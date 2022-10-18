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شعار رضّاعات الأطفال

رضّاعات الأطفال

أطعم طفلك على النحو الذي يناسبه، واهتم به على النحو الذي يناسبك

أحدث الابتكارات

تدعم إيقاع الشرب الخاص بالطفل، كما هو الحال عند الرضاعة من الثدي

رضّاعات الأطفال Natural Response *جديد*

رضّاعات الأطفال Natural Response *جديد*

لم تكتفِ بمحاكاة شعور الثدي فحسب — بل أصبحت الآن تعمل بكفاءة الثدي نفسها
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العلامة التجارية رقم 1 لمنتجات الرعاية بالأطفال التي توصي بها الأمهات¹

Philips Avent

العلامة التجارية رقم 1 لمنتجات الرعاية بالأطفال التي توصي بها الأمهات¹

اختاري التدفق الصحيح

اختاري التدفق الصحيح

بالنسبة إلى الأطفال الذين يرضعون بقوة، حاولي استخدام تدفق أكثر انخفاضًا لرضاعة مريحة. قد يحتاج الأطفال الذين يرضعون برفق إلى تدفق أعلى ليتدفق المزيد من الحليب بسهولة أكبر.

حلمة Natural Response الجديدة

حلمة Natural Response الجديدة

أصبح بإمكان الأطفال الآن الشرب والابتلاع والتنفس — تمامًا كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية.

آخر ابتكاراتنا

آخر ابتكاراتنا

تسمح حلمة Natural Response الجديدة بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط، وتسهّل عملية التبديل بسلاسة بين الثدي والرضّاعة.

اسمحي لطفلك أن يكون دليلك

اختاري التدفق المناسب لطفلك

اسمحي لطفلك أن يكون دليلك

تسمح حلمة Natural Response الجديدة بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط، وتسهّل عملية التبديل بسلاسة بين الثدي والرضّاعة.

العثور على معدل التدفق المناسب

العثور على معدل التدفق المناسب

صمّمنا حلماتنا بطريقة تسمح بتدفق الكمية المناسبة من الحليب بناءً على مرحلة نمو الطفل وإيقاع شربه، وتتراوح ما بين تدفق بطيء وتدفق سريع.

من السهل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية

من السهل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية

يمكن التبديل بسهولة بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة، نظرًا إلى تصميم حلمات Natural Response وأدائها اللذين يحاكيان الثدي.

تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

توفّر حلمات Natural Response الجديدة تجربة جديدة لطفلك. وعلى غرار الرضاعة الطبيعية، قد يستغرق الأمر بضع محاولات للحصول على النتيجة المثالية. وهذا أمر طبيعي للغاية.

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العثور على معدل التدفق المناسب
شافطات حليب الأم والعناية بالثدي

شافطات حليب الأم والعناية بالثدي

إخلاء المسؤولية

¹ بالاستناد إلى استطلاع أجرته شركة GemSeek في ديسمبر عام 2017 عبر الإنترنت حول نسبة الرضا شاركت فيه أكثر من 8000 امرأة يستخدمن المنتجات والعلامات التجارية الخاصة برعاية الطفل.

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