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Xenon X-tremeVision gen2لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

42403XV2S1

اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة.

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تمكّن من رؤية كل المطبات والمنعطفات والعوائق على الطريق

اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

  • نوع المصباح: D3S

  • 42 فولت، 35 واط

  • عدد اللمبات: 1

مصباح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني: لأداء بصري عالٍ

مصباح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني: لأداء بصري عالٍ

تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتقنية Xenon من Philips للحصول على أداء فائق. توفّر مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%¹، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر أكثر ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فتكسب بذلك رضا السائقين وتلبّي ظروف القيادة الأكثر تطلبًا.

رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. تقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من التعرف إلى العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كيلفن، يوفّر هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.

توجيه الضوء إلى المكان الصحيح أمام سيارتك

توجيه الضوء إلى المكان الصحيح أمام سيارتك

لا يكفي استخدام مصابيح أمامية قوية فحسب، فالدقة البصرية مهمة أيضًا. تتميّز مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بأدق تقنية لإمالة قوس النور تتم محاذاتها على 150-350 ميكرومترًا. وهذا يعني أنها ستضيء الطريق في المواضع التي تحتاج إليها فقط بدون إبهار السائقين القادمين بالاتجاه المعاكس.

المواصفات التقنية

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