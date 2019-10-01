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  • اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    85415XV2C1

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة.

    إكتشف كلّ المميزات

    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

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    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    تمكّن من رؤية كل المطبات والمنعطفات والعوائق على الطريق

    • نوع المصباح: D1S
    • 85 فولت، 35 واط
    • عدد اللمبات: 1
    رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

    رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

    يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. تقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من التعرف إلى العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كيلفن، يوفّر هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.

    اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

    اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

    توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. أظهرت الدراسات أن إضاءة السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية. وهل من طريقة أفضل من ضوء أبيض قوي شبيه بضوء النهار للتغلّب على الظلمة؟

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

    يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips تحمّل الصدمات الحرارية الشديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.

    توجيه الضوء إلى المكان الصحيح أمام سيارتك

    لا يكفي استخدام مصابيح أمامية قوية فحسب، فالدقة البصرية مهمة أيضًا. تتميّز مصابيح Xenon X-tremeVision plus بأدق تقنية لإمالة قوس النور تتم محاذاتها على 150-350 ميكرومترًا. وهذا يعني أنها ستضيء المناطق المحددة من الطريق التي تحتاج إليها فقط بدون إبهار السائقين القادمين في الاتجاه المعاكس.

    مصباح Xenon X-tremeVision plus: لأداء بصري عالٍ

    تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision plus بتقنية Xenon من Philips للحصول على أداء فائق. تنتج مصابيح X-tremeVision plus شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر، ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فترضي بذلك السائقين وظروف القيادة الأكثر تطلبًا.

    تتميّز مصابيح السيارات من Philips بحماية من الأشعة فوق البنفسجية

    تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة. وتضمن هذه الطبقة الوقائية الإضافية الحفاظ على مصابيحك الأمامية لفترات طويلة.

    إن مصابيح السيارات من Philips حائزة جوائز

    إن منتجاتنا من مصابيح السيارات العالية الجودة والمبتكرة حائزة جوائز، ويقرّ بجودتها خبراء السيارات باستمرار.

    تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات.

    طوال 100 عام، كانت Philips تتصدر صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.

    التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

    تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التسويق

      المنافع المتوقعة
      مزيد من الضوء
      أبرز ما في المنتج
      اختبر المزيد من الإضاءة

    • وصف المنتج

      تطبيق
      • شعاع عالي
      • شعاع منخفض
      القاعدة
      PK32d-2
      التعيين
      مصباح D1S X-tremeVision
      تصديق ECE
      نعم
      النطاق
      مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني
      التقنية
      زينون
      نوع
      D1S

    • فترة الاستهلاك

      فترة الاستهلاك
      2500 ساعة

    • خصائص الضوء

      لومن
      3200 ±450  لومن
      حرارة اللون
      حتى 4800 كلفن

    • الخصائص الكهربائية

      القدرة الكهربائية
      35  واط
      فولتية
      85  فولت

    • معلومات الطلب

      إدخال الطلب
      85415XV2C1
      رمز الطلب
      37701933

    • بيانات العلبة

      نوع العلبة
      C1
      EAN1
      8727900377019
      EAN3
      8727900377026

    • معلومات حول المنتج المغلف

      الوزن الإجمالي لكل قطعة
      83  غ
      الطول
      5  سم
      العرض
      5  سم
      الارتفاع
      9  سم
      كمية الحزمة
      1
      الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
      2

    • معلومات العلبة الخارجية

      الطول
      11  سم
      العرض
      10  سم
      الارتفاع
      6  سم

    Badge-D2C

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