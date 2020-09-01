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Xenon X-tremeVision gen2

لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

12410XV2C1
  • اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا
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    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    12410XV2C1

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

    Xenon X-tremeVision gen2 لمبة مصباح أمامي Xenon للسيارة

    اشعر بالأمان وقُد بأمان مع أضواء أكثر سطوعًا

    مع ارتقاء شعاع النور القوي بانبعاث الضوء إلى أقصى الحدود، تشكل مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني أحدث تطور في تقنية xenon. ويوسّع أداء المصباح الاستثنائي هذا حدود القيادة لديك، لتستمتع بقيادة أكثر أمانًا وراحة. إكتشف كلّ المميزات

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      تمكّن من رؤية كل المطبات والمنعطفات والعوائق على الطريق

      • D5S
      • رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 120%
      • نطاق ضوء مثالي
      • أداء ضوء محسّن
      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      تم تصنيع مصابيح السيارات من Philips بواسطة زجاج الكوارتز العالي الجودة

      يتميّز زجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية بقوة أكبر من قوة الزجاج الصلب، وبمقاومة عالية لدرجات الحرارة القصوى والاهتزازات، ما يُلغي خطر الانفجار. لذلك، تستطيع اللمبات المصنوعة من زجاج الكوارتز من Philips تحمّل الصدمات الحرارية الشديدة. ونظرًا إلى القدرة على احتباس الضغط المتزايد داخل المصباح، يمكن لزجاج الكوارتز المقاوم للأشعة فوق البنفسجية إنتاج ضوء أقوى. وكلما ازدادت قوة الضوء، تحسّنت تجربة القيادة، مهما كان الطريق أمامك مظلمًا.

      مصباح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني: لأداء بصري عالٍ

      تم تصميم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتقنية Xenon من Philips لتوفير أداء فائق. تنتج مصابيح X-tremeVision من الجيل الثاني شعاعًا أطول ورؤية أفضل حتى 150%، فضلاً عن أنها تساعدك في رؤية العوائق في وقت مبكر، ما يسمح لك بالتفاعل في الوقت المناسب. وبفضل الرؤية المحيطية المحسّنة، ستلاحظ المخاطر الموجودة على جانب الطريق بشكل أفضل، مثل المشاة أو التقاطعات على طريقك. تضيء المصابيح الأمامية هذه كل المطبّات والمنعطفات والمخاطر الموجودة على الطريق، فترضي بذلك السائقين وظروف القيادة الأكثر تطلبًا.

      رؤية أفضل لقيادة أكثر أمانًا وراحة

      يشكّل الضوء عاملاً أساسيًا في تجربة القيادة، بالتالي يمكنك تجنب وقوع الحوادث بمجرد تحسين نوعية الضوء في سيارتك. وتقوم مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بتحسين الرؤية، بحيث تتمكن من رؤية العوائق وإشارات السير مسبقًا، الأمر الذي يحسّن أوقات التفاعل لديك. تم تكييف التركيبة الطيفية لهذا الضوء مع الحساسية الطبيعية لعينيك تجاه اللون الطبيعي. ومع حرارة لون تبلغ 4800 كلفن، ينتج هذا المصباح الأمامي ضوءًا لطيفًا على العينين فتصبح تجربة القيادة ليلاً أكثر أمانًا وراحة.

      توجيه الضوء إلى المكان الصحيح أمام سيارتك

      لا يكفي استخدام مصابيح أمامية قوية فحسب، فالدقة البصرية مهمة أيضًا. تتميّز مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني بأدق تقنية لإمالة قوس النور تتم محاذاتها على 150-350 ميكرومترًا. وهذا يعني أنها ستضيء الطريق في المواضع التي تحتاج إليها فقط بدون إبهار السائقين القادمين بالاتجاه المعاكس.

      اخترعت شركة Philips تقنية Xenon HID المبتكرة

      توفر مصابيح Xenon HID (تفريغ عالي الكثافة) ضعف كمية الضوء لقيادة أكثر أمانًا في كل الظروف. أظهرت الدراسات أن إضاءة السيارات Xenon تساعد السائقين في التركيز على الطريق ورؤية العوائق ويافطات الطريق بسرعة أكبر مقارنة بالمصابيح التقليدية. وهل من طريقة أفضل من ضوء أبيض قوي شبيه بضوء النهار للتغلّب على الظلمة؟

      حماية من التضرر بالأشعة فوق البنفسجية

      تحمي تقنية الطلاء المقاوم للأشعة فوق البنفسجية الخاصة من Philips المصابيح الأمامية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، الأمر الذي يجعل زجاج الكوارتز المطلي بطلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية من Philips مثاليًا لكل ظروف القيادة. وتضمن هذه الطبقة الوقائية الإضافية الحفاظ على مصابيحك لفترات طويلة.

      تمثل مصابيح Philips خيار أهم شركات تصنيع السيارات

      تشتهر أضواء Philips المتطورة تقنيًا في مجال السيارات، وقد حافظت على سمعتها لأكثر من 100 سنة. تم تصميم منتجات المعدات الأصلية عالية الجودة من Philips وتطويرها وفقًا لعمليات مراقبة الجودة الصارمة (بما فيها معايير ISO المطبّقة)، ما يؤدّي إلى معايير إنتاج عالية بشكل مستمر. تتوافق مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني من Philips مع طرازات السيارات للعلامات التجارية المهمة، مثل Audi وBMW وFord وGM وToyota وVolkswagen. راجع دليل تحديد المنتج للحصول على مزيد من المعلومات.

      إن مصابيح السيارات من Philips حائزة جوائز

      إن منتجاتنا من مصابيح السيارات العالية الجودة والمبتكرة حائزة جوائز، ويقرّ بجودتها خبراء السيارات باستمرار.

      التوافق مع معايير الجودة العالية الخاصة بتصديق ECE

      تعتبر منتجات وخدمات السيارات من Philips الأفضل في فئتها في سوق صانعي المعدّات الأصلية والسوق الثانوية للسيارات. يتم تصنيع منتجاتنا من منتجات ذات جودة عالية واختبارها وفقًا لأعلى المواصفات، كما أنها مصممة لرفع مستوى السلامة والراحة في تجربة القيادة لدى العملاء إلى أقصى حد. هذا ويتم اختبار مجموعة المنتجات لكاملة لدينا بدقة والتحكم بها واعتمادها (ISO 9001 ‏وISO 14001 وQSO 9000) وفقًا لأعلى متطلبات تصديق ECE. ببساطة، إنها جودة يمكنك الوثوق بها.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التسويق

        المنافع المتوقعة
        مزيد من الضوء
        أبرز ما في المنتج
        رؤية أفضل بنسبة تصل إلى 150%

      • وصف المنتج

        تطبيق
        • شعاع عالي
        • شعاع منخفض
        القاعدة
        PK32d-7
        التعيين
        12410XV2C1
        تصديق ECE
        نعم
        النطاق
        مصابيح Xenon X-tremeVision من الجيل الثاني
        التقنية
        زينون
        نوع
        D5S

      • فترة الاستهلاك

        فترة الاستهلاك
        3000

      • خصائص الضوء

        لومن
        2000 لومن +300/-200
        حرارة اللون
        4800 كلفن

      • الخصائص الكهربائية

        القدرة الكهربائية بالواط
        25  واط
        فولتية
        12  فولت

      • معلومات الطلب

        إدخال الطلب
        12410XV2C1
        رمز الطلب
        35392133

      • بيانات العلبة

        نوع العلبة
        C1
        EAN1
        8727900353921
        EAN3
        8719018005090

      • معلومات حول المنتج المغلف

        الطول
        6.1  سم
        العرض
        6.6  سم
        الارتفاع
        8.1  سم
        كمية الحزمة
        1
        الحد الأدنى للكمية المطلوبة (للخبراء)
        2

      • معلومات العلبة الخارجية

        الطول
        14.6  سم
        العرض
        12.2  سم
        الارتفاع
        11.8  سم
        الوزن الإجمالي لكل قطعة
        0.377  كلغ

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