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الضمان الممدد لمصابيح WSL

ضمان ممدّد

نشكر اهتمامك بمنتجات الإضاءة المخصصة للسيارات التي نقدّمها.

 

مع إضاءة السيارات من Philips، يمكنك متابعة رحلتك على الطريق مع راحة بال فعلية.

 

بالإضافة إلى كوننا من المبتكرين الأساسيين في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات منذ العام 1914 وخيار أهم شركات تصنيع السيارات، نحن نفتخر بجودة منتجاتنا وموثوقيتها.

 

علاوة على الضمان القياسي المنطبق على معظم منتجاتنا المخصصة للسيارات، نقدّم لك تمديدًا على منتجاتنا الرائدة سواء أكنت في السوق لمصابيح LED أم Xenon أم أضواء عمل LED. 

 

اكتشف المزيد في ما يلي وسجِّل عملية الشراء للاستفادة من الضمانات الممددة.

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دعم للمركبات والسيارات

دعم للمركبات والسيارات

هل تحتاج إلى مصابيح أمامية من Philips بديلة لسيارتك؟
مكان الشراء

مكان الشراء

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مقالات عن السيارات

مقالات عن السيارات

من خلال المقالات التي نقدّمها Philips اعرف المزيد عن التقنية والابتكار والحلول في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات من

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

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