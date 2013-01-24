

قليل من الراحة قد يساعد طفلك كثيرًا لاستكشاف العالم من حوله. صممنا مجموعة اللهّايات الملائمة لأسنان طفلك لتهدئته بشكل طبيعي في كل خطوة. بالطبع، تتميّز الراحة بطابع شخصي، لذلك ستجدين مجموعة واسعة من اللهّايات لتتناسب مع احتياجات طفلك الفريدة. بدءًا من الأطفال الحديثي الولادة ووصولاً إلى الأطفال الصغار، ومن التصاميم التي تتوهج في الليل، مرورًا بتلك التي تقدم تدفق هواء إضافيًا، ووصولاً إلى التصاميم الجميلة التي لا تُحصى، تقدم مجموعة Avent من Philips بعضًا من الراحة لتلبية احتياجات كل طفل.

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

2 85% من الأمهات اللواتي شاركن في الدراسة يجدن أن هذه اللهّاية أطرى من ثمانية طرازات مماثلة من علامات تجارية أخرى رائدة، بحث مستقل، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2017.