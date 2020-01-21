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أضواء العمل LED
تغلّب على الظلام كل يوم


تتميّز مصابيح العمل الاحترافية التي نقدّمها بوحدات LED قوية تزوّدك بضوء أبيض ساطع وشعاع عريض لإضاءة كل تفصيل بدقة تامة. تم تصميم الضوء الأبيض الطبيعي لتحسين مستوى الوضوح والرؤية، ولراحة بصرية تامة بهدف العمل بدون تعب. لذلك، كن متأكدًا من أنك تستخدم الأدوات المناسبة للمهمة حتى لو كنت تعمل على حل أصعب المشاكل أو تعمل ضمن أضيق المساحات.

مصابيح العمل LED

اكتشف  أحدث ابتكاراتنا 

Xperion من الجهة الأمامية

Xperion 6000


أداء إضاءة متقدّم ويدوم طويلاً
مصباح عمل LED متعدد الاستخدامات مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء بالأشعة فوق البنفسجية، وCRI مرتفع وبطارية تدوم طويلاً.

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Ecopro serie

EcoPro  


 لتزويدك بضوء ساطع وطبيعي مع تصميم خاص لتحمّل ظروف ورشة العمل القاسية

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Philips Matchline

Matchline 


مثالي لمعاينات الألوان السريعة
وأعمال الطلاء الأكبر

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تسمح لك مصابيح العمل LED من Philips بالعمل بأفضل الظروف

إخراج ضوء قوي

إخراج ضوء قوي 


عرض الأغراض بألوان واقعية وزاهية.

شعاع متعدد الاتجاهات

شعاع متعدد الاتجاهات


وجّه الضوء حيث تحتاج إليه بالضبط.

مقاومة عالية للصدمات

مقاومة عالية للصدمات


مصممة لتحمّل أصعب ظروف العمل.

خيارات طاقة مرنة

خيارات طاقة مرنة


لن تحتاج بعد الآن إلى التنقل في أرجاء ورشتك أثنا العمل.

Xperion 6000 UV Pillar

اكتشف  مصابيح العمل LED التي نقدّمها

مصباح على شكل قلم

مصباح على شكل قلم


تعتبر المصابيح على شكل قلم مثالية للمعاينات السريعة. 

عرض المصابيح على شكل قلم
مصباح محمول باليد

مصباح محمول باليد


تتميّز المصابيح المحمولة باليد بتعددية استخداماتها، فهي تلبي كل الاحتياجات في أصعب ظروف العمل.

عرض المصابيح المحمولة باليد
مصباح الرأس

مصباح الرأس


تعتبر مصابيح الرأس أدوات مثالية للمهام الحرجة أو الظروف الصعبة.

عرض مصابيح الرأس
مصباح متخصص

مصباح متخصص 


مصابيح متخصصة ومصممة بشكل خاص

للأعمال داخل حجرة
المحرك.

عرض المصابيح المتخصصة
مصباح ضوء غامر

مصباح الضوء الغامر 


تقدّم مصابيح الضوء الغامر
ضوءًا أبيض ساطعًا في المكان
الذي تحتاج إليه بالضبط.

عرض مصابيح الضوء الغامر

هل تجد صعوبة في اختيار مصباح العمل LED الذي يجب اختياره؟

قم بإجراء الاختبار وسنحدد لك الخيار الأفضل.

أحتاج إلى مصباح عمل LED من أجل 

عمليات كشف

عمليات إصلاح

أقوم بها

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا

كشف سريع في
مناطق محددة 

تدوم لوقت أطول

كشف عرضي عن
الانبعاجات/الخدوش/الطلاء

تحسّن قيادتي

كشف دقيق عن
المناطق التي يصعب الوصول إليها

أحتاج إلى مصباح للعمل على

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا

إصلاح محركات
صغيرة

تحسّن قيادتي

إصلاح السيارات
من الأسفل

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا

تغيير الإطارات

توفّر ضوءًا أكثر سطوعًا

إصلاحات أساسية في المحركات

أحتاج إلى مستوى سطوع لتوفير

<سطوع كافٍ

>سطوع فائق

أحتاج إلى مستوى سطوع لتوفير

<سطوع كافٍ

>سطوع فائق

ننصحك بالتالي

PEN20S

PEN20S

ننصحك بالتالي

مصباح متميّز على شكل قلم

مصباح متميّز Color+‎ على شكل قلم  

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 Pocket

Xperion 6000 Pocket

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Line

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 UV Pillar

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Pillar

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 Slim

Xperion 6000 Slim

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Pillar

CBL10

Xperion 6000 UV Pillar

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 Pocket

Xperion 6000 Pocket

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Slim

أحتاج إلى مصباح يدوم لمدة

<7 ساعات

>7 ساعات

أفضّل استخدام مصباح عمل

محمول باليد

بدون استخدام اليدَين

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 Pocket

Xperion 6000 Pocket

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 UV Pillar

XPerion 6000 Pillar

Xperion 6000 Pillar

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Line

ننصحك بالتالي

MDLS

CBL10

ننصحك بالتالي

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 Line

Xperion 6000 Slim

ننصحك بالتالي

HL22M

HL22M

Xperion 6000 Line

MDSL CRI

Xperion 6000 Pillar

Xperion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 Slim

Xperion 6000 Slim

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PJH20

PJH20

ننصحك بالتالي

CBH5

CBH52

XPerion 6000 UV Pillar

Xperion 6000 UV Pillar

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دعم للمركبات والسيارات

دعم للمركبات والسيارات

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مكان الشراء

مكان الشراء

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مقالات عن السيارات

مقالات عن السيارات

من خلال المقالات التي نقدّمها Philips اعرف المزيد عن التقنية والابتكار والحلول في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات من

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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