أضواء العمل LED تغلّب على الظلام كل يوم
تتميّز مصابيح العمل الاحترافية التي نقدّمها بوحدات LED قوية تزوّدك بضوء أبيض ساطع وشعاع عريض لإضاءة كل تفصيل بدقة تامة. تم تصميم الضوء الأبيض الطبيعي لتحسين مستوى الوضوح والرؤية، ولراحة بصرية تامة بهدف العمل بدون تعب. لذلك، كن متأكدًا من أنك تستخدم الأدوات المناسبة للمهمة حتى لو كنت تعمل على حل أصعب المشاكل أو تعمل ضمن أضيق المساحات. Xperion 6000
أداء إضاءة متقدّم ويدوم طويلاً مصباح عمل LED متعدد الاستخدامات مع مصادر ضوء قوية ومتعددة، وضوء بالأشعة فوق البنفسجية، وCRI مرتفع وبطارية تدوم طويلاً. EcoPro
لتزويدك بضوء ساطع وطبيعي مع تصميم خاص لتحمّل ظروف ورشة العمل القاسية Matchline
مثالي لمعاينات الألوان السريعة وأعمال الطلاء الأكبر
تسمح لك مصابيح العمل LED من Philips بالعمل بأفضل الظروف إخراج ضوء قوي
عرض الأغراض بألوان واقعية وزاهية. شعاع متعدد الاتجاهات
وجّه الضوء حيث تحتاج إليه بالضبط. مقاومة عالية للصدمات
مصممة لتحمّل أصعب ظروف العمل. خيارات طاقة مرنة
لن تحتاج بعد الآن إلى التنقل في أرجاء ورشتك أثنا العمل.
اكتشف مصابيح العمل LED التي نقدّمها مصباح على شكل قلم
تعتبر المصابيح على شكل قلم مثالية للمعاينات السريعة. مصباح محمول باليد
تتميّز المصابيح المحمولة باليد بتعددية استخداماتها، فهي تلبي كل الاحتياجات في أصعب ظروف العمل. مصباح الرأس
تعتبر مصابيح الرأس أدوات مثالية للمهام الحرجة أو الظروف الصعبة. مصباح متخصص
مصابيح متخصصة ومصممة بشكل خاص للأعمال داخل حجرة المحرك. مصباح الضوء الغامر
تقدّم مصابيح الضوء الغامر ضوءًا أبيض ساطعًا في المكان الذي تحتاج إليه بالضبط.
هل تجد صعوبة في اختيار مصباح العمل LED الذي يجب اختياره؟
قم بإجراء الاختبار وسنحدد لك الخيار الأفضل.
أحتاج إلى مصباح عمل LED من أجل
كشف عرضي عن الانبعاجات/الخدوش/الطلاء
كشف دقيق عن المناطق التي يصعب الوصول إليها
أحتاج إلى مصباح للعمل على
إصلاحات أساسية في المحركات
أحتاج إلى مستوى سطوع لتوفير
أحتاج إلى مستوى سطوع لتوفير
مصباح متميّز Color+ على شكل قلم
أحتاج إلى مصباح يدوم لمدة
إضافة منتج
إضافة منتج
إضافة منتج
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال
أقر بذلك
You are about to visit a Philips global content page
Continue
**No matching rule found. Please select another answer
العثور على مزيد من المعلومات حول
أضواء العمل LED من Philips
عرض كتالوج مصابيح العمل LED عرض كل مصابيح العمل LED
العثور على مصباح العمل LED الاحترافي المناسب للعمل
هل تحتاج إلى مصابيح أمامية من Philips بديلة لسيارتك؟
اشترِ منتجات السيارات من Philips على الإنترنت أو من المتجر القريب منك
من خلال المقالات التي نقدّمها Philips اعرف المزيد عن التقنية والابتكار والحلول في مجال الإضاءة المخصصة للسيارات من
إضافة منتج
إضافة منتج
إضافة منتج
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال
أقر بذلك
You are about to visit a Philips global content page
Continue
إضافة منتج
إضافة منتج
إضافة منتج
ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال
أقر بذلك
You are about to visit a Philips global content page
Continue
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.