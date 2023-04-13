تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بوحدة ضوء كاشف دوّارة بزاوية 60 درجة لتوجيه الضوء إلى المكان المطلوب بالضبط تنجز عملك.
زُوّد المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بوضع تحسس الحركة لاستخدامه بدون استخدام اليدَين. ما يعني أنه يمكنك التحكّم بالمصباح المثبت على الرأس من خلال التلويح بيدك وتحريكها أمام جهاز الاستشعار. لتفعيل وضع استشعار الحركة، قم بتشغيل المصباح، ثم اضغط على زر استشعار الحركة إلى أن يضيء الضوء الأزرق، واستمتع بتحكّم بدون استخدام اليدَين.
يستغرق شحن بطارية المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بالكامل أقل من 2,5 ساعات. ومع بطارية تدوم ما بين 2,5 و4,5 ساعات، يتيح لك المصباح الأمامي LED العمل طيلة اليوم بدون انقطاع. بعد ذلك، يمكنك أن تشحنه خلال الليل ليصبح جاهزًا للعمل مجددًا في اليوم التالي.
يتميّز المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بعصبة رأس مطاطية مضادة للانزلاق تتموضع بشكل مريح تمامًا حول رأسك. ويمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة
إن المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips المتين مصمم لتحمل أقسى بيئات العمل وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي القياسي IK07.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى.*
يُلقي المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips ضوءًا أبيض بانوراميًا بزاوية شعاع 220 درجة. وهو يضيء كل شيء أمامك حتى 70 مترًا أمامك بفضل الضوء الرئيسي بقوة 300 لومن. إن الضوء 6000 كلفن لطيف على العينين، ما يحسن الراحة البصرية ويقلل من إجهاد العين للعمل بدون تعب.
يمتثل المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips لتصنيف IP65 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح الأمامي بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
معلومات حول المنتج المغلف
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