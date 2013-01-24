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معك في كل خطوة

منتجات الأطفال — من حديثي الولادة إلى الأطفال الصغار

العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

الإعداد

الأطفال بين 0 و6 أشهر

إعداد منتجات الأطفال: الرضّاعات، جهاز مراقبة الطفل الذكي، اللهّايات، شافطات حليب الأم
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النمو

من عمر 6 أشهر إلى سنتَين

منتجات الأطفال قيد النمو: وأجهزة إطعام الأطفال وأكواب الشرب وأجهزة تحضير الطعام المخصصة للصغار
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اللهّايات

اللهّايات ›

شافطات حليب الأم والعناية بالثدي

شافطات حليب الأم والعناية بالثدي ›

رضّاعات وحلمات للأطفال

رضّاعات وحلمات الأطفال ›

أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها

أجهزة تسخين الرضّاعات وتعقيمها ›

أكواب الشرب للأطفال الصغار

أكواب الشرب المخصصة للصغار ›

أجهزة تحضير الطعام وأدوات المائدة

أجهزة تحضير الطعام وأدوات المائدة ›

أجهزة مراقبة وموازين حرارة للأطفال

أجهزة مراقبة وموازين حرارة للأطفال ›

مجموعات الهدايا ومستلزمات الأطفال في المراحل الأولى

مجموعات الهدايا ومستلزمات الأطفال في المراحل الأولى ›

إنه كوب يجب التمسّك به

قمنا بتصميم مجموعة الرضّاعات ليكون من السهل المزج بين الجزء العلوي والسفلي.

القطع المتوافقة من رضّاعات وأكواب شرب وشافطات حليب الأم من Philips Avent
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