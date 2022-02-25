GCA1000/60
طريقة سهلة للحفاظ على حذائك الرياضي نظيفًا
تم تصميم منظّف الأحذية الرياضية من Philips لتمكينك من تنظيف أحذيتك الرياضية بسرعة وفعالية. اختر الفرشاة المناسبة لحذائك الرياضي، وبللها بكمية قليلة من المياه والصابون، واستخدمها على الحذاء لاستعادة مظهره الجديد على الفور.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يزوّدك منظّف الأحذية الرياضية من Philips بعملية تنظيف فعالة، مع ما يصل إلى 500 دورة في الدقيقة.
ما عليك سوى تبليل الفرشاة بالمياه والصابون وتشغيل منظّف الأحذية الرياضية من Philips ومسح الحذاء الرياضي باستخدام منشفة نظيفة عند الانتهاء.
حدد الفرشاة الإسفنجية الناعمة أو القاسية لتنظيف حذائك الرياضي بأمان.
خذ منظّف الأحذية الرياضية المشغّل بالبطارية إلى أي مكان، لتتمكّن من تنظيف أحذيتك الرياضية بغض النظر عن مكان تواجدك.
تعتبر الفرشاة الإسفنجية مثالية للاستخدام على المواد الدقيقة مثل الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)، والجلد والجلد السويدي والمطاط الناعم.
تم تصميم الفرشاة الناعمة لاستخدامها على أسطح متعددة، وهي مثالية للشبك والقماش الخشن.
تعتبر الفرشاة القاسية رائعة للاستخدام على المواد الصلبة مثل المطاط غير الأملس أو النعل المطاطي في حذائك الرياضي.
يأتي منظّف الأحذية الرياضية من Philips مزوّدًا بـ 4 بطاريات AA لتتمكّن من تنظيف أحذيتك الرياضية على الفور.
الأبعاد
الوزن
قابلة لإعادة التدوير
آمنة لأحذيتك
البطارية
ضمان
RapidAir Combi
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