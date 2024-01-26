استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء
حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء
حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء
حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بالسموذي الناعمة مع تنظيف من دون عناء
حول المكونات الأكثر صلابة مثل الفواكه المثلجة والمكسرات إلى أفضل العصائر مع خلاط Philips من السلسلة 5000 مع محرك بقدرة 1200 واط. يجعل إعداد التنظيف كل شيء سهلاً من البداية إلى النهاية. إكتشف كلّ المميزات
قوة أكبر بنسبة 50%* تتيح لك إعداد مشروبات وحساء وصلصات ناعمة ومن دون كتل حتى من أكثر المكونات صلابة، مثل الفواكه المجمدة والثلج والمكسرات.
تعد الشفرات الممتدة أطول وأكثر سُمكًا لسحق حتى أكثر المكونات صلابة وخلطها.
يتميز الدورق الزجاجي بأضلاع توجِّه المكونات في دوامة من أجل الحصول على دورة مثالية ونتائج رائعة.
اصنعي عصير سموذي ناعم وأوعية سموذي رائعة من الفاكهة المجمدة مع إضافة قليل من السائل أو عدم إضافته على الإطلاق. استخدمي المدك لدفع المكونات إلى أسفل والحفاظ على دورانها حتى تصل إلى القوام المثالي.
دورق كبير بسعة لترين مع قدرة عمل سعة 1,5 لتر يساعد على تحضير عصائر السموذي لجميع أفراد الأسرة في دفعة واحدة صحية ولذيذة.
اختاري من بين ثلاثة إعدادات للسرعة للمكونات الصلبة والطرية. أو استخدمي ميزة الزر النبضي للحصول على دفعات إضافية من الطاقة عندما تحتاجين إليها.
أداة تساعدك في المطبخ. يمكنك تقطيع أي شيء بداية من الخضراوات وصولاً إلى الأعشاب والمكسرات وغير ذلك الكثير في ثوانٍ فقط أو تحضير الصلصات والتغميسات المفضلة لديك.
املئي مطبخك بالرائحة الشهية للقهوة والبذور والتوابل المطحونة جيدًا في وقت قصير جدًا.
افصلي وحدة الشفرة من دورق الخلاط لغسلها يدويًا أو في غسالة الأطباق.
أصبح التنظيف بسيطًا باستخدام إعداد التنظيف اليدوي. قولي وداعًا للتنظيف بالفرك!
اكتشفي عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشفي تطبيق NutriU الخاص بنا للاطلاع على المشروبات والحساء والصلصات اللذيذة والمزيد من النصائح والإرشادات لاستخدام الخلاط.
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