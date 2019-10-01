مصباح Xenon X-tremeVision plus: لأداء بصري عالٍ

تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision plus بتقنية Xenon من Philips للحصول على أداء فائق. تنتج مصابيح X-tremeVision plus شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر، ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فترضي بذلك السائقين وظروف القيادة الأكثر تطلبًا.