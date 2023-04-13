شحن سريع وبطارية تدوم طويلًا

يستغرق شحن بطارية المصباح الأمامي Xperion 6000 من Philips بالكامل أقل من 2,5 ساعات. ومع بطارية تدوم ما بين 2,5 و4,5 ساعات، يتيح لك المصباح الأمامي LED العمل طيلة اليوم بدون انقطاع. بعد ذلك، يمكنك أن تشحنه خلال الليل ليصبح جاهزًا للعمل مجددًا في اليوم التالي.