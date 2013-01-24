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على إطلاع بما يجري

أجهزة مراقبة وموازين حرارة للأطفال

العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أجهزة مراقبة الطفل باختصار

رمز جهاز مراقبة الطفل من Philips Avent المزوّد باتصال خاص وآمن

خاص وآمن

جهاز مراقبة الطفل من Philips Avent مع بطارية تدوم طويلاً

بطارية تدوم طويلاً 

جهاز مراقبة الطفل من Philips Avent مع نطاق واسع

نطاق واسع

جهاز مراقبة الطفل الذكي

جهاز مراقبة الطفل الذكي من Philips Avent

هذا المنتج لم يعد متاحا

بعض التفاصيل الإضافية
  • ابقي على اتصال بطفلك أينما كنت. يسمح لك جهاز مراقبة الطفل الذكي الذي نقدمه بتوصيل حوالى 10 كاميرات، كما يدعم 3 مشاهدين في آن واحد على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.
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أجهزة مراقبة الطفل بالفيديو

جهاز مراقبة الطفل بالفيديو من Philips Avent
بعض التفاصيل الإضافية
  • يقوم جهاز مراقبة الطفل بالفيديو بالتعديل تلقائيًا بحسب وقت النهار أو الليل، لتتمكّني من رؤية طفلك بوضوح على مدار الساعة.
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أجهزة مراقبة الطفل بالصوت

جهاز مراقبة الطفل بالصوت من Philips Avent

هذا المنتج لم يعد متاحا

بعض التفاصيل الإضافية
  • اسمعي كل ضحكة تصدر عن طفلك بوضوح تام وهدّئيه بكلماتك المريحة بكبسة زر.
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نصيحة لتسهيل عملية الاختيار

  • لماذا من المهم مراقبة مناخ غرفة طفلك

    أجهزة المراقبة وموازين الحرارة للأطفال

    لماذا من المهم مراقبة مناخ غرفة طفلك

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  • الخيار الأفضل: اعثري على جهاز مراقبة الطفل الأفضل لك

    أجهزة المراقبة وموازين الحرارة للأطفال

    الخيار الأفضل: اعثري على جهاز مراقبة الطفل الأفضل لك

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ميزان الحرارة الذكي الذي نقدّمه لقياس الحرارة من الأذن باختصار

موازين الحرارة من Philips Avent مع ميزة القياس السريع

قياس سريع

رمز موازين الحرارة من Philips Avent المريحة والسهلة الاستخدام

مريحة وسهلة الاستخدام

موازين الحرارة من Philips Avent مع قراءة دقيقة

قراءة دقيقة

ميزان الحرارة الذكي لقياس الحرارة من الأذن

يمكنك معرفة الحرارة بشكل دقيق وسريع وتخزينها مباشرة على جهازك الذكي باستخدام تطبيق uGrow.
ميزان الحرارة الذكي لقياس الحرارة من الأذن من Philips Avent
جهاز المراقبة وميزان الحرارة للأطفال من Philips Avent

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طفلك الصغير لا يقاوم، ويدعم العلم هذه الفكرة. أظهرت الأبحاث أنه عندما تشمين رائحة طفلك، يضيء قسم المكافأة في دماغك. لذا، لا عجب أنك لا تستطيعين مقاومة فرصة اختلاس النظر إليه عندما يأخذ قيلولة بدون سبب محدد".

فريق التصميم في Philips

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العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أجهزة مراقبة وموازين حرارة للأطفال


ابقي على اطلاع بما يجري بواسطة أجهزة المراقبة وموازين الحرارة للأطفال من Philips Avent. اختلسي النظر لرؤية طفلك أو استمعي إليه بواسطة أجهزة مراقبة الطفل الذكية بالصوت والصورة. في النهاية، من يستطيع مقاومة فرصة اختلاس النظر بدون سبب محدد؟ اعرفي الحرارة بشكل سريع ودقيق بواسطة ميزان الحرارة الذكي الذي نقدّمه، وميزان الحرارة إثنين في واحد للحمام والغرفة.

 

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

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