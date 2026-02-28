احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل

يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك.