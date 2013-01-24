قد تُستخدم ملفات تعريف الارتباط لأغراض مختلفة. فأولًا، من الممكن أن تكون ملفات تعريف الارتباط ضرورية ليعمل موقع ويب بطريقة صحيحة. فبدون ملفات تعريف الارتباط مثلًا، سيكون من الصعب أن يتذكّر موقع ويب تسجيل دخولك أو أي منتجات وضعتها في عربة التسوّق الخاصة بك. وتُعرف باسم ملفات تعريف الارتباط الضرورية.

كذلك، يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتحليل كيفية استخدام موقع ويب معيّن أو لإحصاء عدد الزوار، أو تعلّم كيفية تحسين موقع ويب. نحن لا نربط إحصاءات استخدام موقع ويب وغيرها من التقارير بالأفراد. تُعرف ملفات تعريف الارتباط هذه باسم ملفات تعريف الارتباط التحليلية.

وثالثًا، تُستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي لتمكين دمج موقع تواصل اجتماعي في موقع ويب، لتتمكّن من تسجيل إعجابك أو مشاركة صفحة أو منتج ما على الفور في خدمة موقع التواصل الاجتماعي المفضّلة لديك.

أما الاستخدام الرابع المهم لملفات تعريف الارتباط، فهو لتمكين الإعلان عبر الإنترنت الذي يمكن تخصيصه لعرض إعلانات ذات صلة وتهمك ضمن مواقع ويب الخاصة بـ Philips وخارجها. ويتم ذلك من خلال ملفات تعريف الارتباط الإعلانية (المستهدفة)