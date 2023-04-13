تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات
يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips درجة سطوع فائقة تبلغ 1,200 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل. اضبط حدة الضوء كما تشاء باستخدام مقبض قابل للتدوير، لضبطه وفقًا لبيئتك أو لتوفير استهلاك البطارية.
تم تزويد مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips بخطافين مضمّنين صغيرين جدًا قابلين للتمديد من كلا الطرفين وللتدوير بنطاق 360 درجة. يتميّز الخطافان بفتحات أعرض وهما مغلفان بمطاط ناعم لتثبيتهما بسهولة على غطاء محرك السيارة من دون تعريض الطلاء للخدش. ومع دعامة تثبيت يمكن تمديدها من 1,10 إلى 2,08 أمتار، يمكن استخدام مصباح بفضل أداة التركيب التي تمتد من 1.10 إلى 2.08 مترا، يمكن استخدام مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips في أماكن مختلفة. سواء أأردت استخدامه أسفل غطاء المحرك أم على السقف أم في الجهة الخلفية من أي سيارة أو شاحنة صغيرة أو كبيرة، فهذا المصباح يتمتع بالمرونة التي تحتاج إليها.
بفضل التصميم الفريد الذي يتميّز به مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips، يمكنك تمرير الضوء على طول دعامة التثبيت إلى المنطقة التي تريد إضاءتها. ولن تضطر إلى تغيير زاوية المصباح لدى تغيير وضعية الوحدة.
تم تزويد مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips بمستشعر تواجد شخص يستشعر النشاط البشري ضمن نطاق 2,5 أمتلر. يؤدي ذلك إلى تمكين المصباح من التوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد 5 دقائق عند عدم استخدامه. ويتم تشغيله مرة أخرى عند اكتشاف تواجد شخص، مما يوفر استهلاك البطارية ويمنحك إمكانية التحكم بدون استخدام اليدَين.
يحتوي مصباح LED تحت غطاء المحرك من Philips على غطاء متين مصنوع من الألمينيوم ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. أضف إلى أنه يمتثل لتصنيف IP54 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.
استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى.*
تم تزويد مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips ببطارية تدوم طويلاً بقدرة 5200 مللي أمبير في الساعة توفر لك ثلاث ساعات من الاستخدام المتواصل في وضع Boost، وحتى 20 ساعة في وضع Eco. تفقّد متى تحتاج البطارية إلى شحن. وهي تتميز بمؤشر فترة استهلاك البطارية الذي يوضّح مستوى البطارية المتبقي. وبالتالي، لن تفرغ طاقة المصباح مجددًا أبدًا أثناء عملك. كما يظهر المؤشر الوقت المتبقي لكي يكتمل شحن البطارية تمامًا.
مواصفات التسويق
وصف المنتج
خصائص الضوء
الخصائص الكهربائية
معلومات الطلب
بيانات العلبة
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