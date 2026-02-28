ضمان لمدة عامين
DDL502Q00BB/00
تصميم أنيق وصغير
يتميز DDL502-13 HBS من Philips بتصميم أنيق وصغير الحجم، وهو يتيح الإعداد السريع والبسيط من دون الحاجة إلى أي نقر. مثالي للمنزل أو الاستوديوهات أو المكاتب أو المتاجر. تخلص من المفاتيح وتمتع بسهولة الوصول إلى مساحتك مع هذا المنتج.
تركيب سهل
بصمة إصبع شبه الموصل
التحكم الذاتي في التطبيق
قفل تلقائي
افتح قفل الباب بلمسة واحدة من طرف إصبعك باستخدام مستشعر بصمة الإصبع شبه الموصل في DDL502-13HBS. ومع سرعة التعرف التي لا تزيد عن 0,5 ثوانٍ*، تمتع بتجربة فتح أبواب سريعة ومريحة.
من خلال توصيل قفل DDL502-13HBS بتطبيق Philips EasyKey Plus، يمكنك الاطلاع على مختلف المعلومات مثل مستوى البطارية وسجل النشاطات، وحتى فتح قفل الباب بكبسةٍ واحدة على هاتفك من مسافة تصل إلى 10 أمتار*.
يأتي القفل الخاص بنا مزودًا بتقنية مستشعر هول بهدف قفل الباب تلقائيًا بمجرد إغلاقه في الوضع التلقائي. يُغلق القفل على الفور لتغادر منزلك مرتاح البال.
المراجعات
مصدر البيانات 0.5S: تقرير الاختبار الداخلي.
التطبيق: تشير هذه العبارة إلى تطبيق "Philips EasyKey Plus". (ملحوظة: لا يمكن تحميل معلومات القفل إلى التطبيق إلا عندما يكون القفل متصلاً بالتطبيق.)
مسافة 10 أمتار: تستند هذه المسافة إلى الاختبارات المخبرية الداخلية وقد تختلف قليلاً بحسب بيئة الاستخدام وإشارة الشبكة. للحصول على نتائج أكثر دقة، يُرجى الخضوع للاستخدام الفعلي.
التنقل الصوتي البشري الحقيقي: هو مضبوط افتراضيًا على اللغة الإنجليزية لكن يمكن تبديله إلى لغات أخرى بسهولة من خلال إعدادات القفل.
10 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.
قد لا يتوافق تأثير لوحة المفاتيح الرقمية الظاهر في صور هذا المنتج مع تأثير شاشة العرض الحقيقية. يُرجى أخذ العلم بأن لوحة المفاتيح الرقمية قد تعرض الحالة في سيناريوهات الاستخدام الفعلية.