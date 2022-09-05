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Xperion 6000

ضوء غامر

LUMX60FLX1
  • تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 ضوء غامر

    LUMX60FLX1

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 ضوء غامر

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 ضوء غامر

    تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يتميّز الضوء الكاشف والغامر المتعدد الأغراض Xperion 6000 من Philips بضوء غامر بقوة 1000 لومن وشعاع متغيّر لتمكينك من إنجاز المهمة. يسهّل مفتاح التكبير الذكي ومستشعر الحركة عملية التحكّم، أما مقاومة الصدمات والمياه فتضمن متانة قصوى. إكتشف كلّ المميزات

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      • ضوء كاشف بتدفق ضوئي 1000 لومن/250 لومن
      • وظيفة تكبير/تصغير الضوء
      • يستشعر الحركة
      • تعددية استخدام قصوى

      ضوء أبيض قوي (1000 لومن / 10 واط) يضيء منطقة كبيرة

      سواء أأردت إضاءة موقع عمل أم استبدال مصباح حائط مؤقتًا أم إنارة أنشطة خارجية، يُعدّ البروجيكتور Xperon 6000 Flood من Philips مثاليًا لإضاءة المناطق الكبيرة والمظلمة. يوفّر هذا البروجيكتور إخراج ضوء قويًا بتدفق ضوئي 1000 لومن (10 واط) ويعكس ضوؤه الساطع باستمرار شعاعًا عريضًا للغاية. إذا كنت بحاجة إلى ضوء أقل وفترة استهلاك أطول للبطارية، فيمكنك تخفيت إضاءة المصباح بسهولة للوصول إلى إخراج بتدفق ضوئي يبلغ 100 لومن.

      الضوءان الأكثر استخدامًا أصبحا الآن في مصباح واحد

      تتطلب الوظائف المختلفة كميات مختلفة من الضوء. يجمع البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips في مصباح واحد ما بين الضوئَين الأكثر استخدامًا في إضاءة الورش، وهما الضوء الغامر والمتجانس الذي يضيء مساحات كبيرة لفترات طويلة والضوء المركّز لتركيز الضوء ضمن مساحات صغيرة بهدف الحصول على أفضل تباين وسطوع. إنه المنتج المثالي لعمليات الفحص التفصيلية وللمساحات الضيقة.

      مقبض التركيز الذكي للتحكم بسهولة في الإضاءة

      بفضل تصميمه الذي تم تحديده بالتعاون مع الميكانيكيين، سيوفّر لك مقبض التركيز الذكي المريح إمكانية ضبط الإضاءة في نطاق يبدأ من الإضاءة الغامرة الواسعة ويصل إلى السطوع المركّز بكل سهولة، حتى عند ارتداء القفازات. إن مقبض التركيز الذكي القابل للتدوير والمثبّت على جانب المصباح هو دائمًا في متناول اليَد، أي أنك لن تضطر إلى تحريك المصباح من الموضع الذي تم تثبيته فيه. يتيح لك التصميم الذكي للمصباح أيضًا تذكّر إعداده الأخير وإعادة تشغيله عند الكثافة المطلوبة بشكل مباشر.

      تقنية اكتشاف الحركة تتيح التحكم عن بُعد في المصباح

      إذا كنت بحاجة إلى العمل بيدَيك كلتيهما، فيمكنك تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله عن بُعد بمجرد التلويح بيَدك. تم تصميم هذا المستشعر لتجنب الحركات غير المقصودة، إذ لا يستجيب سوى لحركة التلويح مرتين.

      مقبض ذكي لتوجيه الضوء بحيث تتمكن من استعماله من دون استخدام اليدَين

      يمكن استخدام المقبض الذكي كدعامة لتثبيت البروجيكتور وكخطاف لتعليق المصباح عليه ويمكن تثبيته ببراغٍ على حامل ثلاثي القوائم أو تثبيته على أي سطح معدني بفضل المغناطيسات المدمجة. يتيح لك هذا التنوّع في الاستخدام وضع المصباح بسهولة عند الزاوية المناسبة وتوجيه شعاع الضوء إلى المكان الذي تريده بالضبط.

      مقاوم للصدمات والمياه والمحاليل (IP65/IK07)

      تم تصميم المنتج ليتماشى مع بيئات العمل القاسية بفضل مقاومة الصدمات بتصنيف IK07، ومقاومة المياه وفقًا لمعايير IP65، والسطح الذي يتحمّل المواد الكيميائية ومحاليل ورش العمل. تم تصميم البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips ليدوم طويلاً، فنحن نعلم أن حتى أكثر الأيادي مثابرة تحتاج إلى المزيد من العون.

      أعد شحن الأجهزة الأخرى مع منفذ USB مفيد

      يمكن استخدام البروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips أيضًا كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى مثل هاتفك. ما عليك سوى أن تقوم بتوصيل جهازك بمنفذ USB الموجود على الجهة الخلفية للمصباح وسيبدأ بالشحن.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى*.

      قابل لإعادة الشحن بواسطة USB type C أو قاعدة إرساء لاسلكية

      يمكن شحن بروجيكتور Xperion 6000 Flood من Philips باستخدام كبل USB type C (مضمن في العلبة) أو مباشرة على قاعدة الإرساء اللاسلكية من Philips. اكتشف المزيد على: Philips.com/Xperion-6000

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        قوي ومريح
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمها مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        • خطاف قابل للتدوير، مغناطيس قوي
        • مقبض ذكي
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        مقبض مغناطيسي
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        COB LED
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        الخطاف
        قابل للتدوير 180 درجة
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل
        اتصال Bluetooth
        نعم

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        100  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15  درجة
        إخراج الضوء (المؤشر)
        250 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        100 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        1000 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        4400 mAh  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        3 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        22 ساعة
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        مقبس للاتحاد الأوروبي (غير مضمّن للمملكة المتحدة)
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 5 ساعات
        القدرة الكهربائية بالواط
        10 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        9 ساعات

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60FLX1
        رمز الطلب
        1909731

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018019097
        EAN3
        8719018019103

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        90  سم
        الارتفاع
        140  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        العرض
        60
        طول السلك
        كبل USB بطول 100 سم، محول 5 فولت 1 أمبير

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