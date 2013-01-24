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أدوات المطبخ
لتحضير الطعام والمشروبات

تحضير الطعام

*سعر التجزئة المقترح
**لا تسري المواصفات المعروضة على كل المنتجات في كل مجموعة.

وصفات من Philips

طبق لحم الضأن مع الصنوبر والأعشاب
استخدمي المَرَنغ لتحضير قالب الحلوى المذهل هذا. ستؤدي أداة المطبخ العمل بدلاً منك!
طبق لحم الضأن مع الصنوبر والأعشاب
كعك بالزنجبيل
حاولي خَبز فكائر المافين باستخدام Airfryer! يسمح لك طراز Viva بخَبز مجموعة من ست فطائر مافين دفعة واحدة، بينما يسمح لك طراز Avance بتحضير تسع فطائر مافين.
كعك بالزنجبيل
البطاطس المخبوزة
ما من شيء ألذ من الخبز المخبوز والطازج. استخدمي جهاز تحضير الطعام لتحضير العجينة.
البطاطس المخبوزة
عصير البطيخ والخيار والتفاح
مشروب طازج تم تحضيره بواسطة العصارة البطيئة من Philips. غني بالفيتامينات وسهل التحضير ولذيذ جدًا!
عصير البطيخ والخيار والتفاح
تطبيق جهاز محمول

وصفات ملهمة وتدريب على الطعام الصحي  في متناول يديك

 

يتضمن معلومات غذائية حول مشروباتك الصحية المفضلة وتفاصيل حول منافعها الغذائية، بالإضافة إلى وصفات محضّرة لمرة واحدة وبرامج أسبوعية متكاملة، وذلك بالاستناد إلى أهدافك الشخصية. بات بإمكانك الحصول على كل هذه الخيارات في كتاب واحد، متوفر دائمًا لمساعدتك، حتى مع قائمة التسوق.

أدوات المطبخ من Philips

الطهي

الطهي
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الغلايات وآلات تحضير الشاي

الغلايات وآلات تحضير الشاي
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