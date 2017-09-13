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Philips Sonicare
ثورة جديدة في عالم العناية بصحة الفم

Sonicare من Philips

رؤوس فرشاة الأسنان

Sonicare من Philips

AirFloss Ultra

Sonicare من Philips

فراشي الأسنان

Philips Sonicare Toothbrushes

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Philips Sonicare Brush heads

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Philips Sonicare Airfloss Ultra

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فريدة من نوعها

نقدّم تقنية اهتزازات صوتية فريدة. فبعد مرور 20 سنة، ما زلنا العلامة التجارية الأولى في فئة فراشي الأسنان الكهربائية بتقنية موجات الصوت التي يوصي بها أطباء الأسنان حول العالم. 

 


اعرف المزيد حول تجربة تنظيف الأسنان بتقنية موجات الصوت الاستثنائية  >

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