مصطلحات البحث
• تغذى بأفضل ما يكون بأقل فوضى ممكنة
• لعصر الفاكهة والخضار بالكامل
• QuickClean لتنظيف في دقيقة
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• استمتع بعصير طازج في غضون ثوانٍ
• لسهلة التنظيف إذ يمكن تنظيف كل القطع في الجلاية
• تصميم صغير يحتاج إلى مساحة صغيرة جدًا لتخزينه
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• نتائج الخلط الأفضل والأنعم بفضل التقنية المتطورة
• ليسمح لك الخلاط من Philips بتحضير كل أنواع الوصفات المنتج السهل والإرشاد الجلاية
• يأتي الخلاط من Philips مزوّدًا بمجموعة من الملحقات المبتكرة للحصول على نتائج رائعة
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• حل متعدد الاستخدامات لتلبية احتياجاتك في المطبخ
• تحضير سهل وتنظيف بدون عناء
•ملحقات مختارة بعناية لتحقيق أفضل النتائج
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• عملية فرم عالية الأداء بفضل المحرك القوي
•نظافة فائقة بفضل أداة التنظيف المبتكرة الثلاثية الجوانب
•إعداد وتجميع واستخدام غاية في السهولة
• سهلة التشغيل من خلال الضغط ببساطة على الجهة العليا
•تقطيع رفيع مع شفرات بسرعة عالية
•تنظيف كل القطع بسرعة وسهولة بواسطة المياه أو عبر وضعها في الجلاية
*سعر التجزئة المقترح
**لا تسري المواصفات المعروضة على كل المنتجات في كل مجموعة.