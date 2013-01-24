صُممت آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips للانزلاق على بشرتك بسلاسة أثناء قيامها بقص كل شعرة بدقة استثنائية وحتى على اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام.

تُعدّ آلة الحلاقة S9000 Prestige أفضل آلة نقدّمها، فقد تم تصميم كل قطعة فيها لتلبية أعلى التوقعات.