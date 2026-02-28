ضمان لمدة عامين
LPL24X1
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك.
مصباح LED عالي الجودة
إخراج ضوء عال جدًا 900 لومن
حامل صغير جدًا مع خطافات
تصميم رفيع جدًا
يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 100 درجة بالتركيز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.
تم تصميم العلبة المتينة لبيئة عمل صعبة وهي تمتثل لتصنيف IK07
أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار مع غطاء ناعم يحمي طلاء السيارة من أجل توجيه المصباح بسهولة ومرونة خلال العمل.
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