تصميم أنيق وصغير

يتميز DDL502-13 HBS من Philips بتصميم أنيق وصغير الحجم، وهو يتيح الإعداد السريع والبسيط من دون الحاجة إلى أي نقر. مثالي للمنزل أو الاستوديوهات أو المكاتب أو المتاجر. تخلص من المفاتيح وتمتع بسهولة الوصول إلى مساحتك مع هذا المنتج.