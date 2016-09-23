42402XV2S1
اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا
مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتقنية Xenon من Philips للحصول على أداء فائق. توفّر مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني شعاعًا أطول ورؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%¹، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر أكثر ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فتكسب بذلك رضا السائقين وتلبّي ظروف القيادة الأكثر تطلبًا.
يُشكّل الضوء محورًا أساسيًا من تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. تقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من التعرف إلى العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كيلفن، يوفّر هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.
لا يكفي استخدام مصابيح أمامية قوية فحسب، فالدقة البصرية مهمة أيضًا. تتميّز مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بأدق تقنية لإمالة قوس النور تتم محاذاتها على 150-350 ميكرومترًا. وهذا يعني أنها ستضيء الطريق في المواضع التي تحتاج إليها فقط بدون إبهار السائقين القادمين بالاتجاه المعاكس.
توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. أظهرت الدراسات أن إضاءة السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية. وهل من طريقة أفضل من ضوء أبيض قوي شبيه بضوء النهار للتغلّب على الظلمة؟
يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips (بفتيل يتحمّل حرارة 2650 درجة مئوية وزجاج يتحمّل حرارة 800 درجة مئوية) تحمّل صدمات حرارية شديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.
تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة. وتضمن هذه الطبقة الوقائية الإضافية الحفاظ على مصابيحك لفترات طويلة.
طوال أكثر من 100 عام، تصدرت Philips صناعة إضاءة السيارات، وقد قدّمت ابتكارات تقنية أصبحت مستخدمة بشكل قياسي في السيارات الحديثة. واليوم، يتم تزويد سيارة واحدة من كل سيارتين في أوروبا وسيارة واحدة من كل ثلاث سيارات في العالم بمصابيح Philips.
إن منتجاتنا من مصابيح السيارات العالية الجودة والمبتكرة حائزة جوائز، ويقرّ بجودتها خبراء السيارات باستمرار.
تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.
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