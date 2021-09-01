حلول ذكية لشحن جهازك والعثور عليه

لا تقلق بشأن فقدان جهازك بعد الآن، إذ يمكنك العثور عليه بسهولة بفضل وظيفة "العثور على جهازي". استخدم جهاز التحكّم عن بُعد لتشغيل صفارة تنبيه مسموعة وضوء وامض لتحديد مكان جهازك. يساعدك الهيكل باللون الأخضر الليموني في رؤية الجهاز حتى في الأماكن المظلمة. للحفاظ على مصباح العمل في متناول يديك وجاهزًا للاستخدام، استخدم قاعدة الإرساء من Philips. عند وضعها على طاولة، تمكّنك من شحن المصباح لاسلكيًا.2 اعرف المزيد: Philips.com/Xperion-6000