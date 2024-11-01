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    8000 series القفل الذكي العامل بالدفع والسحب

    DDL801LAFKB/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    2 الجوائز

    اتصال ذكي عن بعد

    تحكم ذكي في الوقت الآني، أمان في متناول يديك! اتصل بالبوابة، وقم بإقرانها بتطبيق الهاتف المحمول، حيث يتيح لك الطراز DDL801-5HBS من Philips إلغاء القفل على الفور، مع إمكانية الوصول إلى سجلات القفل والتنبيهات. تحكم بكل ما يحصل عند بابك، في أي وقت وفي أي مكان!

    إكتشف كلّ المميزات

    8000 series القفل الذكي العامل بالدفع والسحب

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    مراجعة كل أقفال الأبواب

    اتصال ذكي عن بعد

    تحكم بكل ما يحصل عند بابك

    • التعامل مع البوابة*
    • إلغاء القفل عن بُعد
    • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
    • مفتاح الفتح السريع من الداخل
    • حاصل على اعتماد IP65

    ابقَ على اطلاع على باب المنزل في أي وقت

    مع توصيل جهاز DDL801-5HBS ببوابتنا وتطبيقنا، يمكنك مراقبة بابك بسهولة من أي مكان. يمكنك التحقق من حالة القفل وسجلات الوصول وعرض نشاط جرس الباب وتلقي التنبيهات في الوقت الفعلي، كل ذلك في متناول يدك. قم بالترقية إلى حلّ أمان أكثر ذكاءً وأمانًا وفي متناول يدك دائمًا!

    اضغط لإلغاء القفل على الفور

    بمجرد توصيل DDL801-5HBS بالبوابة وإقرانها بالتطبيق، يمكنك فتح بابك عن بُعد بضغط واحدة على هاتفك. بغض النظر عن مكان وجودك، تمنحك ضغطة واحدة إمكانية الوصول الفوري. اختبر الراحة الذي يوفرها فتح الباب عن بُعد اليوم!

    الدخول السلس للزوار

    بمجرد الاتصال ببوابتنا والإقران بالتطبيق، يتيح لك جهاز DDL801-5HBS إنشاء رموز PIN مؤقتة ومشاركتها* بسهولة من خلال التطبيق. اختر من بين الرموز لمرة واحدة* الصالحة لمدة 6 ساعات، أو الرموز المتكررة*، أو الرموز المحدودة الوقت* لتناسب مختلف الزوار. تعمل هذه المرونة على تبسيط دخول الضيوف وتعزز في الوقت نفسه أمان منزلك وراحته.

    التعرف الفوري بقبضة واحدة

    يتميز هذا الجهاز بمستشعر بصمة إصبع شبه موصل، حيث يستغرق التحقق 0.5 ثانية فقط*. عندما تمسك بالمقبض، يستقر إصبعك بشكل طبيعي على الماسح الضوئي. وبمجرد التعرف عليه، ما عليك سوى دفع المقبض لفتح الباب، ما يضمن تجربة سريعة ومريحة.

    قل وداعًا للمخاوف الأمنية

    احمِ منزلك واستمتع براحة البال مع جهاز DDL801-5HBS الذي يتميز بتنبيهات للتلاعب وعيوب السقاطة وقفل النظام ووضع الأزمات. في حال حدوث أي مشاكل، ستتلقى تنبيهات فورية على تطبيق الهاتف المحمول، ما يضمن الحماية المستمرة ويقلل من المخاوف الأمنية.

    التدوير لإلغاء القفل

    تم تعزيز هذه الميزة بمفتاح تبديل سريع الفتح عند الجهة الداخلية لجهاز DDL801-5HBS، ما يضمن راحة البال في حالات الطوارئ. إذا فشلت الوظائف الإلكترونية للقفل الذكي، فما عليك سوى تدوير المفتاح لفتح الباب من دون عناء. سلامتك هي أولويتنا القصوى!

    خطوة إضافية لإلغاء القفل لمزيد من الأمان

    في وضع التحقق المزدوج، يمكنك اختيار أي طريقتين من الطرق الثلاث لإلغاء القفل، بصمة الإصبع أو رمز PIN أو بطاقة المفتاح، للتعريف. يجب التحقق من كلتا الطريقتين بنجاح لإلغاء القفل، ما يضمن أمانًا مزدوجًا لمنزلك.

    قابلية الوصول لكل أعضاء الأسرة

    يمكنك إلغاء القفل بسهولة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا، أو بصمة الإصبع، أو رمز PIN، أو بطاقة المفتاح، أو المفتاح الميكانيكي، ما يوفر خمس طرق ملائمة لتلبية احتياجات عائلتك المتنوعة.

    المس لإلغاء القفل على الفور

    يتميز مقبض قفل الباب من الداخل لدينا بمستشعرات تعمل باللمس والأشعة تحت الحمراء. ما عليك سوى لمس المقبض، وسيقوم مستشعر الأشعة تحت الحمراء باكتشاف يدك لإلغاء قفل الباب من دون عناء. إنه سهل ومريح، ومثالي لمن هم في عجلة من أمرهم!

    يلبّي احتياجاتك اللغوية المتنوّعة بكل سهولة

    يأتي DDL801-5HBS مزوّدًا بنظام الملاحة الصوتية باللغتين الصينية الماندرين والإنجليزية افتراضيًا. يمكنك إضافة لغة ثالثة من اختيارك عبر تحديث نظام عبر الأثير (OTA)* الخاص بحزمة الصوت في التطبيق. وتشمل اللغات المتاحة حاليًا الإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفرنسية، مما يعزز تنوّع تجربة قفل الباب الذكي!

    مراعاة راحة عائلتك

    يعمل المفتاح "0" كرقم وزر لكتم الصوت. يؤدي الضغط عليه لمدة ثانيتين إلى تنشيط وضع كتم الصوت، مما يضمن ليلة هادئة لعائلتك. يعزز هذا التصميم المدروس تجربتك ببساطة وراحة!

    المواصفات التقنية

    • حلّ الوصول

      إلغاء القفل من الخارج
      • Fingerprint
      • PIN code
      • Key tag
      • Temporary PIN code
      • Mechanical key
      إلغاء القفل من الداخل
      • [OPEN] button
      • Toggle switch

    • التصميم والمظهر

      اللون
      رمادي سماوي
      المقبض
      أسلوب الدفع والسحب

    • السعة

      رمز PIN الخاص بالمستخدم
      20 مجموعة (تتضمن رموزًا لمرة واحدة)
      رمز PIN الرئيسي
      مجموعة واحدة
      بصمة الإصبع
      100 مجموعة (تتضمن البصمة الرئيسية)
      بطاقة المفتاح
      100 مجموعة

    • مواصفات الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • 4 AA alkaline batteries(at least)
      • 8 AA alkaline batteries(max.)
      حياة البطارية
      10 أشهر*(مع 8 بطاريات مثبّتة)
      المصدر الخارجي لتزويد الطاقة
      بنك الطاقة بقدرة 5 فولت
      نوع البطارية
      بطارية قلوية

    • مواصفات التركيب

      سماكة الباب
      • 38-60mm
      • 60-90mm
      • 90-120mm
      • Other range*
      اتجاه فتح الباب
      • Left-hand inswing
      • Left-hand outswing
      • Right-hand inswing
      • Right-hand outswing
      نوع الباب
      • Wooden doors
      • Cooper doors
      • Security doors
      المسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض
      60 مم

    • الميزات البارزة

      وضع القفل
      • Mechanical lockout
      • System lockout
      تنبيه
      • Tamper alert
      • Low battery alert
      • Armed mode alert
      • Latch malfunction alert
      • System lockout alert
      خصائص السلامة
      • Hidden PIN code
      • Dual verification
      • Armed mode

    Badge-D2C

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    • البوابة: ملحق مضمّن، يتصل DDL801-5HBS بالشبكة عبر البوابة للتشغيل عن بُعد.
    • التطبيق: يعمل جهاز DDL801-5HBS مع تطبيق Home Access.
    • رموز PIN المؤقتة: يُشار إلى الرموز التي تُستخدم مرة واحدة والمتكررة ومحدودة المدة بشكل جماعي باسم "رموز PIN المؤقتة".
    • الرموز التي تُستخدم مرة واحدة: يمكن إنشاء ما لا يزيد على 10 رموز فريدة محددة المدة خلال ساعة واحدة.
    • الرموز المتكررة: الرموز التي يمكن إعادة استخدامها في أوقات محددة كل أسبوع.
    • الرموز محدودة المدة: تم تعيين الرموز لتكون صالحة لمدة زمنية محددة.
    • 0.5 ثانية: مستخرجة من بيانات تقرير الاختبار الداخلي.
    • التحقق المزدوج: في وضع التحقق المزدوج، يسمح التطبيق بإلغاء القفل عن بُعد بضغطة واحدة.
    • OTA: يقدّم منتجنا حاليًا حزمًا صوتية باللغات الإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفرنسية، مع وجود المزيد من اللغات قيد التطوير. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بوكيل قفل الباب الذكي لشركة Philips المحلي لديك.
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