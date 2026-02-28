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85122XV2C1
اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا
مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة.
نوع المصباح: D2S
85 فولت، 35 واط
عدد اللمبات: 1
يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. تقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من التعرف إلى العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كيلفن، يوفّر هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.
توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. أظهرت الدراسات أن إضاءة السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية. وهل من طريقة أفضل من ضوء أبيض قوي شبيه بضوء النهار للتغلّب على الظلمة؟
إن منتجاتنا من مصابيح السيارات العالية الجودة والمبتكرة حائزة جوائز، ويقرّ بجودتها خبراء السيارات باستمرار.
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