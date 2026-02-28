مصباح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني: لأداء بصري عالٍ

تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتقنية Xenon من Philips لتوفير أداء فائق. تنتج مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 20%، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر، ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فترضي بذلك السائقين وظروف القيادة الأكثر تطلبًا.