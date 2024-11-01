اتصال ذكي عن بعد

تحكم ذكي في الوقت الآني، أمان في متناول يديك! اتصل بالبوابة، وقم بإقرانها بتطبيق الهاتف المحمول، حيث يتيح لك الطراز DDL801-5HBS من Philips إلغاء القفل على الفور، مع إمكانية الوصول إلى سجلات القفل والتنبيهات. تحكم بكل ما يحصل عند بابك، في أي وقت وفي أي مكان!