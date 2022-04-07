مصمم لتحمّل ظروف ورشة العمل القاسية

من السهل أن تسقط المعدّات وتلحق الضرر بها عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذلك، من المهم أن تكون المعدّات التي تستخدمها متينة لكي تدوم طويلاً. فمصباح EcoPro30 من Philips مقاوم للمياه والغبار (تصنيف IP54)، وهو حائز تصنيف IK07 أيضًا لمقاومة الصدمات والسقوط عن ارتفاع يصل إلى 1,5 أمتار.