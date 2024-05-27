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    Philips Avent Video Baby Monitor متقدم

    SCD881/05

    التصنيف الإجمالي / 5
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    يسمح لك جهاز Avent SCD881 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,8 بوصات، 7,2 سم)، في الليل أو في النهار.

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    Philips Avent Video Baby Monitor متقدم

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    إبقَي على مقربة من طفلك

    خاص وآمن مع تقنية لاسلكية

    • خاص وآمن
    • شاشة ملونة بحجم 2,8 بوصات، تكبير وتصغير بمستويين
    • التهويدات والتحدّث
    اتصال خاص وآمن مع تقنية لاسلكية

    اتصال خاص وآمن مع تقنية لاسلكية

    إقران فريد مع السمّاعة لاتصال خاص وآمن بطفلك مع تقنية اتصال لاسلكية 2,4 جيجاهرتز لحد أدنى من التدخل.

    شاشة عالية الدقة بحجم 2,8 بوصات (7,2 سم) مع رؤية ليلية

    شاشة عالية الدقة بحجم 2,8 بوصات (7,2 سم) مع رؤية ليلية

    يمكنك رؤية طفلك ليلاً نهاراً بواسطة الرؤية الليلية عبر الأشعة تحت الحمراء الواضحة جدًا والتي تعمل تلقائيًا في الظلام. استمتعي بمشاهدة طفلك أثناء نومه بفضل الشاشة الملونة العالية الدقة بحجم كبير يبلغ 2,8 بوصات. مع ميزة التكبير والتصغير الرقمي بمستووين وميزة توسيع العرض، تمتعي بمزيد من الطمأنينة إذ ستتمكنين من رؤية كل ما يفعله طفلك.

    اسمعي طفلكِ بصوت نقي

    اسمعي طفلكِ بصوت نقي

    اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. بات بإمكانك الآن مشاهدة طفلك وسماعه في أي وقت بصوت عالي الجودة وشديد الوضوح.

    توفير استهلاك الطاقة في وضع eco مع مؤشر اتصال

    توفير استهلاك الطاقة في وضع eco مع مؤشر اتصال

    شغّلي وضع ECO للتقليل من استهلاك الطاقة في الأوقات الهادئة في غرفة الطفل بينما تبقين مطمئّنة بأنك على اتصال بطفلك عبر مؤشر الارتباط الفريد. يوقف وضع ECO تشغيل إرسال إشارات الصوت/الفيديو وتقوم الوحدات بالاتصال فقط عندما يُصدر الطفل صوتًا.

    نطاق تشغيل يصل إلى 300 متر*

    نطاق تشغيل يصل إلى 300 متر*

    يصل نطاق التشغيل في الداخل حتى 50 مترًا*. أما نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 300 متر*.

    وقت تشغيل ممتاز للمراقبة طوال الليل

    وقت تشغيل ممتاز للمراقبة طوال الليل

    تتيح وحدة الأهل الملائمة والقابلة لإعادة الشحن المراقبة بحرية تامة ومن دون أسلاك لغاية 12 ساعة قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.

    التحدّث إلى طفلكِ عن بُعد

    التحدّث إلى طفلكِ عن بُعد

    عادةً ما يكون الاستماع إلى صوتكِ هو كل ما يحتاج إليه طفلك حتى يهدأ. بضغطة واحدة على هذه الميزة التي لا غنى عنها، يمكنكِ التواصل مع طفلكِ أينما كنتِ في المنزل.

    تهويدات مريحة لتهدئة طفلكِ

    تهويدات مريحة لتهدئة طفلكِ

    لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة للتهدئة من روع طفلك الذي لا يكل ولا يمل. أينما كنتِ في المنزل، يمكنكِ تحديد إحدى 6 نغمات مهدئة وتشغيلها، لمساعدة طفلكِ على النوم فورًا.

    اختاري أفضل مستوى صوت لبيئتكِ المحيطة

    اختاري أفضل مستوى صوت لبيئتكِ المحيطة

    تمكّنك هذه الوظيفة من ضبط مستوى تحسّس الميكروفون في الوحدة الخاصة بالطفل. يحدد تحسّس الميكروفون مستوى الضوضاء الذي تلتقطه الوحدة الخاصة بالطفل؛ على سبيل المثال فقد تريدين أن تسمعي بكاء طفلك، ولكن قد لا تكوني مهتمة جدًا في الاستماع إلى مناغاته.

    دوران يدوي للكاميرا للحصول على رؤية كاملة لغرفة الطفل

    دوران يدوي للكاميرا للحصول على رؤية كاملة لغرفة الطفل

    يمكن ضبط رؤية الكاميرا أفقيًا وعموديًا لعرض زوايا مختلفة من غرفة طفلك.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      100-240 فولت/ 50/60 هرتز

    • الميزات

      تقنية الفيديو الرقمية
      نعم
      مشبك للتثبيت بالحزام
      نعم
      نوع القائمة
      الأيقونات والنص
      شاشة تنشيط الصوت
      نعم، وضع VOX
      مؤشر الاتصال والوجود ضمن النطاق
      نعم
      التهويدات
      نعم، ضوضاء بيضاء عدد 4 و2
      نطاق التشغيل في الخارج يصل إلى
      300 متر
      شاشة LCD مع قابلية تعديل الصوت وحساسية لمقاطع الفيديو
      ملوّنة بحجم 2,8 بوصات، 7,2 سم
      متوافق مع الكمبيوتر اللوحي بنظامي التشغيل Android وIOS
      لا
      عرض الوقت
      نعم
      وضع الصوت
      نعم
      USB من نوع C
      نعم

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    • The operating range of the baby monitor varies depending on the surroundings and factors that cause interference.
    • *عند استخدام وضع ECO.
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