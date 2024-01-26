استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء

حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات