دعامة تثبيت صغيرة جدًا قابلة للتمديد

تم تزويد مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips بخطافين مضمّنين صغيرين جدًا قابلين للتمديد من كلا الطرفين وللتدوير بنطاق 360 درجة. يتميّز الخطافان بفتحات أعرض وهما مغلفان بمطاط ناعم لتثبيتهما بسهولة على غطاء محرك السيارة من دون تعريض الطلاء للخدش. ومع دعامة تثبيت يمكن تمديدها من 1,10 إلى 2,08 أمتار، يمكن استخدام مصباح بفضل أداة التركيب التي تمتد من 1.10 إلى 2.08 مترا، يمكن استخدام مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips في أماكن مختلفة. سواء أأردت استخدامه أسفل غطاء المحرك أم على السقف أم في الجهة الخلفية من أي سيارة أو شاحنة صغيرة أو كبيرة، فهذا المصباح يتمتع بالمرونة التي تحتاج إليها.