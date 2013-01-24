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احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على رؤية أفضل، واعمل بشكل أفضل
يوفّر المصباح المعلق على غطاء المحرك LED من Philips إخراج ضوء قوي بقوة 900 لومن لضمان الإنارة الكاملة لمنطقة العمل. بفضل أداة التثبيت الصغيرة جدًا والقابلة للتعديل، سيقوم المصباح المعلق على غطاء المحرك LED الاحترافي هذا بإنارة أي قطعة في المحرك. إكتشف كلّ المميزات
يسمح لك الشعاع العريض بمقدار 100 درجة بالتركيز على قطع محددة ويقدم لك كمية الضوء المناسبة التي تحتاجها.
تم تصميم العلبة المتينة لبيئة عمل صعبة وهي تمتثل لتصنيف IK07
أداة تثبيت مرنة تمتد من 1,2 إلى 1,7 أمتار مع غطاء ناعم يحمي طلاء السيارة من أجل توجيه المصباح بسهولة ومرونة خلال العمل.
تتميز علب مصابيح الكشف بأنها مقاومة للماء والمحاليل الكيميائية ومحاليل ورش العمل، بالإضافة إلى مقاومتها للضربات.
تتميز مصابيح الكشف LED بأنها مقاومة للمياه، وهي تمتثل لتصنيف IP54.
يضمن إخراج الضوء LED بطاقة عالية بمقدار 900 لومن توفير إضاءة كاملة عند محاولتك رؤية أصغر التفاصيل في الظلام.
تتميّز المصابيح المعلّقة من الحائط الاحترافية من Philips بمصابيح LED قوية توفّر ضوءًا أبيض مكثّفًا وشعاعًا عريضًا ساطعًا لهزم الظلمة. وقد تم تصميم الضوء الأبيض المكثّف بقوة 6000 كلفن لتحسين الوضوح والرؤية، وهو يحسّن أيضًا الراحة البصرية لعمل خال من التعب.
الكرتون الخارجي
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الخصائص الكهربائية
خصائص الضوء
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