فحص الأصالة

تتوفر مصابيح Philips المزيّفة بشكل متزايد عبر قنوات التوزيع عبر الإنترنت ومن دون الاتصال بالإنترنت. إن هذه اللمبات المزيّفة عبارة عن منتجات مقلّدة رديئة الجودة وذات معايير سلامة متدنية. قد تتسبب المصابيح المزيّفة بمشاكل متعددة، مثل الأداء غير المستقر أو التعطّل أو إبهار السيارات القادمة، ما يعرّض حياتك للخطر الشديد. بالإضافة إلى ذلك، إن شراء منتجات مزيّفة أو بيعها أو امتلاكها قد يعتبر غير قانوني في بلدك.
لحماية عملائنا وكل المستهلكين من منتجات Philips المزيّفة الخاصة بالإضاءة، قمنا بإنشاء حل استباقي باستخدام تقنية فريدة ومتطورة.
لضمان أصالة منتجات Philips، تستند سياستنا إلى بيع كل منتجاتنا في علب مطبوعة وأصلية تحمل هويّة شركة Philips. نحن نلتزم بمساعدة حماية عملائنا من المنتجات المقلّدة الرديئة الجودة والتي قد تلحق الضرر بسيارتك أو تتسبب بإصابة شخصية.