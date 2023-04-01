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  • التنقية تلتقي بقوة التبريد. التنقية تلتقي بقوة التبريد. التنقية تلتقي بقوة التبريد.

    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000 جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer‏ 2 في 1

    AMF765/30

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    التنقية تلتقي بقوة التبريد.

    جهازنا 2 في 1 ينقي الهواء بينما يحافظ على برودتك. يضبط أداءه تلقائيًا لتوفير تنقية هواء قوية وتدفق هواء منعش، مما يحافظ على راحة مساحتك كل يوم.

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    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000 جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer‏ 2 في 1

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    مراجعة كل منقي الهواء

    التنقية تلتقي بقوة التبريد.

    هواء نقي. راحة باردة.

    • ينقي الهواء بقوة تنقية 270 م³/ساعة (1)
    • يبردك بتدفق هواء منعش
    • تنقية NanoProtect HEPA من 3 طبقات
    • تشغيل هادئ جدًا
    ينقي ويبرّد في جهاز واحد.

    ينقي ويبرّد في جهاز واحد.

    جهازنا 2 في 1 ينقي الهواء ويحافظ على برودتك. اختر بين التنقية فقط أو التنقية مع التبريد، ودع الجهاز يقوم بالباقي. الراحة، ببساطة.

    تنقية شاملة للغرف حتى 70 م²(2)

    تنقية شاملة للغرف حتى 70 م²(2)

    بقوة تنقية 270 م³/ساعة(1)، ينقي الغرف حتى 70 م² وينظف غرفة 20 م² في أقل من 11 دقيقة(2). تكتشف التنقية التلقائية جودة الهواء وتضبط تدفق الهواء تلقائياً.

    تدفّق هواء قوي في وضع المروحة ليمنحك تبريدًا منعشًا

    تدفّق هواء قوي في وضع المروحة ليمنحك تبريدًا منعشًا

    يوفر تدفق هواء قوي يصل إلى 1.730 م³/ساعة، مع تصميم بدون شفرات لنسيم سلس ومتسق. اختر من بين 10 سرعات للراحة الشخصية.

    تنقية HEPA من 3 طبقات تلتقط 99,97% من أصغر الجزيئات (3)

    تنقية HEPA من 3 طبقات تلتقط 99,97% من أصغر الجزيئات (3)

    تنقية من 3 طبقات تتكون من فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect وكربون نشط تلتقط 99,97% من الجزيئات الصغيرة حتى 0,003 ميكرون (3) — أصغر من أصغر فيروس معروف!

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    في وضع النوم، يعمل الجهاز بمستوى 20 ديسيبل فقط(4) – أهدأ من الهمس. يكتشف مستشعر الضوء المدمج عندما تكون الغرفة مظلمة ويطفئ الأضواء تلقائياً لتجنب الإزعاج.

    يزيل مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والغازات

    يزيل مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح والغازات

    تنفس بسهولة مع تنقية مستمرة للهواء في جميع الأوضاع، تزيل 99,97% من مسببات الحـساسية، و99,9% من الفيروسات والبكتيريا المحمولة جواً، بالإضافة إلى تقليل الغازات والروائح الضارة - بأمان، بدون أيونات أو مواد كيميائية أو انبعاثات أوزون. (5-7)

    تغطية تدفّق هواء واسعة بزاوية 350 درجة

    تغطية تدفّق هواء واسعة بزاوية 350 درجة

    دوران واسع بزاوية 350 درجة يوزع الهواء بالتساوي في جميع أنحاء الغرفة، مما يوفر الراحة للجميع، بغض النظر عن مكان وجودك.

    يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك

    يستشعر بذكاء ويتكيف مع جودة الهواء الداخلي لديك

    تفحص مستشعرات AeraSense الذكية الهواء باستمرار وتقدم تقارير فورية، وتتفاعل على الفور مع أي تغييرات في التلوث ودرجة الحرارة لتحسين جودة الهواء.

    مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي

    مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي

    اختر وضع Auto+ لتقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك، مع تقليل الضوضاء واستهلاك الطاقة (عبر التطبيق فقط).

    جدولة ذكية للتحكم السهل

    جدولة ذكية للتحكم السهل

    خطط لموعد تشغيل جهازك أو إيقافه ليتناسب مع روتينك اليومي. سواء كنت في المنزل أو خارجه، استمتع بالتحكم الكامل وبيئة مثالية في التوقيت المناسب - متى احتجت إلى ذلك.

    تحكم في جهازك عبر جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق Air+

    تحكم في جهازك عبر جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق Air+

    ببساطة استخدم جهاز التحكم عن بُعد للتحكم في جهازك. للحصول على وظائف إضافية ومراقبة جودة الهواء، اقرن الجهاز بتطبيق Air+. ولمزيد من الراحة دون استخدام اليدين، استخدم الأوامر الصوتية مع Google Assistant أو Alexa.

    مـصمم للصيانة السهلة

    مـصمم للصيانة السهلة

    الفلاتر الأصلية مـصممة لأداء طويل الأمد - حتى 12 شهرًا مما يقلل من المتاعب والتكلفة. يحسب الجهاز عمر الفلتر وينبهك عندما يلزم استبداله. (8)

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      2 في 1 جهاز تنقية الهواء ومروحة
      التقنية
      HEPA NanoProtect، مستشعرات AeraSense،‏ DualFlow
      اللون
      أبيض، رمادي
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      40 واط
      أجهزة استشعار جودة الهواء
      PM 2.5، ودرجة الحرارة، والرطوبة
      مستوى الصوت الأدنى
      20 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      47 ديسيبل (A)

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات، GB/T)
      270 م³/الساعة
      مراحل الفلتر
      فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      الحجم الأقصى للغرفة
      70 م²
      تدفق هواء المروحة
      1730 م³/الساعة

    • مدى الاستفادة

      تحكم عن بُعد
      نعم
      التأرجح
      لغاية 350 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      أداة الجدولة
      نعم (في التطبيق)
      الوضع التلقائي
      نعم
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (10 مستويات)
      معلومات حول جودة الهواء
      اللون، العدد
      واجهة
      رقمية
      تغيير الفلتر الموصى به
      السنة الأولى

    • ميزة السلامة

      قفل الأطفال
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      106,2 سم
      وزن المنتج
      7,3 كجم
      عرض المنتج
      25,6 سم
      طول المنتج
      26,2 سم
      طول الحزمة
      34,1 سم
      عرض الحزمة
      33,6 سم
      ارتفاع الحزمة
      115,2 سم
      وزن الحزمة
      11,3 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      3 في 1 فلتر HEPA
      الملحقات المتعلقة 1
      FYM860/30

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • 1) تم اختبار CADR بواسطة مختبر معتمد من طرف ثالث، وفقًا لمعيار GB/T18801-2015
    • (2) تم الحساب وفقًا للمعيار NRCC-54013
    • (3) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار باستخدام رذاذ NaCl بواسطة مختبر طرف ثالث
    • (4) ضغط الصوت، IEC 60704، على مسافة 1,5 متر
    • (5) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم الاختبار بواسطة مختبر الطرف الثالث OFI باستخدام عث غبار المنزل وحبوب لقاح البتولا ومسببات حـساسية القطط والأبواغ الفطرية.
    • (6) تم الاختبار بواسطة طرف ثالث في غرفة بحجم 28,5 متر مكعب وفقًا لمعيار GB21551.3-2010 باستخدام فيروس الإنفلونزا A (H1N1) في وضع MAX لمدة 40 دقيقة.
    • (6) تم الاختبار بواسطة طرف ثالث في غرفة بحجم 30 متر مكعب وفقًا لمعيار GB21551.3-2010 باستخدام بكتيريا العـنقودية البيضاء 8032 في وضع MAX لمدة 60 دقيقة.
    • (8) متوسط محسوب. يعتمد العمر الافتراضي للفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
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