مقبض التركيز الذكي للتحكم بسهولة في الإضاءة

بفضل تصميمه الذي تم تحديده بالتعاون مع الميكانيكيين، سيوفّر لك مقبض التركيز الذكي المريح إمكانية ضبط الإضاءة في نطاق يبدأ من الإضاءة الغامرة الواسعة ويصل إلى السطوع المركّز بكل سهولة، حتى عند ارتداء القفازات. إن مقبض التركيز الذكي القابل للتدوير والمثبّت على جانب المصباح هو دائمًا في متناول اليَد، أي أنك لن تضطر إلى تحريك المصباح من الموضع الذي تم تثبيته فيه. يتيح لك التصميم الذكي للمصباح أيضًا تذكّر إعداده الأخير وإعادة تشغيله عند الكثافة المطلوبة بشكل مباشر.