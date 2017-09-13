فريدة من نوعها

نقدّم تقنية اهتزازات صوتية فريدة. فبعد مرور 20 سنة، ما زلنا العلامة التجارية الأولى في فئة فراشي الأسنان الكهربائية بتقنية موجات الصوت التي يوصي بها أطباء الأسنان حول العالم. 

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