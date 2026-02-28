يلقي الشعاع القوي الضوء على مسافة أبعد بمقدار يصل إلى 80 مترًا(2)

تتميز لمبات RacingVision GT200 من Philips بشعاع عالي الأداء يصل إلى مسافة تبلغ 80 مترًا أبعد² من الحد الأدنى القانوني، وهي بالتالي تتيح لك رؤية الطريق أمامك بوضوح. اكتشف المخاطر المحتملة عاجلاً، وتفاعل بشكل أسرع وحسّن وضعية سيارتك بدقة أكبر على الطريق. تساهم كل هذه العوامل في منحك تجربة قيادة آمنة وعلى مستوى التوقعات.