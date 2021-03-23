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    فحص الأصالة

    أهلاً بك في فحص الأصالة من Philips

    رمز الأصالة

    تتوفر مصابيح Philips المزيّفة بشكل متزايد عبر قنوات التوزيع عبر الإنترنت ومن دون الاتصال بالإنترنت. إن هذه اللمبات المزيّفة عبارة عن منتجات مقلّدة رديئة الجودة وذات معايير سلامة متدنية. قد تتسبب المصابيح المزيّفة بمشاكل متعددة، مثل الأداء غير المستقر أو التعطّل أو إبهار السيارات القادمة، ما يعرّض حياتك للخطر الشديد. بالإضافة إلى ذلك، إن شراء منتجات مزيّفة أو بيعها أو امتلاكها قد يعتبر غير قانوني في بلدك.

     

    لحماية عملائنا وكل المستهلكين من منتجات Philips المزيّفة الخاصة بالإضاءة، قمنا بإنشاء حل استباقي باستخدام تقنية فريدة ومتطورة.  

     

    لضمان أصالة منتجات Philips، تستند سياستنا إلى بيع كل منتجاتنا في علب مطبوعة وأصلية تحمل هويّة شركة Philips. نحن نلتزم بمساعدة حماية عملائنا من المنتجات المقلّدة الرديئة الجودة والتي قد تلحق الضرر بسيارتك أو تتسبب بإصابة شخصية.

    كيفية التحقق من منتجات Philips الخاصة بك؟


    تحقق من العلبة لرؤية رمز QR أو رمز الأمان، كما هو مبيّن أدناه. إذا لم تتمكّن من رؤية أي من الرمزَين، فيرجى النقر هنا

    الأسئلة المتداولة

    ما هي المنتجات المشمولة ضمن عملية التحقق من الأصالة هذه؟
    راجع قائمة المنتجات المشمولة هنا.
    ما الذي يتعيّن عليّ القيام به إذا لم أتمكّن من التحقق من منتجي باستخدام رمز QR أو رمز الأمان؟
    يرجى تجربة عملية المصادقة مرة أخرى لتفادي أي أخطاء. إذا تعذّر عليك التحقق من منتجك، فيرجى الاتصال بقسم خدمة العملاء للحصول على المزيد من المعلومات والتوضيح.
    كيف يمكنني التحقق من أن المنتج أصلي عند استبداله في الكاراج؟
    يمكنك أن تسأل الكاراج أن يزوّدك بالعلبة للتأكد من أصالته.
    لم لا يتعرّف هاتفي على رمز QR؟
    قد تواجه كاميرا الهاتف مشكلة في فحص رمز QR ضوئيًا في حال إمالتها بزاوية محددة أو في حال كانت خارج التركيز. تأكّد من أنها مستوية مع السطح الذي تمت طباعة رمز QR عليه. إذا كنت تمسك هاتفك بشكل قريب جدًا أو بعيد جدًا، فلن يمسح الرمز ضوئيًا. حاول إمساك هاتفك على مسافة أبعد وحرّكه ببطء باتجاه رمز QR.
    هل يمكن لكل الهواتف الذكية مسح رموز QR ضوئيًا؟
    نعم، بإمكان معظم الهواتف المحمولة الكشف عن رمز QR عبر تطبيق الكاميرا. إذا تعذّر على هاتفك الكشف عن رمز QR، ما عليك سوى تنزيل قارئ رمز QR. يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المزيد من المساعدة.
    ماذا لو لم تكن علبة المنتج تتضمّن رمز QR أو رمز أمان؟
    هناك احتمالان: من المحتمل ألا يكون المنتج مشمولاً ضمن عملية التحقق من الأصالة هذه (راجع السؤال 2) أو أن المنتج غير أصلي. تم تطبيق عملية التحقق من الأصالة على مجموعة محددة من لمبات المصابيح الأمامية المحسّنة؛ يرجى الاتصال بخدمة العملاء للحصول على المزيد من المعلومات/التوضيح.
    لمَ لا ننصح باستخدام مصابيح مزيّفة؟
    قد تتسبب المصابيح المزيّفة بمشاكل متعددة، مثل الأداء غير المستقر أو التعطّل أو إبهار السيارات القادمة، ما يعرّض حياتك للخطر الشديد. بالإضافة إلى ذلك، إن شراء منتجات مزيّفة أو بيعها أو امتلاكها قد يعتبر غير قانوني في بلدك.

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

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