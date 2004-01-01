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HR3760/00

HR3760/00
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    HR3760/00

    HR3760/00

    HR3760/00

    HR3760/00

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      شفرات ProBlend Ultra

      تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.

      دورق ProBlend Ultra

      تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع أضلع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات باستمرار نحو سير الخلط.

      محرك ProBlend Ultra

      يوفّر محرك ProBlend Ultra طاقة عالية تبلغ 1500 واط، لتشغيل سير الخلط وتوزيع كل المكونات بصورة متساوية.

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