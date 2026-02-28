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12972RGTS2
أداء مذهل من لمبة يُسمح باستخدامها على الطريق
إذا كنت مولعًا بالقيادة فارتقِ بتجربة القيادة بفضل لمبات السيارة RacingVision GT200 من Philips. يضيء الضوء الأكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200% لمسافة أبعد بـ 80 مترًا، ما يتيح رؤية أفضل وردود فعل أسرع لقيادة أكثر حماسًا.
نوع المصباح: H7
12 فولت، 55 واط
ضوء أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%
شعاع ممتد على الطريق
عدد اللمبات: 2
توفر لمبات RacingVision GT200 من Philips ذات الأداء الأعلى في مجموعتنا الرؤية الفائقة السطوع التي توفرها لمبة رالي ولكن بتنسيق يمكنك استخدامه على الطرق العامة. اختبر وضوحًا دقيقًا كليًا يوفر ضوءًا أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 200%¹. ويوفر تصميم اللمبة المحسَّن إضاءة أقوى لرؤية الطريق أمامك بشكل أفضل، ما يمنحك قيادة أكثر أمانًا وحماسًا.
تتميز لمبات RacingVision GT200 من Philips بشعاع عالي الأداء يصل إلى مسافة تبلغ 80 مترًا أبعد² من الحد الأدنى القانوني، وهي بالتالي تتيح لك رؤية الطريق أمامك بوضوح. اكتشف المخاطر المحتملة عاجلاً، وتفاعل بشكل أسرع وحسّن وضعية سيارتك بدقة أكبر على الطريق. تساهم كل هذه العوامل في منحك تجربة قيادة آمنة وعلى مستوى التوقعات.
تتوافق المصابيح الأمامية RacingVision من Philips مع تصديق ECE للاستخدام على الطريق. وسيستمتع السائقون الذين يهتمون بالأداء بلمبة ساطعة وذات إضاءة حيوية ويُسمح باستخدامها على الطريق ومتوافقة مع الأنظمة ذات الصلة.
المراجعات
¹ تمت مقارنة السطوع بالمعيار القانوني الأدنى.
² المسافة الآمنة الإضافية: تمت مقارنة طول شعاع الضوء بالحد الأدنى المطلوب وفقًا للوائح ECE، استنادًا إلى إضاءة 1 لوكس. المسافة الأبعد عن السيارة.