HR3760/00
أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.
مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق HomeID للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قم بتنزيل تطبيق HomeID واكتشف مئات الوصفات للخلاط الجديد، بما في ذلك أفكار ملهمة للمشروبات أو الوجبات الخفيفة أو الحلويات أو حتى الوجبات الكاملة. لم يسبق لاتخاذ خيارات غذائية صحية أن يقدّم مذاقًا بهذه الجودة، مع تغييرات بسيطة ولذيذة في الوقت نفسه على كل أنواع الأطباق المفضلة لدى عائلتك. من حلويات الشوكولاتة الصحية إلى الأطباق الرئيسية المغذية، يحتوي HomeID على وصفات ستحبها.
تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على تنوع فائق من حيث النكهة والقوام بالطريقة التي تريدها كل مرة.
تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع أضلع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات باستمرار نحو سير الخلط.
يوفّر محرك ProBlend Ultra طاقة عالية تبلغ 1500 واط، لتشغيل سير الخلط وتوزيع كل المكونات بصورة متساوية.
تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.
يتم تحديد برامج سريعة التحديد على الشاشة الرقمية مع ضبط الوقت والسرعة بحيث تكون وصفاتك المفضلة في متناول يدك. وهي تشمل؛ مشروب الفاكهة، وزبدة المكسرات، والحلويات، والحساء، والصلصات، بالإضافة إلى وظيفتَي سحق الثلج والتنظيف.
نشّط وظيفة التنظيف مع كمية صغيرة من الماء وصابون الأطباق، واستمتع بتنظيف خال من العناء في غضون دقيقتَين فقط. تزيل وظيفة التنظيف حتى أكثر البقايا صعوبة مثل خلطات قوالب الحلوى وزبدات المكسرات.
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تم تصميم الشفرة ProBlend Ultra خصيصا لمنع انحباس جزيئات الطعام تحت الشفرات.
دورق زجاجي سعة 2 لترات مع 1,8 لترات بسعة فعالة: بحيث تكفي كمية الطعام المطهية لكل أفراد العائلة.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
التوافق
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
متانة
بلد المنشأ
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