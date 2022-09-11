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Xperion 6000

مصباح صغير بضوء غامر

LUMX60FLMIX1
  • تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 مصباح صغير بضوء غامر

    LUMX60FLMIX1

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 مصباح صغير بضوء غامر

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 مصباح صغير بضوء غامر

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر الصغير الحجم Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 500 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء كاشف LED صغير الحجم

      • ضوء كاشف بتدفق ضوئي 500 لومن/250 لومن
      • وظيفة تكبير/تصغير الضوء
      • عمر البطارية: 3 س (اقتصادي: 9 س)
      • متعدد الاستخدامات.

      يجمع ما بين الضوئَين الأكثر استخدامًا في العمل في مصباح واحد.

      تتطلب الوظائف المختلفة كميات مختلفة من الضوء. يجمع البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips في مصباح واحد ما بين الضوئَين الأكثر استخدامًا في إضاءة الورش، وهما الضوء الغامر والمتجانس الذي يضيء مساحات كبيرة لفترات طويلة والضوء المركّز لتركيز الضوء ضمن مساحات صغيرة بهدف الحصول على أفضل تباين وسطوع. إنه المنتج المثالي لعمليات الفحص التفصيلية وللمساحات الضيقة.

      تصميم صغير الحجم وخفيف الوزن لتتمكن من حمله معك إلى أي مكان

      يتيح لك البروجيكتور Xperion 6000 Flood الصغير الحجم من Philips اصطحاب ضوء البروجيكتور القابل لإعادة الشحن أينما ذهبت. سهل التخزين في صندوق القفازات.

      مقبض التركيز الذكي للتحكم بسهولة في الإضاءة

      بفضل تصميمه الذي تم تحديده بالتعاون مع الميكانيكيين، سيوفّر لك مقبض التركيز الذكي المريح إمكانية ضبط الإضاءة في نطاق يبدأ من الإضاءة الغامرة الواسعة ويصل إلى السطوع المركّز بكل سهولة، حتى عند ارتداء القفازات. إن مقبض التركيز الذكي القابل للتدوير والمثبّت على جانب المصباح هو دائمًا في متناول اليَد، أي أنك لن تضطر إلى تحريك المصباح من الموضع الذي تم تثبيته فيه. يتيح لك التصميم الذكي للمصباح أيضًا تذكّر إعداده الأخير وإعادة تشغيله عند الكثافة المطلوبة بشكل مباشر.

      مقبض ذكي لتوجيه الضوء بحيث تتمكن من استعماله من دون استخدام اليدَين

      يمكن استخدام المقبض الذكي كدعامة لتثبيت البروجيكتور وكخطاف لتعليق المصباح عليه ويمكن تثبيته ببراغٍ على حامل ثلاثي القوائم أو تثبيته على أي سطح معدني بفضل المغناطيسات المدمجة. يتيح لك هذا التنوّع في الاستخدام وضع المصباح بسهولة عند الزاوية المناسبة وتوجيه شعاع الضوء إلى المكان الذي تريده بالضبط.

      المؤشر يشير إلى عمر البطارية المتبقي

      لا تقلق بعد الآن من انطفاء الضوء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. ستجد مؤشر فترة استهلاك البطارية على الجهة الخلفية لبروجيكتور Xperion 6000 Flood الصغير الحجم من Philips وهو سيشير لك إلى الوقت المتبقي قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      تم تصميم المنتج ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. تم تصميم البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ليدوم طويلاً، فنحن نعلم أن حتى أكثر الأيادي مثابرة تحتاج إلى المزيد من العون.

      حلول ذكية لشحن جهازك والعثور عليه

      لا تقلق بشأن فقدان جهازك بعد الآن، إذ يمكنك إضافة وظيفة "العثور على جهازي" إلى البروجيكتور Xperion Flood الصغير الحجم من Philips. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل صفارة منبّه مسموعة وتسليط ضوء وامض لتحديد مكان جهازك. ويساعدك الهيكل باللون الأخضر الليموني الساطع على رؤية الجهاز حتى في الأماكن المظلمة.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى*.

      قابل لإعادة الشحن بواسطة USB type C أو قاعدة إرساء لاسلكية

      يمكن شحن البروجيكتور الصغير Xperion 6000 Flood من Philips باستخدام كبل USB type C (مضمن في العلبة) أو مباشرة على قاعدة الإرساء اللاسلكية من Philips. اكتشف المزيد على: Philips.com/Xperion-6000

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        صغير الحجم ومريح
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        • خطاف قابل للتدوير، مغناطيس قوي
        • مقبض ذكي
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        مقبض مغناطيسي
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        COB LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        الخطاف
        قابل للتدوير 180 درجة
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        100  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15  درجة
        إخراج الضوء (المؤشر)
        250 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        500 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        2500  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        3 ساعات بتدفق ضوئي 500 لومن
        فترة تشغيل البطارية
        3 ساعات بتدفق ضوئي 500 لومن
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        9 ساعات بتدفق ضوئي 100 لومن
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        مقبس للاتحاد الأوروبي (غير مضمّن للمملكة المتحدة)
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 3.5 ساعة
        القدرة الكهربائية بالواط
        5 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        5 ساعات بتدفق ضوئي 250 لومن

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60FLMIX1
        رمز الطلب
        1913431

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018019134
        EAN3
        8719018019141

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        70  سم
        الارتفاع
        120  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        العرض
        50
        طول السلك
        كبل USB بطول 100 سم، محول 5 فولت 1 أمبير

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