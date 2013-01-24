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أطلقي العنان لتموجات شعرك

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أجهزة تجفيف الشعر
مجفف الشعر Moisture protect

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أجهزة تمليس الشعر
جهاز تمليس الشعر Moisture protect

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نعومة طبيعية، مظهر أنيق
تموجات ناعمة وشعر حيوي
تسريحات متعددة