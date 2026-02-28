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Xenon X-tremeVision gen2لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

85122XV2C1

اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة.

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تمكّن من رؤية كل المطبات والمنعطفات والعوائق على الطريق

اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

  • نوع المصباح: D2S

  • 85 فولت، 35 واط

  • عدد اللمبات: 1

رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. تقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من التعرف إلى العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كيلفن، يوفّر هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.

اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. أظهرت الدراسات أن إضاءة السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية. وهل من طريقة أفضل من ضوء أبيض قوي شبيه بضوء النهار للتغلّب على الظلمة؟

إن مصابيح السيارات من Philips حائزة جوائز

إن منتجاتنا من مصابيح السيارات العالية الجودة والمبتكرة حائزة جوائز، ويقرّ بجودتها خبراء السيارات باستمرار.

المواصفات التقنية

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