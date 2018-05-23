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Lumea Prestige

استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

مع جهاز إزالة الشعر الذي نقدّمه بتقنية IPL

متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: 78%، بعد 12 جلسة علاج.

Lumea Prestige من Philips

 تقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق

انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج**وبشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بعد 12 جلسة علاج فقط

يعمل جهاز Lumea مع أو من غير الأسلاك الكهربائية
4 ملحقات مقوّسة تتناسب مع برنامج العلاج لكل منطقة من الجسم

يتمتع جهاز Lumea Prestige من Philips بتقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق، وهو مصمم ليتناسب مع منحنيات جسمك وللاستمتاع بأسهل تجربة في المنزل. تتميّز الملحقات الذكية بشكل مقوّس وفريد لتتلاءم مع منحنيات جسمك بطريقة مثالية ولتتناسب مع برامج العلاج بحسب كل منطقة من الجسم.
Lumea Prestige باللون الأخضر الزمرّدي

Lumea Prestige من Philips

تقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق
يتمتع جهاز Lumea Prestige من Philips بتقنية IPL الأقوى التي نقدّمها على الإطلاق، وهو مصمم ليتناسب مع منحنيات جسمك وللاستمتاع بأسهل تجربة في المنزل. تتميّز الملحقات الذكية بشكل مقوّس وفريد لتتلاءم مع منحنيات جسمك بطريقة مثالية ولتتناسب مع برامج العلاج بحسب كل منطقة من الجسم.

انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج**وبشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بعد 12 جلسة علاج فقط

يعمل جهاز Lumea مع أو من غير الأسلاك الكهربائية
4 ملحقات مقوّسة تتناسب مع برنامج العلاج لكل منطقة من الجسم
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متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: 78%، بعد 12 جلسة علاج.
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.

استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*


أظهرت دراسات موضوعية انخفاضًا في نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد 3 جلسات علاج فقط**. يجب إجراء جلسات العلاج الأربع الأولى كل أسبوعين، وبعدها ستلاحظين النتائج المرجوّة. للحفاظ على هذه النتائج، قومي بإجراء جلسات متابعة كل 4 أسابيع. وبعد 8 جلسات متابعة فقط يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر.*
النتائج بعد كل جلسة علاج
جدول جلسات العلاج

 

متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: 78%، بعد 12 جلسة علاج.
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.

النتائج بعد كل جلسة علاج
جدول جلسات العلاج

 

متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: 78%، بعد 12 جلسة علاج.
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.

عملية سهلة ولطيفة لإزالة الشعر

 

إن جهاز Lumea سهل الاستخدام وآمن. يمكنك اختيار إعداد الطاقة الأنسب للون بشرتك بفضل جهاز الاستشعار SmartSkin المدمج. ويمكنك بالتالي معالجة مناطق مختلفة من جسمك بلطف وفعالية، بجلسة علاج واحدة لكامل الجسم تصل مدتها إلى 15 دقيقة.
Lumea Prestige باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة 1

الخطوة 1

ابدأي بحلاقة شعر منطقة الجسم بواسطة الشفرة أو آلة لإزالة الشعر أو الشمع قبل العلاج.
Lumea Prestige باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة 2

الخطوة 2

حددي الإعداد المناسب بحسب لون بشرتك بواسطة جهاز الاستشعار SmartSkin.
Lumea Prestige باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة 3

الخطوة 3

ضعي نافذة العلاج على بشرتك بزاوية 90 درجة. وانتظري حتى يومض الضوء الذي يشير إلى جهوزية الجهاز، ثم اضغطي على زر الوميض.
Lumea Prestige باللون الأخضر الزمرّدي - الخطوة 4

الخطوة 4

مرري جهاز Lumea ببطء على كامل المنطقة التي تريدين علاجها أثناء الوميض. وتفادي توجيه الوميض مرتَين على البقعة نفسها.

8 أسباب لاختيار جهاز Lumea Prestige من Philips

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انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% في 3 جلسات علاج**

استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بعد 12 جلسة علاج فقط

4 ملحقات ذكية ومقوّسة تتناسب مع برامج العلاج للجسم والوجه ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين

تبلغ مدة علاج الجزء السفلي من الساقَين 8,5 دقائق فقط

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تم تطويره بالتعاون مع أطباء الجلد لتقديم علاج آمن، ويتضمن هذا المناطق الحساسة

يشير جهاز الاستشعار SmartSkin إلى الإعداد الأنسب للون بشرتك

استخدام سلكي ولاسلكي لراحة قصوى

تطبيق مجاني للحصول على دعم مستمر وتوجيه مخصص حول العلاج


متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: 78%، بعد 12 جلسة علاج.
**لدى اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية.

خوضي رحلة Lumea Prestige

ما في داخل العلبة

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الآراء

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جائزة Philips
Philips - العلامة التجارية الأولى في تقنية IPL*

* المصدر: معهد البحث الرائد في السوق، قيمة البيع بالتجزئة الإجمالية المتغيرة السنوية لأغسطس 16، لكل فئة IPL

شراء Lumea Prestige الآن

    • ملحق الجسم
      ملحق الوجه: يتميّز التصميم بأنه مقوس إلى الخارج ومتوسط الحجم مع فلتر إضافي وشفاف. تغطية دقيقة وفعالة لمنطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبطَين - نافذة بحجم 3 سم2. دقيقتان لعلاج منطقة البيكيني.*

      * عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    • ملحق لمنطقة البيكيني
      ملحق لتحت الإبط: تصميم مقوّس إلى الخارج بشكل خاص لعلاج منطقة تحت الإبطَين التي يصعب الوصول إليها. - نافذة بحجم 3 سم2. 2,5 دقائق لعلاج منطقة تحت الإبطَين.*

      * عند الاستخدام بطريقة سلكية، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    • ملحق للوجه
      ملحق لمنطقة البيكيني: تصميم خاص لإزالة الشعر في المناطق الحساسة بطريقة فعالة: يتميّز الجهاز بتصميم مقوّس إلى الخارج مع فلتر شفاف لمنطقة البيكيني. يكون الشعر في هذه المنطقة عادةً أقسى وأكثر كثافة من شعر الساقَين - نافذة بحجم 3 سم2. دقيقتان لعلاج منطقة البيكيني.*

       * عند الاستخدام السلكية، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    • ملحق للوجه
      ملحق الجسم: تصميم كبير ومقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات الجسم، مما يسمح بتغطية مناطق مثل الساقَين، والذراعَين، والبطن بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من جلسات علاج سريعة على مناطق الجسم الكبيرة بفضل نافذة العلاج الكبيرة. نافذة بحجم 4,1 سم2. 8,5 دقائق لعلاج أسفل الساقَين.*

      * عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.

    جهاز Lumea من Philips، الحل المثالي لك

    جهاز Lumea من Philips، الحل المثالي لك

    "تتوفر تقنية IPL في صالونات التجميل الاحترافية منذ العام 1994. تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالاستناد إلى تقنية IPL الاحترافية هذه، وهو يسمح لك بإزالة الشعر بسهولة وفعالية في المنزل. وقد أتى جهاز Lumea Prestige تتويجًا لـ 14 سنة من الأبحاث والتطوير بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية".

     

    تم تطوير تقنية IPL مع أطباء الأمراض الجلدية

    طبيبة أمراض جلدية

    هل Lumea اّمنة؟

    ما معنى تقنية IPL؟

    هل Lumea حل مناسب لي؟

    ملحقات ذكية تتناسب مع العلاج بحسب كل منطقة من الجسم

     

    يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.

    ملحق الوجه

    ملحق الوجه

    نافذة بحجم2 سم2 | مدة العلاج - 1,5 دقائق*

    تم تصميم الملحق بدقة مع نافذة مسطّحة لاستخدامه بدقّة على الشفة العلوية، أو الذقن أو خط الفكّ، وذلك لعلاج شعر الوجه بلطف وفعالية في آن واحد. يتميّز الملحق بفلتر إضافي مدمج، ولدى إضافته إلى الجهاز يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا لعلاج شعر الوجه غير المرغوب به.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    ملحق لتحت الإبط

    ملحق لتحت الإبط

    نافذة بحجم 3 سم2 | مدة العلاج - 1,5 دقائق*

    تم تصميم الملحق المقوّس على نحو خاص لعلاج شعر منطقة تحت الإبطين الذي يصعب الوصول إليه. لدى إضافة هذا الملحق الذكي إلى الجهاز، يتم تشغيل علاج مخصص لمنطقة تحت الإبطين تلقائيًا.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    ملحق لمنطقة البيكيني

    ملحق لمنطقة البيكيني

    نافذة بحجم 3 سم2 | مدة العلاج - دقيقتان*

    يكون شعر منطقة البيكيني عادة أقسى وأكثر كثافة من الشعر في باقي مناطق الجسم، ويتطلّب بالتالي ملحقًا مخصصًا لتقديم أفضل النتائج. يتميّز الملحق بشكل مقوّس وهو مزوّد بفلتر شفاف إضافي. ويتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا لدى إضافة هذا الملحق إلى الجهاز.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    ملحق الجسم

    ملحق الجسم

    نافذة بحجم 4,1 سم2 | مدة العلاج - 8,5 دقائق ٨.٥ دقائق للجزء الأسفل من الساقين*

    إن ملحق الجسم مثالي لعلاج سريع لمناطق الجسم الكبيرة، مثل الساقين، والذراعين والمعدة. يتميّز بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات الجسم بدقة وملامسة البشرة بشكلٍ مثالي. وعند إضافة الملحق إلى الجهاز يتم تشغيل علاج مخصص ومناسب لمناطق الجسم هذه بشكل تلقائي.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.

    نسبة النساء الراضيات عن انخفاض نمو الشعر*

    84%
    على الوجه

    86%‏
    في منطقة الإبطَين

    78%
    منطقة البيكيني

    83%
    على الساقَين

    *تتم الإشارة إلى الوقت عند استخدام إعداد الطاقة الأعلى في حالة الاستخدام السلكي
    ملحق الوجه
    الخطوة 1

    ملحق الوجه
    نافذة بحجم 2 سم2 | مدة العلاج - 1,5 دقائق*


    تم تصميم الملحق بدقة مع نافذة مسطّحة لاستخدامه بدقّة على الشفة العلوية، أو الذقن أو خط الفكّ، وذلك لعلاج شعر الوجه بلطف وفعالية في آن واحد. يتميّز الملحق بفلتر إضافي مدمج، ولدى إضافته إلى الجهاز يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا لعلاج شعر الوجه غير المرغوب به.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    ملحق لتحت الإبط
    الخطوة 2

    ملحق لتحت الإبط
    نافذة بحجم 3 سم2 | مدة العلاج - 1,5 دقائق*


    تم تصميم الملحق المقوّس على نحو خاص لعلاج شعر منطقة تحت الإبطين الذي يصعب الوصول إليه. لدى إضافة هذا الملحق الذكي إلى الجهاز، يتم تشغيل علاج مخصص لمنطقة تحت الإبطين تلقائيًا.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    ملحق لمنطقة البيكيني
    الخطوة 3

    ملحق لمنطقة البيكيني
    نافذة بحجم 3 سم2 | مدة العلاج - دقيقتان*


    يكون شعر منطقة البيكيني عادة أقسى وأكثر كثافة من الشعر في باقي مناطق الجسم، ويتطلّب بالتالي ملحقًا مخصصًا لتقديم أفضل النتائج. يتميّز الملحق بشكل مقوّس وهو مزوّد بفلتر شفاف إضافي. ويتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا لدى إضافة هذا الملحق إلى الجهاز.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
    ملحق الجسم
    الخطوة 4

    ملحق الجسم
    نافذة بحجم 4,1 سم2 | مدة العلاج - 8,5 دقائق* ٨.٥ دقائق للجزء الأسفل من الساقين*


    إن ملحق الجسم مثالي لعلاج سريع لمناطق الجسم الكبيرة، مثل الساقين، والذراعين والمعدة. يتميّز بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات الجسم بدقة وملامسة البشرة بشكلٍ مثالي. وعند إضافة الملحق إلى الجهاز يتم تشغيل علاج مخصص ومناسب لمناطق الجسم هذه بشكل تلقائي.

    *عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.

    نسبة النساء الراضيات عن انخفاض نمو الشعر*

    84%
    على الوجه

    86%‏
    في منطقة الإبطَين

    78%
    منطقة البيكيني

    83%
    على الساقَين

    *تتم الإشارة إلى الوقت عند استخدام إعداد الطاقة الأعلى في حالة الاستخدام السلكي

    "هل تناسبني إزالة الشعر بتقنية IPL؟"

     

    يعمل جهاز Lumea Prestige من Philips بفعالية وسهولة وأمان على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. وكلما كان مستوى التباين بين لون الشعر ولون البشرة أعلى، كانت فعالية تقنية IPL أكبر. إلا أنه لا يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي، أو الأشقر الفاتح أو الأصهب بسبب تدنّي نسبة تركيز الميلانين، مما يجعل العلاج غير فعّال. لا يعتبر الجهاز مناسبًا أيضًا للبشرة الداكنة جدًا لأنها تحتوي على نسبة ميلانين عالية جداً.

    ألوان البشرة المناسبة

    ألوان البشرة

    ألوان الشعر المناسبة

    ألوان الشعر

    قومي بتنزيل تطبيق Lumea    المجاني من Philips للحصول على استشاري شخصي في متناول يديك

     

    يمكن تنزيل تطبيق Lumea  مجاناً! يزوّدك التطبيق بتجربة فريدة ومخصصة لتقنية الIPL  . يتحوّل التطبيق إلى مستشارك الشخصي لضمان الاستفادة من جهاز Lumea إلى أقصى حدّ وكيفية استخدامه بالطريقة الصحيحة للحصول على نتائج تدوم طويلًا. يساعدك التطبيق على إنشاء جدولٍ مخصصٍ للعلاج بحسب منطقة الجسم، كما يقدّم لك النصائح والإرشادات أثناء كل جلسة. ما عليك سوى تفقّد التطبيق بانتظام للتأكد من أنك على علم بأي إشعار أو تذكير.

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    مقارنة جهاز Lumea

    BRI956/60

    Lumea Prestige

    BRI956/60

    جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL
    Compare Features
    BRI950/60

    Lumea Prestige

    BRI950/60

    جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL
    Compare Features
    BRI921/60

    Lumea Advanced

    BRI921/60

    جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL
    Compare Features

    • أول جهاز في العالم بتقنية IPL مع ملحقات مقوّسة الشكل للاستخدام على الجسم والوجه ومناطق البيكيني وما تحت الإبطين
    • أول جهاز في العالم بتقنية IPL مع ملحقات مقوّسة الشكل للاستخدام على الجسم والوجه
    • أول جهاز في العالم بتقنية IPL مع ملحقات مقوّسة الشكل للاستخدام على الجسم والوجه بالإضافة إلى جهاز Satin Compact بحجم القلم للتشذيب

    الميزات
    • استخدام سلكي ولاسلكي
    • مستشعر SmartSkin
    • تطبيق Lumea
    • 5 إعدادات للطاقة
    • استخدام سلكي ولاسلكي
    • مستشعر SmartSkin
    • تطبيق Lumea
    • 5 إعدادات للطاقة
    • استخدام سلكي فقط
    • مستشعر SmartSkin
    • تطبيق Lumea
    • 5 إعدادات للطاقة

    مناسب لأنواع البشرة التالية‏
    • V-I
    • V-I
    • IV-I

    سرعة الأداء
    • الجزء الأسفل من القدمين - 8.5 دقيقة
    • منطقة ما تحت الإبطين - 2.5 دقيقة
    • منطقة البيكيني - 2 دقيقة
    • الوجه - 1.5 دقيقة
    • الجزء الأسفل من القدمين - 8.5 دقيقة
    • منطقة ما تحت الإبطين - 2.5 دقيقة
    • منطقة البيكيني - 2 دقيقة
    • الوجه - 1.5 دقيقة
    • الجزء الأسفل من القدمين - 15 دقيقة
    • منطقة ما تحت الإبطين - 2.5 دقيقة
    • منطقة البيكيني - 4 دقيقة
    • الوجه - 2 دقيقة

    الأمان
    • جهاز استشعار لون البشرة لمستوى أمان إضافي
    • نظام أمان
    • فلتر للأشعة ما فوق البنفسجية
    • جهاز استشعار لون البشرة لمستوى أمان إضافي
    • نظام أمان
    • فلتر للأشعة ما فوق البنفسجية
    • جهاز استشعار لون البشرة لمستوى أمان إضافي
    • نظام أمان
    • فلتر للأشعة ما فوق البنفسجية

    الملحقات
    • 4
    • 2
    • 2

    مناطق العلاج
    • الجسم
    • الوجه
    • مناطق البيكيني
    • ما تحت الإبطين
    • الجسم
    • الوجه
    • الجسم
    • الوجه
    رؤية كل منتجاتنا المزوّدة بتقنية IPL

    قراءة كل الأسئلة المتداولة حول جهاز Lumea من Philips

    هل جهاز Lumea آمن للاستخدام على الوجه؟

    إن بشرة الوجه أكثر حساسية وعرضة لأشعة الشمس بشكل دائم. لذلك، تشمل معظم طرازات Lumea ملحقًا خاصًا للوجه مزوّدًا بفلتر للأشعة فوق البنفسجية يحمي من تضرّر البشرة (SC1996 وSC1997 وSC1999 وSC2006 وSC2007 وSC2008 وSC2009‏ وBRI950 وBRI953 وBRI954 وBRI956 وBRI959)‏. يمكنك، من خلال التحقق من نوع بشرتك، اختيار الإعداد المناسب الذي سيضمن توفير علاج فعّال ولطيف في الوقت عينه على الوجه. ونظرًا إلى أن المنطقة المحيطة بالعين حساسة جدًا، نوصي باستخدام جهاز Lumea فقط  تحت عظام الوجنتين تفاديًا لإلحاق ضرر بالعين. لتحقيق أفضل النتائج على الخدين والشفة العليا والذقن، يجب الوقوف أمام مرآة للحصول على رؤية واضحة للمنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها والضوء الذي يشير إلى جهوزية الجهاز.

     

    (ملاحظة: لا يمكن استخدام Lumea Advanced SC1991 وSC1992 وSC1993 وSC1995 على الوجه).

    هل من آثار طويلة الأجل ناجمة عن استخدام تقنية IPL؟ هل هذه التقنية آمنة على بشرتي؟

    تتوفر جلسات العلاج بتقنية IPL الاحترافية في السوق منذ 25 سنة، ولم تكشف الأبحاث حتى الآن عن ظهور أي حالات سرطان الجلد أو مشاكل خصوبة متصلة باستخدام هذه التقنية. فضلاً عن ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة أو ضرر ناجم عن استخدام التقنية على المدى الطويل. تم تطوير التقنية المستخدمة في جهاز Lumea من Philips بتقنية IPL بالاستناد إلى التقنية المستخدمة في صالونات التجميل الاحترافية. وقد عمدنا إلى تكييف التقنية بحيث يمكن استخدامها بشكل آمن وفعّال في المنزل. وقد تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية الرائدين وتم اختباره على أكثر من 2000 امرأة. وقد استوفى الجهاز كل أنظمة السلامة للأجهزة المستخدمة في المنزل. وكما هو الحال مع أي منتج للعناية بالبشرة، من المهم استخدام الجهاز وفقًا لدليل المستخدم.

     

    يضمن نظام السلامة في جهاز Lumea انبعاث الضوء الوامض فقط عند ملامسة الملحق للبشرة بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن فلتر الأشعة فوق البنفسجية المضمّن تأثير الضوء فقط على الشعر وليس على البشرة. إذا كانت بشرتك داكنة جدًا، يمنع جهاز استشعار لون البشرة انبعاث الومضات. ننصح باستخدام جهاز Lumea في غرفة مضاءة بشكل جيد للتقليل من سطوع الوميض. في حين أنه من الممكن حدوث آثار جانبية ومضاعفات، إلا أن الاحتمال ضئيل جدًا طالما يتم استخدام جهاز Lumea وفقًا للإرشادات والاحتياطات المدرجة في دليل المستخدم. 

    هل الضوء الوامض على جهاز Lumea آمن على عينيّ؟
    تم تصميم جهاز Lumea من Philips مع الأخذ في عين الاعتبار سلامتك الشخصية، وبالتالي فهو لا يؤذي عينيك. يمنع نظام الأمان انبعاث الوميض عندما يكون الجهاز غير متصل بالبشرة بشكل كامل. احرصي على ملامسة الجلد بشكل جيد لتجنب تبديد الضوء غير الضروري، ولا تستخدمي جهاز Lumea على الإطلاق حول عينيك أو لإزالة الشعر عن الحاجبين. فضلاً عن ذلك، ليس من الضروري ارتداء نظارات واقية أثناء استخدام الجهاز. استخدمي جهاز Lumea في غرفة مضاءة بشكل جيد بحيث يكون الضوء أقل توهجًا وقوة. فتساعد الغرفة المضاءة بشكل جيد على التقليل من سطوع الوميض.
    هل يمكنني استخدام Lumea لإزالة الشعر في منطقة البيكيني الكاملة ("إزالة الشعر كليًا في المنطقة الحساسة")؟
    يعتبر جهاز Lumea آمنًا وناعمًا بما فيه الكفاية لإزالة الشعر في منطقة البيكيني بالكامل. من هنا، فإذا كنتي ترغبين في إزالة الشعر كليًا في المنطقة الحساسة أو ترك القليل من الشعر، القرار بين يديك. ولتفادي الشعور بأي انزعاج، ننصحك باستخدام إعداد منخفض لمعالجة المناطق الداكنة. يمكنك استخدام إعداد منخفض أكثر عند إزالة الشعر المناطق الحساسة وذلك وفقًا لراحتك. ويعود السبب وراء استخدام إعداد منخفض أكثر إلى أن هذه المناطق حساسة أكثر من غيرها على تقنية IPL والشعور بالراحة يكون أقل. لا تستخدمي جهاز Lumea على الإطلاق على الشفرين الداخليين والمهبل والشرج.
    هل يمكنني استخدام جهاز Lumea أثناء فترة الحمل أو الرضاعة؟
    لا، فلم يتم اختبار جهاز Lumea من Philips على النساء الحوامل أو اللواتي يرضّعن طبيعيًا وبالتالي، لا يجب استخدامه في هاتين الحالتين. تعاونت شركة Philips مع أطباء أمراض جلدية رائدين لتطوير جهاز Lumea وقد نصحوا بعدم استخدامه أو استخدام أي طريقة أخرى لإزالة الشعر قائمة على تقنية ضوئية، أثناء فترة الحمل أو الرضاعة لتفادي أي آثار سلبية. 
    هل يمكنني استخدام جهاز Lumea من Philips على الشامات أو النمش؟
    لا، لا تستخدمي جهاز Lumea من Philips مباشرة على الشامات الكبيرة أو النمش أو بالقرب منها. إذا كان هناك من شامة في المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها، حاولي استخدام الجهاز حواليها، لأنه سيتم امتصاص طاقة الضوء من قبل صباغ الشامة. قد تتسبب معالجة شامة أو نمش بشكل مباشر بشعور بالانزعاج أو قد يسفر عن ذلك حروقًا.
    هل تؤثر تقنية IPL سلبًا على صحتي أو خصوبتي في أي شكل من الأشكال؟
    لا، إن تقنية IPL أو الليزر الاحترافية لا تؤثر سلبًا على الصحة. فمنذ 25 سنة وتقنية IPL الاحترافية موجودة في السوق، ولم تكشف الأبحاث حتى الآن عن ظهور أي حالات سرطان الجلد أو مشاكل خصوبة.
    هل يمكنني استخدام Lumea أثناء أشهر الصيف؟

    نعم. يمكن استخدام جهاز Lumea من Philips على مدار السنة، وكذلك في أشهر الصيف. ولكن مع ذلك، يجب اتخاذ يعض الاحتياطات قبل التسمير وبعده. وما نقصده بالتسمير هو التشمّس. فلا بأس بالتعرّض لبعض من أشعة الشمس عندما تكونين في الخارج.

    التسمير قبل استخدام جهاز Lumea من Philips:

     

    * قبل استخدام جهاز Lumea من Philips، انتظري 48 ساعة على الأقل بعد التسمير.

    * لا تستخدمي جهاز Lumea من Philips إذا كنت تعانين حرقة شمس وانتظري حتى اختفاء الحرق.

    * تجدر الإشارة إلى أن كل أنواع التسمير تجعل البشرة داكنة.

    * تحققي دائمًا من جدول لون البشرة-الشعر الموصى به واضبطي حدة الضوء على إعداد منخفض أكثر إذا كان ذلك مناسبًا لتجنب التفاعلات الجلدية والآثار الجانبية.

     

    التسمير بعد استخدام جهاز Lumea من Philips:

    * ستكون بشرتك حساسة أكثر مباشرة بعد العلاج.

    * انتظري مرور 24 ساعة على الأقل أو حتى يختفي الاحمرار قبل تعريض المناطق التي تمت إزالة الشعر منها لأشعة الشمس.

    * قومي بتغطية المناطق التي تمت إزالة الشعر منها عند الخروج من المنزل في وضح النهار أو استخدمي الكريم الواقي من أشعة الشمس (‎*50 SPF) خلال الـ 48 ساعة بعد إزالة الشعر.

    هل إزالة الشعر بواسطة جهاز Lumea مؤلمة؟

    في الاختبارات (السريريّة) المكثفة التي أجريت على جهاز Lumea، لم تصنّف أي امرأة عملية إزالة الشعر كمؤلمة شرط أنه يتم استخدام الإعدادات الصحيحة حسب لون البشرة ولون الشعر. وقد وصفت بعض النساء في الاختبارات شعورهن بـ"إحساس بالدفء" أو "وخز" أو "حكة"، وهي أعراض اختفت في معظم الحالات في غضون دقائق قليلة وصولاً إلى ساعة. لكي تعتادي على استخدام جهاز Lumea من Philips، نوصي بإجراء اختبار الوميض بالقرب من المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها، مستخدمة أقل إعداد ضوء موصى به. وما إن تشعري بالراحة، يمكنك زيادة إعداد الضوء خطوةً خطوة عند الضرورة، لكن يجب ألا تشعري بأي ألم على الإطلاق. 

     

    يمكن أحيانًا اختبار الألم أثناء عملية إزالة الشعر أو بعدها:

     

    * إذا استخدمتِ جهاز Lumea على بشرة لم تتم حلاقتها؛

    * إذا استخدمتِ جهاز Lumea مع كثافة ضوء مرتفعة جدًا بالنسبة إلى لون البشرة؛

    * إذا تم تطبيق النبضات الضوئية في المنطقة نفسها بشكل متكرر؛

    * إذا استخدمتِ جهاز Lumea على الجروح المفتوحة والالتهابات والأوشام والحروق، إلخ.

    هل هناك أي آثار جانبية أثناء جلسات المعالجة أو بعدها؟

    إذا استخدمتِ جهاز Lumea وفقًا للإرشادات، فليس من المفترض أن تعاني أي آثار جانبية خطيرة. 

    ومع ذلك، فقد تختبرين هذه التفاعلات الجلدية البسيطة:

     

    * احمرار: يعتبر ظهور احمرار خفيف إلى معتدل فورًا بعد إزالة الشعر أمرًا غير مؤذي وطبيعي على حد سواء، وسيختفي بسرعة. 

    * شعور بالدفء: قد تشعرين بدفء أو حكة أو إحساس بالحرق أو وخز أثناء فترة إزالة الشعر. هذا أمر طبيعي وستجدين أن الإحساس يختفي بعد العلاج مباشرة. 

    يُرجى قراءة دليل المستخدم بدقة، لا سيما لائحة موانع الاستخدام، واتباع الإرشادات في كل الأوقات. 

    في حال ظهور أي آثار جانبية أخرى، يُرجى استشارة طبيب.

    هل هناك من ظروف صحية/جلدية تمنع استخدام تقنية IPL؟

    لا تستخدمي تقنية IPL على الإطلاق إذا كنت تعانين أي من الأمراض المذكورة أدناه: 

     

    -في حال الإصابة بمرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو إذا كان لديك تاريخ مرضي مع سرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها. 

    -إذا كان لديك تاريخ مرضي مع اضطرابات الأوعية الدموية، مثل الإصابة بالدوالي أو توسّع الأوعية الدموية في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها. 

    -إذا كانت بشرتك حساسة على الضوء ويمكن أن تصاب بكل سهولة بطفح جلدي أو رد فعل تحسسي. 

    -إذا كنت مصابة بالتهابات أو أكزيما أو حروق أو التهاب بصيلات الشعر أو جروح مفتوحة أو كشوط أو هربس بسيط أو جروح أو تمزقات وتورمات دموية في المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.

    -إذا كنت تعانين مرض السكري أو الذئبة الحمراء أو البرفيريّة أو مرض القلب الاحتقاني. 

     

    لا تستخدمي الجهاز في المناطق التالية على الإطلاق: 

     

    -الثآليل أو الأوشام أو المكياج الدائم. فقد يؤدي ذلك إلى حروق وتغّير لون البشرة.

     

    ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة لكل الحالات. إذا كنت غير متأكدة مما إذا كان يمكنك استخدام الجهاز، فننصحك باستشارة طبيب.

    لماذا لا يمكن استخدام تقنية IPL على البشرة الداكنة؟

    يخفف الضوء النبضي المكثف (IPL) من إعادة نمو الشعر عن طريق تطبيق نبضات من الضوء على بصيلة الشعرة تحت الجلد. يتم امتصاص نبضات الضوء من قبل الميلانين الموجود في الشعر (صباغ اللون)، لذا تستند الفعالية على مستوى الميلانين في الشعر. (الشعر الأشقر والرمادي والأبيض لا يحتوي على الميلانين أو يحتوي على نسبة غير كافية منه، بالتالي فلن يعطي العلاج بتقنية IPL أي نتيجة على هذه الألوان من الشعر. أما الشعر الأحمر فيحتوي على نوع مختلف من الميلانين لا يستجيب إلى تقنية IPL). 

     

    بالإضافة إلى ذلك، تتطلب تقنية IPL مستوىً منخفضًا من الميلانين في البشرة  بحيث لا تمتص البشرة الضوء. إن البشرة الداكنة والداكنة جدًا أكثر عرضة لامتصاص الضوء، ما قد يتسبّب في إلحاق ضرر بالبشرة مثل ظهور حروق أو بثور أو تغيّر اللون. يمكنك تقييم لون بشرتك في الرسم البياني الخاص بلون البشرة/الشعر في دليل المستخدم وعبر الإنترنت. (ملاحظة: إن طرازات Lumea‏ SC2004 وSC2005 وSC2006 وSC2007 وSC2008 وSC2009 وBRI950 وBRI953 وBRI954 وBRI956 وBRI959 مناسبة لألوان البشرة الداكنة، غير أنّ ما من طراز من Lumea مناسب لألوان البشرة الداكنة جدًا).

     

    تم تزويد Philips Lumea بجهاز استشعار للون البشرة في الطرازات BRI860 وBRI861 وBRI862 وBRI863 وBRI864 وBRI950 وBRI953 وBRI954 وBRI956 وBRI959‏ وSC1981-SC1985 وSC1996 وSC1997 وSC1999؛ ويضمن جهاز الاستشعار هذا انبعاث نبض فقط على ألوان البشرة المناسبة.

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      • ملحق الجسم
        ملحق الوجه: يتميّز التصميم بأنه مقوس إلى الخارج ومتوسط الحجم مع فلتر إضافي وشفاف. تغطية دقيقة وفعالة لمنطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبطَين - نافذة بحجم 3 سم2. دقيقتان لعلاج منطقة البيكيني.*

        * عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
      • ملحق لمنطقة البيكيني
        ملحق لتحت الإبط: تصميم مقوّس إلى الخارج بشكل خاص لعلاج منطقة تحت الإبطَين التي يصعب الوصول إليها. - نافذة بحجم 3 سم2. 2,5 دقائق لعلاج منطقة تحت الإبطَين.*

        * عند الاستخدام بطريقة سلكية، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
      • ملحق للوجه
        ملحق لمنطقة البيكيني: تصميم خاص لإزالة الشعر في المناطق الحساسة بطريقة فعالة: يتميّز الجهاز بتصميم مقوّس إلى الخارج مع فلتر شفاف لمنطقة البيكيني. يكون الشعر في هذه المنطقة عادةً أقسى وأكثر كثافة من شعر الساقَين - نافذة بحجم 3 سم2. دقيقتان لعلاج منطقة البيكيني.*

         * عند الاستخدام السلكية، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.
      • ملحق للوجه
        ملحق الجسم: تصميم كبير ومقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات الجسم، مما يسمح بتغطية مناطق مثل الساقَين، والذراعَين، والبطن بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من جلسات علاج سريعة على مناطق الجسم الكبيرة بفضل نافذة العلاج الكبيرة. نافذة بحجم 4,1 سم2. 8,5 دقائق لعلاج أسفل الساقَين.*

        * عند الاستخدام السلكي، تتم الإشارة إلى الوقت مع إعداد أعلى مستوى طاقة.

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