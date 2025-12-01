FC8134/01
توفير الطاقة لما يصل إلى 20%*
تعمل مكنسة EasyLife EnergyCare الكهربائية من Philips على توفير الطاقة مع الحفاظ على نتائج التنظيف الفعالة للغاية. يوفر المحرك عالي الكفاءة الأداء نفسه الذي توفره مكنسة كهربائية بقوة 2000 واط ولكن يستهلك طاقة أقل بنسبة 20%. تمتع بتوفير الطاقة كل يوم!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر المحرك عالي الكفاءة الأداء نفسه لمكنسة كهربائية بقوة 2000 واط مع استهلاك طاقة أقل بمقدار 20%.
يمنحك السلك الطويل إمكانية أكبر للوصول إلى الأماكن مما يتيح لك تنظيف غرفة من دون الحاجة إلى التوقف. يمكن لهذا المنتج أن يصل لتنظيف مساحة تمتد على أكثر من 10 أمتار.
يلتقط فلتر HEPA الهوام السامة الصغيرة جدًا التي تسبب حساسية في التنفّس. للحفاظ على التصفية الفعالة، استبدل فلتر HEPA كل 6 أشهر.
تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.
ما من خطر إحداث خدوش بفضل هذه الفوهة وشعيرات الفرشاة الناعمة المصممة خصيصًا لتنظيف الأرضيات الصلبة.
يولّد المحرك الفعال بقوة 1400 واط قوة شفط تبلغ 375 واط كحد أقصى، ما يعني استهلاكًا أقل للطاقة لكن من دون المساومة بنتائج التنظيف.
الفوهات والملحقات
التصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
Performance
تصفية
مدى الاستفادة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.