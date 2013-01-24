حضّر قهوتك المفضلة، بكبسة زر.
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حضّر قهوتك المفضلة، بكبسة زر.
توفر Saeco GranBaristo Avanti ثمانية عشر نوعاً مختلفاً من المشروبات. يمكن ضبط كل مشروب بما يتناسب تحديداً مع ذوقك، بحيث يمكن تحضيره عبر جهازك الذكي. أما عن الصيانة فهي عملية سهلة جداً وموجودة خطوة بخطوة بفضل الدليل الموجود عبر تطبيق Saeco Avanti.
يمكنك تخصيص القهوة الخاصة بك عن طريق ضبط المدة والاختيار من 5 خيارات لقوة الرائحة و 5 إعدادات للطحن.
احفظ الإعدادات الخاصة بك من الإسبريسو أو الكابتشينو المفضل لديك.
مجموعة التخمير هي الأساس لكل آلة القهوة أوتوماتيكية بامتياز بحيث يجب تنظيفها بانتظام. مجموعة التخمير القابلة للإزالة بالكامل تسمح لك بتنظيفها تماماً فقط عن طريق الشطف تحت الصنبور.
مع 50 عاما من تقاليد القهوة والخبرة، تطور فيليبس آلات القهوة لجميع أولئك الذين يقدرون جوانب الحياة الممتعة - باستخدام أحدث الأدوات التقنية. نظام تخمير فريد من نوعه في جميع آلات القهوة يضمن نكهة كاملة وطبيعية للإسبريسو أو للقهوة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات تزبيد الحليب المختلفة، على سبيل المثال: يمكنك زبد الحليب الطازج مباشرة من الثلاجة وإعداد كابتشينو دسم أو لاتيه موتشياتو لكل مزاج - وقتما تشاء.
اكتشف الملحقات المبتكرة لدينا أوالمواد الخاصة بالعناية لتحقيق الاستفادة القصوى من آلة تحضير القهوة الخاصة بك.
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