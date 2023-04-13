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Xperion 6000

مصباح الرأس

LUMX60HEADX1
  • تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
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    Xperion 6000 مصباح الرأس

    LUMX60HEADX1

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 مصباح الرأس

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 مصباح الرأس

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يعرض مصباح Xperion 6000 الأمامي من Philips شعاع ضوء بانورامي 300 لومن أمامك. ويتيح لك الكاشف الدوار بقوة 120 لومن رؤية كل التفاصيل. وتجعله وظيفة استشعار الحركة الإضافية أداة متعددة الاستعمالات ولا تتطلّب استخدام اليدَين. إكتشف كلّ المميزات

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      تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      مصباح LED أمامي مع وضع مزدوج واستشعار الحركة

      • شعاع بانورامي 300 لومن
      • ضوء كاشف قابل للتدوير 120 لومن
      • مستشعر الحركة
      • عصبة رأس ناعم عالية الجودة

      وحدة إضاءة دوّارة

      يتميّز المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بوحدة ضوء كاشف دوّارة بزاوية 60 درجة لتوجيه الضوء إلى المكان المطلوب بالضبط تنجز عملك.

      وضع استشعار الحركة

      زُوّد المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بوضع تحسس الحركة لاستخدامه بدون استخدام اليدَين. ما يعني أنه يمكنك التحكّم بالمصباح المثبت على الرأس من خلال التلويح بيدك وتحريكها أمام جهاز الاستشعار. لتفعيل وضع استشعار الحركة، قم بتشغيل المصباح، ثم اضغط على زر استشعار الحركة إلى أن يضيء الضوء الأزرق، واستمتع بتحكّم بدون استخدام اليدَين.

      شحن سريع وبطارية تدوم طويلًا

      يستغرق شحن بطارية المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بالكامل أقل من 2,5 ساعات. ومع بطارية تدوم ما بين 2,5 و4,5 ساعات، يتيح لك المصباح الأمامي LED العمل طيلة اليوم بدون انقطاع. بعد ذلك، يمكنك أن تشحنه خلال الليل ليصبح جاهزًا للعمل مجددًا في اليوم التالي.

      عصبة رأس مريحة

      يتميّز المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بعصبة رأس مطاطية مضادة للانزلاق تتموضع بشكل مريح تمامًا حول رأسك. ويمكن ضبط عصبة الرأس بسهولة

      غلاف مقاوم للصدمات بتصنيف IK07

      إن المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips المتين مصمم لتحمل أقسى بيئات العمل وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي القياسي IK07.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى.*

      شعاع ضوء LED بانورامي بزاوية 220 درجة

      يُلقي المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips ضوءًا أبيض بانوراميًا بزاوية شعاع 220 درجة. وهو يضيء كل شيء أمامك حتى 70 مترًا أمامك بفضل الضوء الرئيسي بقوة 300 لومن. إن الضوء 6000 كلفن لطيف على العينين، ما يحسن الراحة البصرية ويقلل من إجهاد العين للعمل بدون تعب.

      معيار IP65 للحماية من طرطشة المياه والغبار

      يمتثل المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips لتصنيف IP65 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح الأمامي بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        شعاع ضوء بانورامي بزاوية 220 درجة
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        اكتشاف الحركة
        سماعة مثبتة على الرأس
        نعم
        الخطاف
        لا
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        لا
        المواد واللمسات النهائية
        ABS قوي
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        ضوء قابل للتوجيه
        وحدة ضوء كاشف دوّارة بزاوية 60 درجة
        ضوء الإشارة
        نعم
        النطاق
        Xperion 6000
        كاشف تسرب الأشعة فوق البنفسجية
        لا
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        220  درجة
        حرارة اللون
        6000  كلفن
        زاوية الشعاع (المؤشر)
        15  درجة
        إخراج الضوء (المؤشر)
        120 لومن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        150 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        300 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        1200  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 2,5 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 4 ساعات
        نوع البطارية
        بطارية من نوع LFP
        نوع المقبس
        غير مضمنة
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 2,5 ساعات
        القدرة الكهربائية بالواط
        2 واط
        فترة تشغيل البطارية (المؤشر)
        حتى 4,5 ساعات

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60HEADX1
        رمز الطلب
        02173131

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018021731
        EAN3
        8719018021748

      • معلومات حول المنتج المغلف

        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        80  غ
        طول السلك
        كابل بوصلة USB من النوع C طول 100 سم

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          • يمكن الحصول عليه من صفحة Philips على الويب للضمان الممدّد

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