهوة والخبرة، تطور فيليبس آلات القهوة لجميع أولئك الذين يقدرون جوانب الحياة الممتعة - باستخدام أحدث الأدوات التقنية. نظام تخمير فريد من نوعه في جميع آلات القهوة يضمن نكهة كاملة وطبيعية للإسبريسو أو للقهوة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات تزبيد الحليب المختلفة، على سبيل المثال: يمكنك زبد الحليب الطازج مباشرة من الثلاجة وإعداد كابتشينو دسم أو لاتيه موتشياتو لكل مزاج - وقتما تشاء.