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أضواء LED للقيادة
أينما تأخذك الطريق!
هل تودّ الحصول على ضوء إضافي على الطريق أثناء القيادة؟
هل تودّ الحصول على رؤية واضحة حتى في ظروف الطقس الصعبة؟
إذا كان جوابك "نعم"، فلدينا الحل المثالي لك. يتميّز مصباح القيادة Ultinon Drive LED من Philips بالقدرة على إبقائك آمنًا، بغض النظر عن وجهتك. تمكّن من رؤية المخاطر على مسافة تصل إلى 520 مترًا بفضل الإضاءة المخصصة للبيئات الأكثر صعوبة، والتي تُضفي على سيارتك لمسة أنيقة!
هل تودّ الحصول على ضوء إضافي على الطريق أثناء القيادة؟
إن مصابيح القيادة LED عبارة عن مزيج من الضوء الكاشف والضوء الغامر للإضاءة على مسافة بعيدة وعريضة، بهدف تزويدك برؤية واسعة لردود فعل أسرع. تعكس مصابيح القيادة الإضافية LED من Philips الضوء على مسافة تصل إلى 520 مترًا*، ويُسمح باستخدامها على الطريق للسيارات والشاحنات. وبفضل مصابيح الوضعية الإضافية ووظيفتَي التعزيز على الطرقات الوعرة وإذابة الجليد* تحسّن مصابيح القيادة LED من Philips سلامتك، من خلال تزويدك برؤية أفضل على الطرق الممهدة والوعرة في أصعب الظروف.
إن مصابيح القيادة LED عبارة عن مزيج من الضوء الكاشف والضوء الغامر للإضاءة على مسافة بعيدة وعريضة، بهدف تزويدك برؤية واسعة لردود فعل أسرع. تعكس مصابيح القيادة الإضافية LED من Philips الضوء على مسافة تصل إلى 520 مترًا*، ويُسمح باستخدامها على الطريق للسيارات والشاحنات. وبفضل مصابيح الوضعية الإضافية ووظيفتَي التعزيز على الطرقات الوعرة وإذابة الجليد* تحسّن مصابيح القيادة LED من Philips سلامتك، من خلال تزويدك برؤية أفضل على الطرق الممهدة والوعرة في أصعب الظروف.
* ينطبق على أنواع منتجات محددة.
يمكن للسائقين الارتقاء بإمكانية الرؤية إلى المستوى التالي بفضل جيل جديد كليًا من أشرطة الضوء LED من Philips. تجمع Ultinon Drive 7000 و5100 و2000 من Philips سطوع الضوء ووضوحه من وحدات LED والتصميم المتين لإنشاء مجموعة قوية ومتنوعة من أشرطة الضوء LED المعتمدة. تتوفر Ultinon Drive series من Philips للشاحنات والسيارات، وتأتي مع خيار التعزيز على الطرق الممهدة والوعرة.
يمكن للسائقين الارتقاء بإمكانية الرؤية إلى المستوى التالي بفضل جيل جديد كليًا من أشرطة الضوء LED من Philips. تجمع Ultinon Drive 7000 و5100 و2000 من Philips سطوع الضوء ووضوحه من وحدات LED والتصميم المتين لإنشاء مجموعة قوية ومتنوعة من أشرطة الضوء LED المعتمدة. تتوفر Ultinon Drive series من Philips للشاحنات والسيارات، وتأتي مع خيار التعزيز على الطرق الممهدة والوعرة.
لإضاءة الطريق أمامك على مسافة تصل إلى 520 مترًا
لإضاءة الطريق أمامك على مسافة تصل إلى 520 مترًا
لإضاءة الطريق أمامك على مسافة تصل إلى 390 مترًا
لإضاءة الطريق أمامك على مسافة تصل إلى 390 مترًا
شعاع استثنائي لإضاءة الطريق أمامك بهدف تعزيز سلامة السائق من خلال رؤية أفضل على الطرق الممهدة والوعرة.
تم تصنيع مصابيح القيادة LED من Philips من مواد عالية الجودة وهي مانعة لتسرّب المياه ومقاومة للصدمات ومضادة للتآكل، لإنارة طريقك وتوفير سنوات من الخدمة الموثوق بها.
ضوء أبيض بارد متجانس جدًا للحفاظ على تركيز السائقين وللسماح للآخرين برؤيتهم.
تتميّز أشرطة الضوء LED من Philips بتوافقها الكامل مع معايير ECE R149، وهي معتمدة للاستخدام على الطرقات العامة.
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Ultinon Drive 2000
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Ultinon Drive 5000
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Ultinon Drive 5100/7000
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السطوع
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لغاية 5300 لومن
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لغاية 4000 لومن
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لغاية 8000 لومن
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طول الشعاع
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لغاية 390 م
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لغاية 458 م
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لغاية 520 م
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وظيفة مصابيح الوضعية
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لون مزدوج
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وظائف فريدة
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تعزيز على الطرق الوعرة*
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تعزيز على الطرق الوعرة*، *إذابة الجليد*
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يسمح باستخدامها على الطريق
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حماية الدخول
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IP67
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IP68 وIP69K
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IP68 وIP69K
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توافق مع 12 فولت/24 فولت
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