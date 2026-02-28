لتجربة مريحة من دون لمس

عند الاقتراب ضمن نطاق متر واحد* من قفل DDL902-MFVP-11HWS من Philips، فإنه يقوم بتنشيط مستشعر الرادار وتنبيه وحدة التعرف على الوجه. تحاكي الكاميرات المزدوجة الموجودة في المجموعة الأمامية تصوير العين البشرية، حيث تلتقط تلقائيًا ملامح الوجه ثلاثية الأبعاد. كذلك تحدد بفعالية الصور ومقاطع الفيديو والمكياج وغيرها، ما يجعل عملية التعرف على الوجه سهلة ويخلصك من عناء فتح الباب يدويًا.