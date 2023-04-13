مصطلحات البحث

AR
EN
1

Xperion 6000

ضوء تحت غطاء المحرك

LUMX60BONNX1
  • تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار
    -{discount-value}

    Xperion 6000 ضوء تحت غطاء المحرك

    LUMX60BONNX1

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 ضوء تحت غطاء المحرك

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

    Xperion 6000 ضوء تحت غطاء المحرك

    تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

    يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips شعاعًا قابلاً للتخفيت بسلاسة حتى 1,200 لومن، وقابلية للتدوير 360 درجة، وأداة تركيب تلسكوبية بطول يصل إلى 2,08 أمتار على كلا الجانبين، وهو مثالي للعمل على السيارات والعربات والشاحنات. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مصباح متخصص

      تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      مصباح LED تحت غطاء المحرك قوي وقابل للتمديد

      • إخراج لومن عالٍ
      • 1200 لومن وزاوية شعاع تبلغ 110 درجات
      • مستشعر تواجد شخص
      • تمديد حتى 2,08 أمتار

      خفت الضوء بشكل سلس

      يوفر مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips درجة سطوع فائقة تبلغ 1,200 لومن، ما يساعدك على رؤية أصغر التفاصيل. اضبط حدة الضوء كما تشاء باستخدام مقبض قابل للتدوير، لضبطه وفقًا لبيئتك أو لتوفير استهلاك البطارية.

      دعامة تثبيت صغيرة جدًا قابلة للتمديد

      تم تزويد مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips بخطافين مضمّنين صغيرين جدًا قابلين للتمديد من كلا الطرفين وللتدوير بنطاق 360 درجة. يتميّز الخطافان بفتحات أعرض وهما مغلفان بمطاط ناعم لتثبيتهما بسهولة على غطاء محرك السيارة من دون تعريض الطلاء للخدش. ومع دعامة تثبيت يمكن تمديدها من 1,10 إلى 2,08 أمتار، يمكن استخدام مصباح بفضل أداة التركيب التي تمتد من 1.10 إلى 2.08 مترا، يمكن استخدام مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips في أماكن مختلفة. سواء أأردت استخدامه أسفل غطاء المحرك أم على السقف أم في الجهة الخلفية من أي سيارة أو شاحنة صغيرة أو كبيرة، فهذا المصباح يتمتع بالمرونة التي تحتاج إليها.

      وحدة إضاءة منزلقة

      بفضل التصميم الفريد الذي يتميّز به مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips، يمكنك تمرير الضوء على طول دعامة التثبيت إلى المنطقة التي تريد إضاءتها. ولن تضطر إلى تغيير زاوية المصباح لدى تغيير وضعية الوحدة.

      مستشعر تواجد شخص لتوفير استهلاك البطارية

      تم تزويد مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips بمستشعر تواجد شخص يستشعر النشاط البشري ضمن نطاق 2,5 أمتلر. يؤدي ذلك إلى تمكين المصباح من التوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد 5 دقائق عند عدم استخدامه. ويتم تشغيله مرة أخرى عند اكتشاف تواجد شخص، مما يوفر استهلاك البطارية ويمنحك إمكانية التحكم بدون استخدام اليدَين.

      قوة وحماية من المياه والغبار

      يحتوي مصباح LED تحت غطاء المحرك من Philips على غطاء متين مصنوع من الألمينيوم ليتحمّل أقسى بيئات العمل، وهو يمتثل لمعيار مقاومة الصدمات الدولي IK07. أضف إلى أنه يمتثل لتصنيف IP54 الدولي لمقاومة طرطشة المياه والغبار. وكونه خاضعًا لإجراءات تصنيع صارمة وعدة عمليات تغليف، يتميز المصباح بأنه مقاوم لطرطشة المياه ومحمي من الغبار.

      مدّد الضمان عبر الإنترنت إلى 3 سنوات

      استفد من ضمان Philips القياسي لمدة سنتَين، بالإضافة إلى سنة أخرى.*

      بطارية تدوم طويلاً

      تم تزويد مصباح LED تحت غطاء المحرك Xperion 6000 من Philips ببطارية تدوم طويلاً بقدرة 5200 مللي أمبير في الساعة توفر لك ثلاث ساعات من الاستخدام المتواصل في وضع Boost، وحتى 20 ساعة في وضع Eco. تفقّد متى تحتاج البطارية إلى شحن. وهي تتميز بمؤشر فترة استهلاك البطارية الذي يوضّح مستوى البطارية المتبقي. وبالتالي، لن تفرغ طاقة المصباح مجددًا أبدًا أثناء عملك. كما يظهر المؤشر الوقت المتبقي لكي يكتمل شحن البطارية تمامًا.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        أبرز ما في المنتج
        2,08 أمتار قابل للتمديد ليناسب كل السيارات
        المنافع المتوقعة
        تم تصميمه مع وضع احتياجاتك في الاعتبار

      • وصف المنتج

        خيارات للاستعمال بدون استخدام اليدَين
        مستشعر تواجد شخص
        الخطاف
        قابل للتدوير مع طرفين قابلين للتمديد
        تصنيف الحماية من التأثير الخارجي (IK)
        IK07
        مغنطيس
        لا
        المواد واللمسات النهائية
        ألومنيوم
        عدد أضواء LED
        32
        حرارة التشغيل
        -10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
        النطاق
        Xperion 6000
        التقنية
        LED
        تصنيف الحماية من الدخول (IP)
        IP65
        مقاومة ضد
        الدهون والزيت ومحاليل ورش العمل

      • خصائص الضوء

        زاوية الشعاع
        110  درجة
        حرارة اللون
        5800  كلفن
        إخراج الضوء (اقتصادي)
        120 لومن
        إخراج الضوء (وضع boost)
        1200 لومن

      • الخصائص الكهربائية

        فولتية
        3.7  فولت
        مصدر الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        قدرة البطارية
        5200  mAh
        وقت تشغيل البطارية (boost)
        حتى 3 ساعات
        فترة تشغيل البطارية (اقتصادي)
        حتى 20 ساعة
        نوع البطارية
        بطارية ليثيوم
        نوع المقبس
        محول 5 فولت 2 أمبير (باستثناء المملكة المتحدة)
        نوع سلك الشحن
        USB النوع C
        فترة شحن البطارية
        حتى 3,5 ساعات
        القدرة الكهربائية بالواط
        1,2 واط

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        X60BONNX1
        رمز الطلب
        02171731

      • بيانات العلبة

        EAN1
        8719018021717
        EAN3
        8719018021724

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        1160  سم
        العرض
        118  سم
        الارتفاع
        60  سم
        كمية الحزمة / الحد الأدنى للكمية المطلوبة
        6
        الوزن مع البطاريات
        960  غ
        طول السلك
        كابل بوصلة USB من النوع C طول 100 سم، محول 5 فولت 2 أمبير

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يمكن الحصول عليه من صفحة Philips على الويب للضمان الممدّد

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.