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EcoPro30

مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

LUMRC220X1
  • ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
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    EcoPro30 مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

    LUMRC220X1

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro30 مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    EcoPro30 مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

    ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

    يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

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      ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

      مصباح احترافي رفيع ولاسلكي

      • 300 لومن Boost ‏/ 150 لومن Eco
      • متعدد الاستعمالات وبدون استخدام اليدين
      • بطارية تدوم لغاية 8 ساعات
      • ضوء عمل متين

      إنارة منطقة عملك كلها

      يوفّر مصباح EcoPro30 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة، ما يعد مثاليًا لإضاءة كل المساحة أمامك.

      يمكنك اختيار شعاع بقوة 150 لومن في وضع Eco أو بقوة 300 لومن في وضع Boost

      يتميّز الشعاع الأساسي في مصباح EcoPro30 من Philips بمستويَي إخراج. يوفّر وضع Eco إخراج شعاع ساطع بقوة 150 لومن للاستخدام اليومي ولاستخدام البطارية لفترة أطول، أما وضع Boost، فيؤمّن شعاعًا مكثّفًا بقوة 300 لومن ولكن لفترة استخدام أقصر. وبالتالي، تسمح لك مرونة الاستخدام باختيار الضوء المناسب للعمل الذي تقوم به.

      العمل براحة ومن دون تعب

      يوفّر مصباح EcoPro30 من Philips ضوءًا أبيض طبيعيًا بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية وتخفيف جهد العين للعمل براحة ومن دون تعب.

      عمل مستمر طوال اليوم

      صُمم مصباح EcoPro30 اللاسلكي من Philips ليكون جاهزًا للاستخدام. فهو مزوّد ببطارية ليثيوم أيون عالية الطاقة ويستغرق شحنه بالكامل 5 ساعات، ما يضمن إمكانية استخدام قصوى لمصباح LED. كذلك، فهو يعمل لغاية 8 ساعات في وضع Eco أو 4 ساعات في وضع Boost. أما الغطاء الذي يمكن فتحه بمجرد تدويره مرة واحدة فقط، فيجعل شحنه أكثر سهولة.

      اعمل بشكل أفضل مع إضاءة بدون استخدام اليدَين

      الإضاءة التي لا تستلزم استخدام اليدَين تساعدك على العمل بشكل فعال ومنتج أكثر. يأتي مصباح EcoPro30 من Philips مزودًا بمغنطيس قوي في الجهة السفلية، وبخطاف دوار على نطاق 360 درجة ليترك يديك محرّرتين لإنجاز العمل.

      مصمم لتحمّل ظروف ورشة العمل القاسية

      من السهل أن تسقط المعدّات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدّات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلاً. فمصباح EcoPro30 من Philips مقاوم للمياه والغبار (تصنيف IP54)، وهو حائز تصنيف IK07 أيضًا لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 أمتار.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        مصباح احترافي رفيع ولاسلكي
        المنافع المتوقعة
        ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        خطاف، مغنطيس
        سماعة مثبتة على الرأس
        لا
        الخطاف
        خطاف قابل للسحب 360 درجة
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        ABS مع طلاء من المطاط
        حرارة التشغيل
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        قاعدة محورية بنطاق 360 درجة
        النطاق
        EcoPro
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا

      • خصائص الضوء

        حرارة اللون
        6000 كيلفن
        إخراج الضوء
        150-300 لومن  لومن
        زاوية الشعاع
        120 درجة  درجة
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000 ساعة
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        150 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        300 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        3  واط
        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        البطارية
        قدرة البطارية
        2200  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 4 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        لغاية 8 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم أيون
        نوع المقبس
        micro USB مع مقبس
        نوع سلك الشحن
        قابلة للشحن
        فترة شحن البطارية
        حتى 3 ساعات

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        RC220X1
        رمز الطلب
        01769731

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018017697
        EAN3
        8719018017703

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        6.5  سم
        الارتفاع
        32  سم
        الوزن مع السلك
        247  غ
        الوزن من دون السلك
        235  غ
        الوزن مع البطاريات
        235  غ
        الحجم
        قياسية
        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        6
        العرض
        4.5
        طول السلك
        كبل Micro USB بطول 50 سم

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        5,5  سم
        العرض
        4,5  سم
        الارتفاع
        30,5  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        270  غ

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