ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضوء بجودة عالية للمساعدة على إنجاز العمل
يتميّز المصباح EcoPro30 من Philips بأنه محمول باليد وقابل لإعادة الشحن، وهو مثالي لأعمال المعاينة السريعة وعمليات التصليح التي تتطلّب وقتًا أطول. وبفضل شعاع الضوء العريض الذي يبلغ 120 درجة، سيقضي المصباح على الظل؛ أما الخطاف الدوار بمقدار 360 درجة والمغنطيس القوي فيسمحان لك بالعمل بدون استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
يوفّر مصباح EcoPro30 من Philips زاوية شعاع عريض بمقدار 120 درجة، ما يعد مثاليًا لإضاءة كل المساحة أمامك.
يتميّز الشعاع الأساسي في مصباح EcoPro30 من Philips بمستويَي إخراج. يوفّر وضع Eco إخراج شعاع ساطع بقوة 150 لومن للاستخدام اليومي ولاستخدام البطارية لفترة أطول، أما وضع Boost، فيؤمّن شعاعًا مكثّفًا بقوة 300 لومن ولكن لفترة استخدام أقصر. وبالتالي، تسمح لك مرونة الاستخدام باختيار الضوء المناسب للعمل الذي تقوم به.
يوفّر مصباح EcoPro30 من Philips ضوءًا أبيض طبيعيًا بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية وتخفيف جهد العين للعمل براحة ومن دون تعب.
صُمم مصباح EcoPro30 اللاسلكي من Philips ليكون جاهزًا للاستخدام. فهو مزوّد ببطارية ليثيوم أيون عالية الطاقة ويستغرق شحنه بالكامل 5 ساعات، ما يضمن إمكانية استخدام قصوى لمصباح LED. كذلك، فهو يعمل لغاية 8 ساعات في وضع Eco أو 4 ساعات في وضع Boost. أما الغطاء الذي يمكن فتحه بمجرد تدويره مرة واحدة فقط، فيجعل شحنه أكثر سهولة.
الإضاءة التي لا تستلزم استخدام اليدَين تساعدك على العمل بشكل فعال ومنتج أكثر. يأتي مصباح EcoPro30 من Philips مزودًا بمغنطيس قوي في الجهة السفلية، وبخطاف دوار على نطاق 360 درجة ليترك يديك محرّرتين لإنجاز العمل.
من السهل أن تسقط المعدّات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدّات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلاً. فمصباح EcoPro30 من Philips مقاوم للمياه والغبار (تصنيف IP54)، وهو حائز تصنيف IK07 أيضًا لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 أمتار.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
معلومات العلبة الخارجية
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