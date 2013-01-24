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LED Inspection lamps

المصباح المعلّق على غطاء المحرك بسلك LED CBL50

LPL24X1
1 الجوائز
  • احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
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    LED Inspection lamps المصباح المعلّق على غطاء المحرك بسلك LED CBL50

    LPL24X1
    1 الجوائز

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps المصباح المعلّق على غطاء المحرك بسلك LED CBL50

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات

    LED Inspection lamps المصباح المعلّق على غطاء المحرك بسلك LED CBL50

    احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

    يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة إضاءة احترافية

      • مصباح LED عالي الجودة
      • إخراج ضوء عال جدًا 900 لومن
      • حامل صغير جدًا مع خطافات
      • تصميم رفيع جدًا
      زاوية شعاع عريض: حتى 100 درجة

      زاوية شعاع عريض: حتى 100 درجة

      يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 100 درجة بالتركيز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.

      هيكل متين من الألومينيوم

      هيكل متين من الألومينيوم

      تم تصميم العلبة المتينة لبيئة عمل صعبة وهي تمتثل لتصنيف IK07

      أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار

      أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار

      أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار مع غطاء ناعم يحمي طلاء السيارة من أجل توجيه المصباح بسهولة ومرونة خلال العمل.

      مقاوم لمحاليل ورش العمل والمحاليل الكيميائية

      تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.

      حماية من الماء والغبار -IP54

      تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP54.

      مصباح LED بجودة عالية يضيء حتى 900 لومن

      يضمن إخراج الضوء LED بطاقة عالية بمقدار 900 لومن توفير إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل في الظلام.

      اهزم الظلمة مع ضوء طبيعي ناعم

      تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.

      المواصفات التقنية

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        120  سم
        العرض
        32  سم
        الارتفاع
        25  سم
        الوزن الإجمالي
        11.9  كلغ
        GTIN
        ‎1 87 27900 39066 4

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        LPL24X1
        رمز الطلب
        39066731

      • الخصائص الكهربائية

        نوع المقبس
        الاتحاد الأوروبي
        مصدر الطاقة
        سلك
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        15  واط

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        100  درجة
        حرارة اللون
        6500  كلفن
        فترة استهلاك مصابيح LED
        10000  ساعات
        إخراج الضوء
        900  لومن

      • معلومات العلبة الخارجية

        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        12200  غ
        الارتفاع
        32  سم
        الطول
        119.5  سم
        العرض
        25  سم

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8727900390667
        EAN3
        8727900390674

      • معلومات حول المنتج المغلف

        طول السلك
        5  أمتار
        الارتفاع
        120  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع السلك
        1000  غ
        الوزن من دون السلك
        500  غ
        الحجم
        قياسية

      • وصف المنتج

        الخطاف
        مغناطيسا تثبيت
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP54
        مغنطيس
        نعم
        المواد واللمسات النهائية
        هيكل من الألومينيوم
        حرارة التشغيل
        من -10 إلى 40  درجة مئوية
        مقاومة ضد
        • شحم
        • زيت
        • محاليل ورش العمل
        التقنية
        LED
        المجموعة
        CBL

      • استهلاك الطاقة

        ملصق توفير الطاقة
        A+
        استهلاك الطاقة لكل 1000 ساعة
        14.8  كيلوواط/الساعة

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