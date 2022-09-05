تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
سواء أأردت إضاءة موقع عمل أم استبدال مصباح حائط مؤقتًا أم إنارة أنشطة خارجية، يُعدّ البروجيكتور Xperon 6000 Flood من Philips مثاليًا لإضاءة المناطق الكبيرة والمظلمة. يوفّر هذا البروجيكتور إخراج ضوء قويًا بتدفق ضوئي 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع باستمرار شعاعًا عريضًا للغاية. إذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك تخفيت إضاءة المصباح بسهولة للوصول إلى إخراج بتدفق ضوئي يبلغ 100 لومن.
تتطلب الوظائف المختلفة كميات مختلفة من الضوء. يجمع البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips في مصباح واحد ما بين الضوئَين الأكثر استخدامًا في إضاءة الورش، وهما الضوء الغامر والمتجانس الذي يضيء مساحات كبيرة لفترات طويلة والضوء المركّز لتركيز الضوء ضمن مساحات صغيرة بهدف الحصول على أفضل تباين وسطوع. إنه المنتج المثالي لعمليات الفحص التفصيلية وللمساحات الضيقة.
بفضل تصميمه الذي تم تحديده بالتعاون مع الميكانيكيين، سيوفّر لك مقبض التركيز الذكي المريح إمكانية ضبط الإضاءة في نطاق يبدأ من الإضاءة الغامرة الواسعة ويصل إلى السطوع المركّز بكل سهولة، حتى عند ارتداء القفازات. إن مقبض التركيز الذكي القابل للتدوير والمثبّت على جانب المصباح هو دائمًا في متناول اليَد، أي أنك لن تضطر إلى تحريك المصباح من الموضع الذي تم تثبيته فيه. يتيح لك التصميم الذكي للمصباح أيضًا تذكّر إعداده الأخير وإعادة تشغيله عند الكثافة المطلوبة بشكل مباشر.
إذا كنت بحاجة إلى العمل بيدَيك كلتيهما، فيمكنك تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله عن بُعد بمجرد التلويح بيَدك. تم تصميم هذا المستشعر لتجنب الحركات غير المقصودة، إذ لا يستجيب سوى لحركة التلويح مرتين.
يمكن استخدام المقبض الذكي كدعامة لتثبيت البروجيكتور وكخطاف لتعليق المصباح عليه ويمكن تثبيته ببراغٍ على حامل ثلاثي القوائم أو تثبيته على أي سطح معدني بفضل المغناطيسات المدمجة. يتيح لك هذا التنوّع في الاستخدام وضع المصباح بسهولة عند الزاوية المناسبة وتوجيه شعاع الضوء إلى المكان الذي تريده بالضبط.
تم تصميم المنتج ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. تم تصميم البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ليدوم طويلاً، فنحن نعلم أن حتى أكثر الأيادي مثابرة تحتاج إلى المزيد من العون.
يمكن استخدام البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips أيضًا كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى أن تقوم بتوصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على الجهة الخلفية للمصباح وسيبدأ بالشحن.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى*.
يمكن شحن بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips باستخدام كبل USB type C (مضمن في العلبة) أو مباشرة على قاعدة الإرساء اللاسلكية من Philips. اكتشف المزيد على: Philips.com/Xperion-6000
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
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