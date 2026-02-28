المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن التغليف

Xenon X-tremeVision gen2لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

42402XV2C1

اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة.

عرض جميع المزايا

تمكّن من رؤية كل المطبات والمنعطفات والعوائق على الطريق

اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

  • نوع المصباح: D4S

  • 42 فولت، 35 واط

  • عدد اللمبات: 1

رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. تقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من التعرف إلى العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كيلفن، يوفّر هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.

اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. أظهرت الدراسات أن إضاءة السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية. وهل من طريقة أفضل من ضوء أبيض قوي شبيه بضوء النهار للتغلّب على الظلمة؟

التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.