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    أضواء LED للقيادة

    أينما تأخذك الطريق!

     

    هل تودّ الحصول على ضوء إضافي على الطريق أثناء القيادة؟
    هل تودّ الحصول على رؤية واضحة حتى في ظروف الطقس الصعبة؟
    إذا كان جوابك "نعم"، فلدينا الحل المثالي لك. يتميّز مصباح القيادة Ultinon Drive LED من Philips بالقدرة على إبقائك آمنًا، بغض النظر عن وجهتك. تمكّن من رؤية المخاطر على مسافة تصل إلى 520 مترًا بفضل الإضاءة المخصصة للبيئات الأكثر صعوبة، والتي تُضفي على سيارتك لمسة أنيقة!

    غروب الشمس في الجبل Philips Ultinon Drive 5100

    ما هي مصابيح القيادة LED؟

     

    إن مصابيح القيادة LED عبارة عن مزيج من الضوء الكاشف والضوء الغامر للإضاءة على مسافة بعيدة وعريضة، بهدف تزويدك برؤية واسعة لردود فعل أسرع. تعكس مصابيح القيادة الإضافية LED من Philips الضوء على مسافة تصل إلى 520 مترًا*، ويُسمح باستخدامها على الطريق للسيارات والشاحنات. وبفضل مصابيح الوضعية الإضافية ووظيفتَي التعزيز على الطرقات الوعرة وإذابة الجليد* تحسّن مصابيح القيادة LED من Philips سلامتك، من خلال تزويدك برؤية أفضل على الطرق الممهدة والوعرة في أصعب الظروف.

    منتج مصابيح القيادة Led

    * ينطبق على أنواع منتجات محددة.

    اكتشف آخر ابتكاراتنا

     

    يمكن للسائقين الارتقاء بإمكانية الرؤية إلى المستوى التالي بفضل جيل جديد كليًا من أشرطة الضوء LED من Philips. تجمع Ultinon Drive 7000 و5100 و2000 من Philips سطوع الضوء ووضوحه من وحدات LED والتصميم المتين لإنشاء مجموعة قوية ومتنوعة من أشرطة الضوء LED المعتمدة. تتوفر Ultinon Drive series من Philips للشاحنات والسيارات، وتأتي مع خيار التعزيز على الطرق الممهدة والوعرة.

    حلقات توصيل led

    Ultinon Drive 5100/7000

     

    لإضاءة الطريق أمامك على مسافة تصل إلى 520 مترًا

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    ناقل شبكة التحكم النطاقي لمصابيح LED

    Ultinon Drive 2000

     

    لإضاءة الطريق أمامك على مسافة تصل إلى 390 مترًا

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    الارتقاء بقدرة السائقين على الرؤية إلى مستويات جديدة بفضل مصابيح القيادة LED من Philips

    رمز الرؤية الفائقة

    إضاءة قوية وعلى مسافة بعيدة وعريضة لرؤية فائقة


    شعاع استثنائي لإضاءة الطريق أمامك بهدف تعزيز سلامة السائق من خلال رؤية أفضل على الطرق الممهدة والوعرة.

    رمز المتانة

    معدّات متينة جدًا لتحمّل الظروف الجوية


    تم تصنيع مصابيح القيادة LED من Philips من مواد عالية الجودة وهي مانعة لتسرّب المياه ومقاومة للصدمات ومضادة للتآكل، لإنارة طريقك وتوفير سنوات من الخدمة الموثوق بها.

    رمز الأبيض البارد

    ضوء أبيض بارد لمظهر أنيق


    ضوء أبيض بارد متجانس جدًا للحفاظ على تركيز السائقين وللسماح للآخرين برؤيتهم.

    رمز الأبيض على الطريق

    يسمح باستخدامها على الطريق 100%


    تتميّز أشرطة الضوء LED من Philips بتوافقها الكامل مع معايير ECE R149، وهي معتمدة للاستخدام على الطرقات العامة.

    عرض كل  مجموعات مصابيح القيادة LED‏

    Ultinon Drive 2000

    Ultinon Drive 2000

    Ultinon Drive 5000

    Ultinon Drive 5000

    Ultinon Drive 5100 / 7000

    Ultinon Drive 5100/7000

    السطوع

    لغاية 5300 لومن

    لغاية 4000 لومن

    لغاية 8000 لومن

    طول الشعاع

    لغاية 390 م

    لغاية 458 م

    لغاية 520 م

    وظيفة مصابيح الوضعية

    -

    لون مزدوج

    وظائف فريدة

    -

    تعزيز على الطرق الوعرة*

    تعزيز على الطرق الوعرة*، *إذابة الجليد*

    يسمح باستخدامها على الطريق

    حماية الدخول

    IP67

    IP68 وIP69K

    IP68 وIP69K

    توافق مع 12 فولت/24 فولت

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    مع مصابيح القيادة LED من Philips قياسية

    عرض الكتالوج والدلائل الخاصة بمصابيح القيادة LED

    عرض الكتالوج

    عرض كل مصابيح القيادة LED

    العثور مصابيح القيادةLED المناسبة لاحتياجاتك

    عرض كل مصابيح القيادة LED

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    دعم لمنتجات السيارات

    دعم للمركبات والسيارات

    هل تحتاج إلى مصابيح أمامية من Philips بديلة لسيارتك؟

    مكان الشراء

    مكان الشراء

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    مقالات عن السيارات

    مقالات عن السيارات

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

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