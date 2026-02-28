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LED Inspection lampsالمصباح المعلّق على غطاء المحرك بسلك LED CBL50

LPL24X1

احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك.

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أداة إضاءة احترافية

احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

  • مصباح LED عالي الجودة

  • إخراج ضوء عال جدًا 900 لومن

  • حامل صغير جدًا مع خطافات

  • تصميم رفيع جدًا

زاوية شعاع عريض: حتى 100 درجة

زاوية شعاع عريض: حتى 100 درجة

يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 100 درجة بالتركيز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.

هيكل متين من الألومينيوم

هيكل متين من الألومينيوم

تم تصميم العلبة المتينة لبيئة عمل صعبة وهي تمتثل لتصنيف IK07

أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار

أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار

أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار مع غطاء ناعم يحمي طلاء السيارة من أجل توجيه المصباح بسهولة ومرونة خلال العمل.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.