لا تستخدمي تقنية IPL على الإطلاق إذا كنت تعانين أي من الأمراض المذكورة أدناه:

-في حال الإصابة بمرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو إذا كان لديك تاريخ مرضي مع سرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.

-إذا كان لديك تاريخ مرضي مع اضطرابات الأوعية الدموية، مثل الإصابة بالدوالي أو توسّع الأوعية الدموية في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.

-إذا كانت بشرتك حساسة على الضوء ويمكن أن تصاب بكل سهولة بطفح جلدي أو رد فعل تحسسي.

-إذا كنت مصابة بالتهابات أو أكزيما أو حروق أو التهاب بصيلات الشعر أو جروح مفتوحة أو كشوط أو هربس بسيط أو جروح أو تمزقات وتورمات دموية في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.

-إذا كنت تعانين مرض السكري أو الذئبة الحمراء أو البرفيريّة أو مرض القلب الاحتقاني.

لا تستخدمي الجهاز في المناطق التالية على الإطلاق:

-الثآليل أو الأوشام أو المكياج الدائم. فقد يؤدي ذلك إلى حروق وتغّير لون البشرة.

ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة لكل الحالات. إذا كنت غير متأكدة مما إذا كان يمكنك استخدام الجهاز، فننصحك باستشارة طبيب.