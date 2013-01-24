الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

عرض المجموعة الكاملة التي نقدّمها من لمبات مصابيح الشاحنات


تحدث الإضاءة العالية الجودة كل الفرق. استمتع بمعيار سلامة ملموس!
مصابيح أمامية

مصابيح أمامية

لمبات المصابيح الأمامية من Philips بجهد 24 فولت التي تقدّم مقاومة اهتزاز قصوى وأسلوب فائق لأعلى مستوى من الأداء.
عرض المزيد
الإشارات والإضاءة الداخلية

الإشارات والإضاءة الداخلية

اكتشف لمبات الإشارة واللمبات الداخلية من Philips. إنها اللمبات الأقوى والأفضل أداءً في السوق، وهي خيار مثالي للإضاءة بجهد 24 فولت.
عرض المزيد
حزم الترميم

حزم الترميم

اكتشف حزم ترميم المصابيح الأمامية من Philips. تمكّن من تنظيف مصابيح شاحنتك الأمامية لتبدو وكأنها جديدة.
عرض المزيد

العثور على المصباح المناسب لشاحنتك


دليل من ثلاث خطوات للعثور على اللمبة المناسبة لسيارتك.
الانتقال إلى البحث عن اللمبات

عرض الكتالوجات والدلائل التي نقدّمها

أدوات مفيدة تساعدك على الاختيار الصحيح.
الانتقال إلى كتالوج حزم السيارات

عرض كل لمبات الشاحنات التي نقدّمها

اكتشف مصابيح الشاحنات من Philips. اعرف السبب الذي يجعل مصابيح الشاحنات هذه مناسبة لاحتياجاتك.
الانتقال إلى لمبات الشاحنات
العثور على المصباح المناسب لشاحنتك

العثور على المصباح المناسب لشاحنتك

دليل من ثلاث خطوات للعثور على اللمبة المناسبة لسيارتك.
الانتقال إلى البحث عن اللمبات
عرض الكتالوجات والدلائل التي نقدّمها

عرض الكتالوجات والدلائل التي نقدّمها

أدوات مفيدة تساعدك على الاختيار الصحيح.
الانتقال إلى كتالوج حزم السيارات
عرض كل لمبات الشاحنات التي نقدّمها

عرض كل لمبات الشاحنات التي نقدّمها

اكتشف مصابيح الشاحنات من Philips. اعرف السبب الذي يجعل مصابيح الشاحنات هذه مناسبة لاحتياجاتك.
الانتقال إلى لمبات الشاحنات

اكتشف المزيد

دعم للمركبات والسيارات

دعم للمركبات والسيارات

هل تحتاج إلى مصابيح أمامية من Philips بديلة لسيارتك؟
مكان الشراء

مكان الشراء

اشترِ منتجات السيارات من Philips على الإنترنت أو من المتجر القريب منك
مقالات عن السيارات

مقالات عن السيارات

من خلال المقالات التي نقدّمها Philips اعرف المزيد عن التقنية والابتكار والحلول في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات من