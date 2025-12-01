مصطلحات البحث

AR
EN
  • توفير الطاقة لما يصل إلى 20%* توفير الطاقة لما يصل إلى 20%* توفير الطاقة لما يصل إلى 20%*
    -{discount-value}

    EasyLife مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8134/01

    توفير الطاقة لما يصل إلى 20%*

    تعمل مكنسة EasyLife EnergyCare الكهربائية من Philips على توفير الطاقة مع الحفاظ على نتائج التنظيف الفعالة للغاية. يوفر المحرك عالي الكفاءة الأداء نفسه الذي توفره مكنسة كهربائية بقوة 2000 واط ولكن يستهلك طاقة أقل بنسبة 20%. تمتع بتوفير الطاقة كل يوم!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasyLife مكنسة كهربائية مع كيس

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

    توفير الطاقة لما يصل إلى 20%*

    مكنسة كهربائية لتوفير استهلاك الطاقة

    • 1400 واط
    الأداء نفسه بقوة 2000 واط مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 20%

    الأداء نفسه بقوة 2000 واط مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 20%

    يوفر المحرك عالي الكفاءة الأداء نفسه لمكنسة كهربائية بقوة 2000 واط مع استهلاك طاقة أقل بمقدار 20%.

    سلك طاقة طويل يصل إلى أكثر من 10 أمتار

    سلك طاقة طويل يصل إلى أكثر من 10 أمتار

    يمنحك السلك الطويل إمكانية أكبر للوصول إلى الأماكن مما يتيح لك تنظيف غرفة من دون الحاجة إلى التوقف. يمكن لهذا المنتج أن يصل لتنظيف مساحة تمتد على أكثر من 10 أمتار.

    فلتر HEPA لتصفية مثالية للهواء الخارج

    فلتر HEPA لتصفية مثالية للهواء الخارج

    يلتقط فلتر HEPA الهوام السامة الصغيرة جدًا التي تسبب حساسية في التنفّس. للحفاظ على التصفية الفعالة، استبدل فلتر HEPA كل 6 أشهر.

    كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

    كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

    تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.

    فوهة للباركيه مع فرشاة بشعيرات ناعمة للحماية من الخدوش

    فوهة للباركيه مع فرشاة بشعيرات ناعمة للحماية من الخدوش

    ما من خطر إحداث خدوش بفضل هذه الفوهة وشعيرات الفرشاة الناعمة المصممة خصيصًا لتنظيف الأرضيات الصلبة.

    محرك بقوة 1400 واط يولد قوة شفط تبلغ 375 واط كحد أقصى

    يولّد المحرك الفعال بقوة 1400 واط قوة شفط تبلغ 375 واط كحد أقصى، ما يعني استهلاكًا أقل للطاقة لكن من دون المساومة بنتائج التنظيف.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الأهداف
      الملحقات المضمّنة
      • أداة تنظيف الشقوق
      • فوهة صغيرة
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب
      فوهة إضافية
      فوهة خاصة بالأرضيات الخشبية

    • التصميم

      اللون
      أخضر سيبيري

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      5.5  kg

    • الاستدامة

      المحرّك
      توفير الطاقة، فعالية عالية
      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • Performance

      طاقة الإدخال (IEC)
      W  W
      مستوى الضجيج (Lc IEC)
      dB  dB
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      W  W
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      kPa  kPa
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      l/s  l/s

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      L  L
      نوع كيس الغبار
      s-bag
      مرشح لمخرج الهواء
      مرشح HEPA القابل للغسل

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      m  m
      دائرة العمل نصف القطرية
      10  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط

    احصل على الدعم لهذا المنتج

    الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    الملحقات

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مقارنة مع المكنسة الكهربائية بقوة 2000 واط. قياسات Philips الداخلية، 2010.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.