تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
تتطلب الوظائف المختلفة كميات مختلفة من الضوء. يجمع البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips في مصباح واحد ما بين الضوئَين الأكثر استخدامًا في إضاءة الورش، وهما الضوء الغامر والمتجانس الذي يضيء مساحات كبيرة لفترات طويلة والضوء المركّز لتركيز الضوء ضمن مساحات صغيرة بهدف الحصول على أفضل تباين وسطوع. إنه المنتج المثالي لعمليات الفحص التفصيلية وللمساحات الضيقة.
يتيح لك البروجيكتور Xperion 6000 Flood الصغير الحجم من Philips اصطحاب ضوء البروجيكتور القابل لإعادة الشحن أينما ذهبت. سهل التخزين في صندوق القفازات.
بفضل تصميمه الذي تم تحديده بالتعاون مع الميكانيكيين، سيوفّر لك مقبض التركيز الذكي المريح إمكانية ضبط الإضاءة في نطاق يبدأ من الإضاءة الغامرة الواسعة ويصل إلى السطوع المركّز بكل سهولة، حتى عند ارتداء القفازات. إن مقبض التركيز الذكي القابل للتدوير والمثبّت على جانب المصباح هو دائمًا في متناول اليَد، أي أنك لن تضطر إلى تحريك المصباح من الموضع الذي تم تثبيته فيه. يتيح لك التصميم الذكي للمصباح أيضًا تذكّر إعداده الأخير وإعادة تشغيله عند الكثافة المطلوبة بشكل مباشر.
يمكن استخدام المقبض الذكي كدعامة لتثبيت البروجيكتور وكخطاف لتعليق المصباح عليه ويمكن تثبيته ببراغٍ على حامل ثلاثي القوائم أو تثبيته على أي سطح معدني بفضل المغناطيسات المدمجة. يتيح لك هذا التنوّع في الاستخدام وضع المصباح بسهولة عند الزاوية المناسبة وتوجيه شعاع الضوء إلى المكان الذي تريده بالضبط.
لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. ستجد مؤشر فترة استهلاك البطارية على الجهة الخلفية لبروجيكتور Xperion 6000 Flood الصغير الحجم من Philips وهو سيشير لك إلى الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
تم تصميم المنتج ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. تم تصميم البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ليدوم طويلاً، فنحن نعلم أن حتى أكثر الأيادي مثابرة تحتاج إلى المزيد من العون.
لا تقلق بشأن فقدان جهازك بعد الآن، إذ يمكنك إضافة وظيفة "العثور على جهازي" إلى البروجيكتور Xperion Flood الصغير الحجم من Philips. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل صفارة منبّه مسموعة وتسليط ضوء وامض لتحديد مكان جهازك. ويساعدك الهيكل باللون الأخضر الليموني الساطع على رؤية الجهاز حتى في الأماكن المظلمة.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى*.
يمكن شحن البروجيكتور الصغير Xperion 6000 Flood من Philips باستخدام كبل USB type C (مضمن في العلبة) أو مباشرة على قاعدة الإرساء اللاسلكية من Philips. اكتشف المزيد على: Philips.com/Xperion-6000
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
You are about to visit a Philips global content pageContinue
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.