آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات
آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة تحضير القهوة التركية الجديدة من Philips
آلة تحضير القهوة التركية من Philips لتحضير القهوة التركية التقليدية ذات المذاق الرائع من دون متاعب. تتميز الآلة بتقنية الحماية من فيض الماء ومن السخونة الزائدة، وقدرة تحضير 4 أكواب لضيافة الأصدقاء والعائلة. اختر ما بين التخمير العادي أو البطيء وستقوم الآلة بإعلامك عندمت تصبح القهوة جاهزة. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بمذاق القهوة التركية الرائع على الطريقة التقليدية من خلال وظيفة التخمير البطيء، فتبدو كما لو تم تحضيرها على الفحم الساخن للحصول على رائحة قوية ومذاق القهوة التركية الأصيلة.
الاستمتاع بالقهوة اللذيذة دائمًا مع الحماية من السخونة الزائدة ومن فيض الماء.
يمكنك الاستمتاع بطعم القهوة اللذيذ بسهولة مع الأصدقاء والعائلة بفضل قدرة تحضير 4 أكواب.
اختر بين إعداد التخمير البطيء للحصول على رائحة قوية وإعداد التخمير العادي للحصول على نتيجة سريعة.
اعرف دائمًا متى يصبح مشروبك جاهزًا من خلال مؤشر الصوت والضوء.
المواصفات العامة
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المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
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