مصباح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني: لأداء بصري عالٍ

تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتقنية Xenon من Philips للحصول على أداء فائق. توفّر مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%¹، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر أكثر ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فتكسب بذلك رضا السائقين وتلبّي ظروف القيادة الأكثر تطلبًا.