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إحلق ذقنك بالطريقة الأكثر تناسباً معك
تُعدّ آلة الحلاقة S9000 Prestige أفضل آلة نقدّمها، فقد تم تصميم كل قطعة فيها لتلبية أعلى التوقعات.
صُممت آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips للانزلاق على بشرتك بسلاسة أثناء قيامها بقص كل شعرة بدقة استثنائية وحتى على اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام.
تُعدّ آلة الحلاقة S9000 Prestige أفضل آلة نقدّمها، فقد تم تصميم كل قطعة فيها لتلبية أعلى التوقعات.
شفرات حادة وحواف قوية للغاية للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في الحلاقة
تم تزويد الشفرات الدقيقة بتقنيةNanoTech تأتي بهيئة جزيئات صغيرة جدًا لقص الشعر بأعلى مستوى من الدقة، مما يزوّدك بحلاقة دقيقة جدًا.
حلقات مطلية بأصباغ معدنية لإنزلاق رائع
احصل على حلاقة تنزلق بسلاسة فائقة على بشرتك. تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لانزلاق رائع مع أفضل آلة حلاقة نقدّمها.
إمكانية تخصيص طريقة الحلاقة عبر الإختيار من بين ثلاثة إعدادات
حلاقة حتى اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام بدون أي مجهود. يتحقق مستشعرBeardAdapt من كثافة الشعر 15 مرة في الثانية، ويضبط آلة الحلاقة تلقائيًا لتتناسب مع كثافة شعرك.
لوحة الشحن اللاسلكية Qi مضمّنة، لشحن لاسلكي
اشحن بطارية الليثيوم أيون القوية التي تشغّل آلة الحلاقة لاسلكيًا (أو أي جهاز آخر متوافق معQi ) بوضعه ببساطة على لوحة الشحن اللاسلكيةQi المتوفرة مع آلة الحلاقة.
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Shaver S9000 Prestige
SP9860/13
آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
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Shaver series 9000
S9031/21
آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف
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آلة الحلاقةSeries 7000
S7930/16
حساسة ودقيقة
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آلة الحلاقة series 6000
S6630/11
تقليل تهيّج البشرة
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إمكانية التكيّف مع المنحنيات: لالتقاط الشعر الذي يصعب الوصول إليه
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نظام الحلاقة
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الأداء
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تعددية الاستخدام: المرونة لتشذيب الشعر و/أو تسريحه أيضًا
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سهولة الاستخدام: للاستخدام الرطب والجاف
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البطارية: الاستخدام / مدة الشحن
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قابلة للغسل 100%
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تتضمن أيضًا
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