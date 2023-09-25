Powerful brightness driving safety at the wheel
الأضواء المساعدة LED (28)
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UD5050LX1/10
- يسمح باستخدامه على الطريق ECE R149-40
- 3300 لومن، طول الشعاع 427 م
- ملائم لكل الطرقات، وكل الأحوال الجوية
- وظيفة التعزيز على الطرقات الوعرة
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UD5003LX1/10
- يسمح باستخدامه على الطريق ECE R149-45
- 3600 لومن، طول الشعاع 436 م
- ملائم لكل الطرقات، وكل الأحوال الجوية
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UD5001LX1/10
- يسمح باستخدامه على الطريق ECE R149-37.5
- 2500 لومن، طول الشعاع 387 م
- ملائم لكل الطرقات، وكل الأحوال الجوية
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UD5002LX1/10
- يسمح باستخدامه على الطريق ECE R149-40
- 2900 لومن، طول الشعاع 427 م
- ملائم لكل الطرقات، وكل الأحوال الجوية
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UD5004LX1/10
- يسمح باستخدامه على الطريق ECE R149-50
- 3200 لومن، طول الشعاع 458 م
- ملائم لكل الطرقات، وكل الأحوال الجوية
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LUMUD2001LX2/10
- للاستخدام على الطريق وفق ECE R149-10
- 2000 لومن، طول الشعاع +270 م
- وظيفة مصابيح الوضعية LED
- ملائم لكل الطرقات وكل الأحوال الجوية
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LUMUD5102LX1/10
- للاستخدام على الطريق وفق ECE R149 - 30
- 2300 لومن، طول الشعاع 370 م
- مصباح وضعية ثنائي الألوان
- ملائم لكل الطرقات وكل الأحوال الجوية
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LUMUD2003LX1/10
- للاستخدام على الطريق ECE R149 - 37.5
- 5300 لومن، طول الشعاع +400 م
- وظيفة مصابيح الوضعية LED
- ملائم لكل الطرقات وكل الأحوال الجوية
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LUMUD2002LX1/10
- للاستخدام على الطريق وفق ECE R149-20
- 3200 لومن، طول الشعاع +294 م
- وظيفة مصابيح الوضعية LED
- ملائم لكل الطرقات وكل الأحوال الجوية
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LUMUD1001WX1/10
- سلك لوظيفة مصباح الوضعية
- قابس أنثى بموصل DT ذي 3 أسنان
- جودة Philips التي يمكن الاعتماد عليها
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LUMUD1002WX1/10
- سلك لوظيفة مصباح الوضعية
- قابس أنثى بموصل DT ذي 3 أسنان
- جودة Philips التي يمكن الاعتماد عليها
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LUMUD5017LX1/10
- مصابيح إضافية للطرقات الوعرة
- 9800 لومن، طول الشعاع 724 م
- مقاومة المياه بتصنيف IP69K
- هيكل متين خالٍ من التآكل
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