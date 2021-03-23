فحص الأصالة

قد تواجه كاميرا الهاتف مشكلة في فحص رمز QR ضوئيًا في حال إمالتها بزاوية محددة أو في حال كانت خارج التركيز. تأكّد من أنها مستوية مع السطح الذي تمت طباعة رمز QR عليه. إذا كنت تمسك هاتفك بشكل قريب جدًا أو بعيد جدًا، فلن يمسح الرمز ضوئيًا. حاول إمساك هاتفك على مسافة أبعد وحرّكه ببطء باتجاه رمز QR.